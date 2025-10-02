Terra Clinique Galati - un centru medical care aduce excelență în sănătate!

Unde găsești, într-un singur loc, un ambulatoriu modern, spital cu internare de zi, clinică de chirurgie plastică și estetică, o sală de operații pentru cataractă și nu mai puțin de 24 de specialități medicale?

La Galați, răspunsul este Terra Clinique, centrul medical care aduce medicina de top mai aproape de pacienți și stabilește noi standarde pentru serviciile private de sănătate.

Proiectată ca un complex integrat, Terra Clinique reunește un ambulatoriu de specialitate, un spital cu internare de zi, o clinică de chirurgie plastică și estetică și o sală de operații ultramodernă pentru intervenții oftalmologice, inclusiv pentru tratarea cataractei – toate serviciile accesibile gălățenilor și pacienților din întreaga regiune. Mai mult, anumite servicii medicale sunt decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate (CAS), ceea ce le face disponibile nu doar pacienților privați, ci și celor care beneficiază de asigurare de stat.

Gastroenterologie de ultimă generație: endoscopii, colonoscopii și videocapsulă

Printre cele 24 de specialități medicale, gastroenterologia ocupă un loc central, datorită dotărilor avansate și expertizei echipei medicale. Pacienții beneficiază de endoscopii digestive, colonoscopii de înaltă rezoluție și investigații cu videocapsulă, o tehnologie minim invazivă ce permite explorarea completă a tubului digestiv și depistarea precoce a afecțiunilor. Această metodă revoluționară oferă imagini clare, fără disconfort, și crește șansele unui diagnostic rapid și precis. Serviciile sunt asigurate de o echipă de gastroenterologi cu experiență în endoscopie avansată, formată din Dr. Mădălina Bourceanu și Dr. Violeta Caraghin, medici specialiști dedicați diagnosticării timpurii și tratamentelor personalizate pentru fiecare pacient.

Chirurgia cataractei: precizie, confort și recuperare rapidă

La secția de oftalmologie, Terra Clinique se remarcă prin sala de operații destinată intervențiilor de cataractă, dotată cu aparatură de ultimă generație, care permite operații rapide, cu anestezie locală și o recuperare vizuală aproape imediată.

Echipa medicală este una dintre cele mai puternice din regiune, reunind șase specialiști de top:

• Dr. Manuela Curca, medic primar din București, cu vastă experiență în chirurgia cataractei

• Dr. Ioana Raluca Gobej, medic specialist cu experiență internațională, care operează atât la Paris, cât și la Bucuresti si Galați

• Dr. Elena Suvac, medic specialist din București

• Dr. Șerban Costin, medic primar oftalmolog

• Dr. Andreea Ichim, medic specialist oftalomolog

• Dr. Silvia Costin, medic specialist oftalmolog

„Operația de cataractă a evoluat enorm în ultimii ani, iar tehnologia pe care o folosim la Terra Clinique ne permite să redăm vederea pacienților în condiții de maximă siguranță și cu rezultate spectaculoase”, declară Dr. Manuela Curca, unul dintre medicii de referință ai echipei.

La rândul său, Dr. Ioana Raluca Gobej subliniază avantajele intervenției moderne: „Pacienții sunt adesea surprinși de rapiditatea și confortul procedurii. În majoritatea cazurilor, își pot relua activitățile obișnuite chiar a doua zi”.

Centru de cercetare medicală, partener exclusiv FutureMeds

Terra Clinique nu este doar un centru de diagnostic și tratament, ci și un hub de cercetare medicală de referință pentru sud-estul României. În parteneriat exclusiv cu FutureMeds, lider european în studii clinice, clinica participă la proiecte de cercetare de ultimă generație, oferind pacienților oportunitatea de a accesa terapii inovatoare aflate în faze avansate de testare. Acest parteneriat consolidează poziția Terra Clinique ca punct de întâlnire între medicina de azi și tratamentele viitorului.

24 de specialități, sub un singur nume

Dincolo de oftalmologie și gastroenterologie, pacienții pot accesa consultații și tratamente în 24 de specialități clinice, printre care cardiologie, dermatologie, endocrinologie, ortopedie, medicina fizica si de recuperare, ORL, neurologie, nefrologie, reumatologie și ginecologie. Ambulatoriul dispune de cabinete dotate cu aparatură de ultimă generație, iar spitalul cu internare de zi asigură condiții de confort și siguranță comparabile cu cele ale marilor centre medicale europene.

Clinica de chirurgie plastică și estetică completează oferta medicală, cu intervenții minim invazive și proceduri personalizate, realizate de dr. Savin Alexandru, medic specialist.

O investiție pentru sănătatea gălățenilor

Prin infrastructura modernă, echipa medicală de elită și colaborările strategice, Terra Clinique devine un reper al excelenței medicale în Galați și întreaga regiune de sud-est, demonstrând că serviciile premium de sănătate pot fi accesibile mai aproape de casă – iar posibilitatea de a beneficia de servicii decontate prin CAS reprezintă încă un pas spre îngrijiri medicale de calitate, la îndemâna tuturor.

Contact: 0771 182 415 / 0336911

https://www.terraclinique.ro/

https://www.facebook.com/terraclinique