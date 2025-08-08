search
Vineri, 8 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cât mai ține valul de căldură: prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

0
0
Publicat:

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță temperaturi peste normalul perioadei în aproape toată țara, mai ales în vest și sud-vest, între 11 august și 8 septembrie. 

Prognoza meteo FOTO: Shutterstock
Prognoza meteo FOTO: Shutterstock

Ploile vor fi puține, mai ales la început, iar ploi mai însemnate sunt așteptate doar pe alocuri, spre sfârșitul lui august, în zona Carpaților Orientali.

Săptămâna 11.08.2025 – 18.08.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 18.08.2025 – 25.08.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele vestice și sud-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în zona Carpaților Orientali, dar și deficitare în regiunile vestice și sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Săptămâna 25.08.2025 – 01.09.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile vestice și local în cele sudice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele specifice. Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării.

Meteo

Top articole

Partenerii noștri

image
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
digi24.ro
image
Un "balaur dobrogean" de peste un metru, găsit într-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență
stirileprotv.ro
image
Avertismentul lui Mihai Voropchievici: Aceste 2 zodii riscă să divorțeze în august 2025
gandul.ro
image
HOROSCOP 7 august. Leii primesc propuneri interesante, Balanțele trebuie să fie sincere și ferme
mediafax.ro
image
O grădină zoologică din Europa le cere oamenilor să-și doneze animalele de companie pentru a hrăni prădătorii din captivitate
fanatik.ro
image
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
libertatea.ro
image
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei. „E clar că s-a simțit încurajat”
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
digisport.ro
image
Rusia revine în forță în țările din fosta Uniune Sovietică: începe un amplu plan de recuperare a influenței, după plecarea americanilor
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Turistă din Anglia, revoltată după ce a ajuns într-o staţiune a litoralului românesc. "Este o ruşine"
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
cancan.ro
image
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
prosport.ro
image
Vestea tristă a zilei! Nina Iliescu a cedat chiar înainte de înmormântarea fostului preşedinte. Era de aşteptat, spun...
playtech.ro
image
Ce s-a ales de fiica secretă a lui Vladimir Putin. Luiza a fugit din Rusia și face acuzații șocante despre tatăl ei: ”Bărbatul care a luat milioane de vieți și mi-a distrus-o pe a mea”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a aflat! Câți bani tocmai s-au plătit pentru Andrei Rațiu
digisport.ro
image
Guvernul promite concedieri, dar angajează pe bandă rulantă: numărul bugetarilor este în plină creștere
stiripesurse.ro
image
Reguli noi pentru pensiile private. Beneficiarii nu vor mai putea să retragă toată pensia deodată
kanald.ro
image
Bărbatul care a pierdut 350 milioane dolari în bitcoini aruncați din greșeală de fosta iubită la gunoi renunță după 12 ani de...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
E cutremur! Avem DOCUMENTUL cu măsurile de austeritate din pachetul II. Concedieri masive, tăieri de salarii, e grav!
romaniatv.net
image
Guvernul umblă din nou la pensiile românilor. Noi condiții pentru pensionari
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Un băiețel de șapte ani a dispărut de acasă. A bătut la ușă după 10 ani. Părinții au încremenit când l-au văzut
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
click.ro
image
Două zodii vor plânge de fericire. Reușesc să scape de probleme grave și începe să se întrezărească luminița de la capătul tunelului și pentru ele
click.ro
image
Ciorbă de legume ca la Mănăstirea Putna. Chiar și în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului mâncarea poate avea un gust de neuitat.
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Tyra Banks foto Profimedia jpg
Superba Tyra Banks recunoaște că are „o dependență erotică dezgustătoare”
clickpentrufemei.ro
Totul despre amanţii Elenei Ceauşescu! Legătura dintre ea şi Ion Iliescu jpeg
Totul despre amanţii Elenei Ceauşescu! Legătura dintre ea şi Ion Iliescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gheorghe Turda, picanterii de la chefurile lui Ion Iliescu: „Îi plăceau piesele mai lente.” Care fost președinte nu chefuia însă cu artiștii? „Era distant”
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”

OK! Magazine

image
Adevărul despre exorcismul efectuat la reședința regală a Reginei Elisabeta a II-a. Suverana a participat la ritual

Click! Pentru femei

image
Ce-a făcut Brad Pitt chiar în ziua în care mama lui a murit. E surprinzător!

Click! Sănătate

image
Alimente care nu trebuie reîncălzite la microunde