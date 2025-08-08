Nicușor Dan a semnat demisia vicepremierului Dragoș Anastasiu, la 12 zile după ce și-a anunțat plecarea din Guvern

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri decretul prin care se constată vacantarea unei funcții de vicepremier prin demisia lui Dragoș Anastasiu.

Preşedintele a semnat „Decretul pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului României prin demisia domnului Michael-Dragoş Anastasiu, viceprim-ministru”, potrivit News.ro.

Dragoș Anastasiu şi-a anunţat demisia din funcţia de viceprim-ministru în 27 iulie, în urma scandalului legat de mita dată timp de opt ani unui funcţionar ANAF, care a şi fost condamnat, dar şi al disputelor cu DNA pe marginea statutul său în dosar, Anastasiu susţinând că a fost martor, în timp ce DNA preciza că a fost martor denunţător.

„În acest moment, în acest climat, îmi este foarte clar că nu mai pot să ajut, fiindcă, indiferent ce aş spune şi aş face, va continua procesul de denigrare, bazat pe nişte fapte, dar dus la extrem. Ăsta este motivul pentru care, discutând cu premierul, i-am spus că aş face mai mult rău decât bine şi că este momentul să fac un pas în lateral, în spate, şi să demisionez”, spunea Anastasiu la anunțarea demisiei

„În cazul nostru, situația a fost una de supraviețuire”

Anastasiu explica, în aceeași conferință, că nu este şpăgar, precizând firma sa „s-a aflat într-o zonă de frică și de adaptare. De supraviețuire”:

„Aș vrea să spun de la început un lucru foarte clar. S-a făcut un studiu recent cu privire la șpagă în România. Există două tipuri de șpagă: șpaga de supraviețuire și șpaga de îmbogățire. În anii ’90, șpaga se dădea cu plicul sau cu geamantanul. Din anii 2000, lucrurile s-au schimbat: nu se mai merge cu plicul, ci cu contracte de consultanță sau alte forme mai „sofisticate”. În cazul nostru, situația a fost una de supraviețuire. Pe toată perioada în care aceste contracte au continuat, cu facturi neplătite, compania noastră s-a aflat într-o zonă de frică și de adaptare. De supraviețuire.”

Atanasiu a subliniat că, în niciun moment, nu ar fi fost vorba despre o dorință de îmbogățire personală.

Nicuşor Dan a apreciat la acea vreme că situaţia în care se afla Anastasiiu reprezintă ”o mare problemă”.

Demisia scrisă a lui Dragoș Anastasiu a fost înaintată premierului Ilie Bolojan pe 28 iulie, iar ulterior transmisă către Palatul Cotroceni. Acolo, documentul a așteptat ă fie semnat de președintele Nicușor Dan, care a trebuit să ia act de renunțarea la funcție pentru a emite decretul oficial de eliberare.