Crește numărul cazurilor de infecție cu virusul West Nile în România. Avertismentul autorităților

Institutul Național de Sănătate Publică a anunţat că, în perioada 2 iunie - 18 septembrie, au fost înregistrate 30 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile în România. Dintre acestea, 29 sunt confirmate, iar unul este considerat caz probabil.

Cazurile au fost înregistrate în municipiul Bucureşti (10) şi judeţele Alba (1), Brăila (3), Dolj (1), Galaţi (5), Ilfov (1), Iaşi (1), Prahova (1), Sălaj (1), Timiş (2), Teleorman (1), Tulcea (1), Vâlcea (1), Vrancea (1), scrie Agerpres.

Este vorba despre 15 persoane din grupa de vârstă 70 - 79 de ani, patru din grupa de vârstă 60 - 69 de ani, 6 de 50 - 59 de ani şi două din grupa de vârstă peste 80 de ani şi câte una din grupele de vârstă 10 - 19 ani, 40 - 49 de ani, 30 - 39 de ani.

În acest context, specialiştii Institutului Național de Sămătate Publică fac mai multe recomandări pentru populaţie.

Aceștia sunt sfătuiți să utilizeze substanţe chimice repelente pentru ţânţari; să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă (prin plase de protecţie la ferestre); să asigure desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei și să îndepărteze recipientele de apă stătută şi gunoiul menajer din gospodărie.