Trump cere companiilor farmaceutice să publice date privind eficiența vaccinurilor împotriva Covid: „Să lămurească acest haos, într-un fel sau altul!"

Publicat:

Președintele Donald Trump a cerut companiilor farmaceutice să publice mai multe date privind eficiența vaccinurilor lor împotriva Covid-19, în încercarea de a calma tensiunile din administrația sa legate de politica de imunizare.

Donald Trump/FOTO: White House
Donald Trump/FOTO: White House

Luni, președintele a declarat că Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) este „sfâșiat” de dezacorduri privind vaccinurile și a cerut companiilor farmaceutice să facă publice cifrele care arată succesul produselor lor, scrie Financial Times.

Îmi arată cifre și rezultate EXTRAORDINARE, dar se pare că nu le arată multora. Vreau să le arate ACUM, către CDC și către public, și să lămurească acest HAOS, într-un fel sau altul!!!”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social.

CDC, agenția americană de sănătate publică, a intrat săptămâna trecută într-o criză și mai mare din cauza politicii de vaccinare și a poziției sceptice a secretarului sănătății, Robert F. Kennedy Jr. Casa Albă a concediat-o pe directoarea agenției, Susan Monarez, după un conflict cu Kennedy — urmat de o serie de demisii ale unor oficiali de rang înalt.

Trump, care a coordonat dezvoltarea și distribuirea vaccinurilor Covid în SUA în timpul primului său mandat, a încercat să păstreze un echilibru între asumarea meritelor pentru această realizare — numită „Operation Warp Speed” — și evitarea ostilității din partea susținătorilor săi, mulți dintre ei sceptici față de vaccinuri.

Vaccinurile din SUA, inclusiv cele utilizate împotriva Covid, sunt aprobate de FDA (Food and Drug Administration) după testări ample. Ulterior, ele sunt recomandate pentru utilizare publică de către Comitetul Consultativ pentru Practici de Imunizare și validate de directorul CDC.

„Mulți oameni cred că [vaccinurile Covid] sunt un miracol care a salvat milioane de vieți. Alții nu sunt de acord!”, a scris Trump luni. „Cum CDC este sfâșiat de această problemă, vreau răspunsul, și îl vreau ACUM.”

Vestea demiterii lui Monarez a venit săptămâna trecută, la doar câteva ore după ce FDA a restrâns autorizația pentru cele mai recente vaccinuri Covid.

Monarez a promis că va contesta demiterea, pe care avocații săi au descris-o ca fiind rezultatul refuzului ei „de a valida directive nesigure, neștiințifice și de a concedia experți dedicați în sănătate”.

Kennedy a spus că „repară” CDC și a acuzat agenția că răspândește „dezinformare” despre Covid. „Există, într-adevăr, un soi de apatie profund înrădăcinată în agenție”, a declarat el joi la Fox News.

Trump a sugerat luni că și companiile farmaceutice poartă o parte din vină pentru această criză, deoarece nu fac publice informațiile pe care i le-au arătat despre succesul vaccinurilor.

Am văzut informații de la Pfizer și alții, care sunt extraordinare, dar ei par să nu arate niciodată acele rezultate publicului. De ce nu???”, a scris președintele.

„Apoi trec la următoarea «vânătoare» și lasă pe toată lumea să se certe, inclusiv pe Bobby Kennedy Jr. și CDC, încercând să afle dacă munca companiilor farmaceutice cu vaccinurile Covid a fost un succes sau un eșec.”

Pfizer nu a răspuns solicitării de comentarii făcute de publicație.

SUA

