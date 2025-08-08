search
Vineri, 8 August 2025
Primar PSD din Telorman, sub control judiciar pentru luare de mită. A deturnat fonduri din Programul „Anghel Saligny”

Publicat:
Ultima actualizare:

Ionel Neagu, primarul comunei Troianul din județul Teleorman, este învinuit de DNA că a luat de șase ori mită.

Ionel Neagu a fost pus sub control judicar FOTO: Facebook/Ionel neagu
Ionel Neagu, edilul social democrat al comunei Troianul, a fost pus vineri de DNA sub control judiciar, pentru 60 de zile, în sarcina sa reținându-se șase infracțiuni de luare de mită. Potrivit unor surse judiciare, este vorba de fonduri destinate lucrărilor PNL ”Anghel Saligny” și chiar PNRR.

De asemenea, procurorii anticorupție au mai dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de cinci suspecți persoane fizice, reprezentanți ai unor societăți comerciale, pentru comiterea mai multor infracțiuni de dare de mită.

În ordonanța procurorilor se arată că ”în perioada 2021 – 2025, inculpatul Neagu Ionel, în calitate de primar al comunei Troianul, județul Teleorman, ar fi pretins și ar fi primit de la mai mulți reprezentanți ai unor societăți comerciale suma totală de 145.000 de lei, pentru atribuirea preferențială a unor contracte sau pentru achiziționarea unor bunuri de la o anumită societate comercială. În concret, în perioada 2021-2023, inculpatul Neagu Ionel ar fi pretins și primit efectiv suma de 20.000 de lei de la suspectul S.C., în legătură cu achiziția de către reprezentanții Primăriei comunei Troianul a unor servicii de reabilitare a unei unități școlare. În perioada 2022-2024, inculpatul Neagu Ionel ar fi pretins și primit efectiv suma de 100.000 de lei de la suspectul D.M., în legătură cu derularea licitației având ca obiect achiziția de către autoritatea contractantă Comuna Troianul a unor servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, pe durata execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare străzi de interes local în comuna Troianul, județul Teleorman” și încheierea de către Primăria comunei Troianul a contractului de achiziție servicii în cauză. Valoarea proiectului de modernizare și reabilitare străzi a fost de 13.068.322,11 lei”, anunță procurorii DNA.

În cursul anului 2023, primarul Neagu ”ar fi pretins și primit suma de 22.500 lei de la suspecta F.M.F., în legătură cu încheierea de către reprezentanții comunei Troianul a unor contracte de achiziție servicii de consultanță (elaborare proiecte) și cu derularea acestora. În perioada 23 – 30 aprilie 2025, inculpatul Neagu Ionel, în biroul acestuia din cadrul primăriei, ar fi pretins și primit suma de 2.500 lei de la suspectul R.C., în contextul achiziționării unor bunuri de către reprezentanții comunei Troianul de la o societate comercială reprezentată de suspectul menționat anterior. Totodată, în cursul lunii mai 2025, inculpatul Neagu Ionel ar fi primit de mai multe ori sume de bani necuantificate până în prezent de la suspectul T.F.A., pentru a permite folosirea unor utilaje ale Primăriei Troianul, în interesul personal al suspectului menționat anterior sau pentru a lua măsuri față de anumite persoane care comercializează diverse bunuri pe raza comunei Troianul”, mai anunță DNA.

 În cauză, procurorii anticorupție au instituit măsura asiguratorie a sechestrului cu privire la toate bunurile mobile și imobile ce aparțin inculpatului Neagu Ionel, până la concurența sumei de 145.000 lei, pentru a garanta punerea în executare a măsurii de siguranță a confiscării speciale.

Totodată, procurorii au instituit măsura asiguratorie a sechestrului cu privire la toate bunurile mobile și imobile ce aparțin suspecților S.C., D.M. și F.M.F.

.În cursul zilei de joi, 7 august 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, au fost efectuate percheziții domiciliare în 11 locații situate pe raza județului Teleorman, dintre care una la sediul unei instituții publice, iar restul la domiciliile unor persoane fizice sau societăți comerciale.

Cu ocazia efectuării perchezițiilor menționate anterior, organele de anchetă au găsit diverse sume de bani atât în lei cât și în valută, mașini de lux și arme de vânătoare și de foc. În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin din partea Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

