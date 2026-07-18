Trei cazuri de infecție cu virusul West Nile, unul mortal. Avertisment: „Nu neglijați înțepăturile de țânțari”

Trei cazuri de infecție cu virusul West Nile au fost deja confirmate, iar unul dintre pacienți a murit, potrivit medicului Tudor Ciuhodaru. Acesta avertizează că medicii infecționiști se așteaptă la o creștere a numărului de cazuri.

„Nu neglijați înțepăturile de țânțari. Pot deveni letale”, avertizează medicul.

Potrivit acestuia, există cinci semne de alarmă care impun prezentarea la urgență: febră ridicată însoțită de durere intensă de cap, vărsături, stare generală alterată și sensibilitate crescută la lumină, apărute la două până la opt zile după înțepătura de țânțar.

Ciuhodaru precizează că nu există un tratament specific pentru virusul West Nile. În formele de severitate medie, care apar, potrivit acestuia, într-unul din cinci cazuri, pacienții pot prezenta febră, dureri de cap, greață, vărsături, dureri musculare și articulare, urticarie și, mai rar, limfadenopatie. Starea se poate îmbunătăți după aproximativ șapte până la zece zile.

Cum poate fi prevenită infectarea

Medicul recomandă evitarea înțepăturilor de țânțari, în special în intervalul dintre apusul și răsăritul soarelui, când majoritatea speciilor sunt cel mai active.

De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să folosească substanțe care resping insectele pe pielea expusă și să poarte haine cu mâneci lungi, pantaloni lungi și ciorapi. Substanțele pe bază de permetrin nu trebuie aplicate direct pe piele.

Ciuhodaru recomandă și utilizarea plaselor împotriva insectelor și verificarea integrității acestora, precum și eliminarea locurilor în care apa băltește în jurul locuințelor sau în subsolurile blocurilor, pentru a limita înmulțirea țânțarilor.

90% dintre persoanele infectate nu prezintă simptome

Principala cale de transmitere a virusului West Nile la om este înțepătura țânțarilor, iar virusul nu se transmite prin contact fizic, precum atingerea sau sărutul, mai precizează medicul.

Potrivit acestuia, aproximativ 90% dintre persoanele infectate nu prezintă simptome, iar manifestările bolii pot varia de la simptome asemănătoare unei răceli până la semne de meningoencefalită.

Una din 150 de persoane infectate dezvoltă simptome severe, iar riscul de îmbolnăvire gravă și deces este mai ridicat în cazul persoanelor de peste 50 de ani sau al celor cu deficiențe imunitare.

Simptomele pot persista timp de mai multe săptămâni, iar efectele neurologice pot fi permanente, mai avertizează Tudor Ciuhodaru.