Susținerea imunității în perioadele cu viroze

Sezonul rece aduce cu el, din păcate, și un val inevitabil de viroze respiratorii. Frigul, umiditatea crescută și aglomerația din mijloacele de transport, dar și colectivitatea din școli și grădinițe favorizează răspândirea virusurilor, în special a celor gripali.

Prin urmare, sistemul imunitar este pus la grea încercare, iar organismul are nevoie de un sprijin suplimentar pentru a face față provocărilor. Tocmai de aceea, este recomandată o combinație între alimentație echilibrată, suplimente atent alese și un stil de viață care să sprijine mecanismele naturale de apărare ale corpului.

Cum reacționează organismul în fața virozelor

Atunci când un virus pătrunde în organism, sistemul imunitar intră imediat în alertă. Celulele albe din sânge, în special limfocitele și macrofagele, detectează agentul patogen și inițiază un răspuns inflamator menit să îl neutralizeze. Acest proces consumă resurse importante - energie, antioxidanți, vitamine și minerale. De aceea, în perioadele de epidemii virale, este esențial să ne asigurăm că organismul dispune de toate substanțele necesare pentru o reacție eficientă.

Un exemplu de supliment alimentar modern, formulat pentru a oferi sprijin organismului în special în sezonul rece sau în timpul episoadelor de solicitare intensă a sistemului imunitar conține nouă ingrediente active atent selecționate, printre care vitaminele C și D, zinc, seleniu, quercetină, rutin care susțin buna funcționare a sistemului imunitar și contribuie la menținerea sănătății aparatului respirator.

În plus, produsele moderne pot avea o aromă delicioasă, care transformă administrarea zilnică într-o experiență plăcută.

De la farmacie tradițională la farmacie modernă

În ton cu societatea tot mai conectată la ceea ce înseamnă tehnologie, trecerea de la farmacia tradițională la farmacie online este firească. Pacientul modern își dorește să fie informat și să aibă acces rapid la detalii relevante, furnizate și verificate de specialiști.

În acest sens, blogurile farmaciilor online, cum este și cel al Springfarma.com, se poate spune că au devenit surse de încredere pentru informații medicale, realizate sau avizate de farmaciști.

Astfel, oamenii pot înțelege mai bine:

- beneficiile și interacțiunile anumitor vitamine, minerale, dar și altor nutrienți

- modul în care acestea acționează

- ce putem face pentru a le menține valorile la niveluri optime pentru starea noastră de bine.

Imunitatea, subiect de interes pentru pacientul informat

Probabil unul dintre cele mai interesante subiecte pentru pacienți este imunitatea și modul în care aceasta funcționează pentru a ne susține organismul în parametri normali.

Iar suplimentele alimentare complexe, destinate susținerii imunității, cum este și ViroProtect+ Quercetină de la Naturalis, suscită interesul tocmai pentru că oamenii devin tot mai interesați de ajutorul pe care îl pot oferi organismului atât ca prevenție, cât și ca ajutor în depășirea episoadelor de viroze și altor afecțiuni frecvente.

Informațiile despre eficiența diverșilor nutrienți, bazate pe studii și cercetări științifice, din surse verificabile, sunt tot mai căutate de pacientul modern.

Este și cazul următoarelor tipuri de ingrediente, care se regăsesc în suplimentele destinate susținerii sistemului imunitar:

Vitamina C, aliatul clasic al imunității

Probabil cel mai cunoscut „ingredient” al prevenirii răcelilor, vitamina C (acidul ascorbic) rămâne un element de bază în menținerea sănătății în sezonul rece. Studii clinice au arătat că, deși vitamina C nu poate preveni în mod direct infectarea cu virusuri respiratorii, ea contribuie la scurtarea duratei și reducerea severității simptomelor.

Vitamina C acționează ca un antioxidant puternic, protejând celulele de stresul oxidativ provocat de inflamație.

Sursele naturale de vitamina C sunt numeroase și putem profita de ele în diverse preparate gustoase sau ca atare: citricele, kiwi, ardeiul roșu, cătina, broccoli și pătrunjelul crud. În perioadele de viroze sau expunere crescută, bineînțeles este de ajutor și suplimentarea vitaminei C, în doze recomandate.

Quercetina și rutinul, duo cu acțiune antivirală

În ultimii ani, tot mai multe studii au atras atenția asupra quercetinei, un flavonoid cu acțiune antioxidantă, antiinflamatoare și antivirală, prezent în mod natural în ceapă roșie, mere, fructe de pădure, varză kale și broccoli.

Cercetări recente, printre care “Recent Advances in Potential Health Benefits of Quercetin” (Progrese recente în potențiale beneficii pentru sănătate ale quercetinei), publicate în National Library of Medicine, au evidențiat că quercetina poate împiedica pătrunderea și replicarea virusurilor respiratorii în celulele umane. Ea acționează prin modularea receptorilor de pe suprafața celulelor și prin reducerea eliberării de histamină, ceea ce contribuie la diminuarea inflamației.

Rutinul, un alt flavonoid des întâlnit în hrișcă, mere sau citrice, în completare cu quercetina, acționează sporindu-i efectele antioxidante și antiinflamatoare. Asocierea celor două substanțe este adesea folosită în suplimente destinate susținerii vaselor capilare, însă are un rol important și în reducerea efectelor infecțiilor respiratorii, prin protejarea celulelor și menținerea permeabilității vasculare normale.

Zincul, un mineral esențial

Zincul este un alt element-cheie în protecția organismului în fața virozelor. Acesta participă la formarea și activarea limfocitelor T, celulele care coordonează răspunsul imun în organism. În absența zincului, răspunsul imunitar este mai lent, iar riscul de infecții crește. Studiul “Zinc in Human Health: Effect of Zinc on Immune Cells” (Zincul și sănătatea: efectele zincului asupra celulelor imune) a arătat că administrarea suplimentară de zinc, în special în primele 24 de ore de la debutul simptomelor, poate reduce durata răcelii comune cu până la 30%.

Sursele alimentare bogate în zinc includ carnea de vită, fructele de mare, semințele de dovleac, nucile și leguminoasele. În perioadele de stres imunitar, suplimentele cu zinc pot fi o soluție eficientă, însă este importantă respectarea dozelor recomandate, pentru a evita supradozajul.

Rolul seleniului în apărarea antivirală

Seleniul este un oligoelement esențial, cu un rol determinant în protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și în funcționarea optimă a glandei tiroide - organ implicat indirect în reglarea imunității. Deficitul de seleniu a fost asociat cu o vulnerabilitate crescută la infecții virale, în special la gripă și bronșite. Acest mineral contribuie la activarea glutationului, una dintre cele mai importante enzime antioxidante din organism. În lipsa seleniului, răspunsul inflamator devine exagerat, iar recuperarea după infecții este mai lentă.

Surse naturale de seleniu sunt nucile braziliene, peștele oceanic, ouăle, semințele de floarea-soarelui și cerealele integrale. Suplimentele pot fi utile în perioadele cu risc crescut de infecții, dar administrarea trebuie făcută cu prudență, deoarece seleniul în exces poate deveni toxic.

Acces rapid la produse pentru imunitate

Pentru că aminteam dorința pacientului modern de a avea la dispoziție o multitudine de informații corecte despre produsele care i-ar putea fi de ajutor în diverse situații, rolul farmaciilor online devine esențial și pentru că oferă acees rapid la o bază de produse extrem de variată. Acestea pot fi selectate cu ușurință, oriunde ne-am afla, și comandate pentru a fi livrate rapid acasă, la easybox-uri sau ridicate inclusiv din locații fizice, în funcție de preferințe.

De asemenea, sfaturile oferite în farmacia fizică pot fi livrate acum și online, datorită existenței serviciilor de relații cu clienții, disponibile pentru orice întrebare sau nelămurire legată de produse sau sprijin în efectuarea și primirea comenzilor.

Atuuri ale farmaciei online:

· Gamă foarte diversă de produse: vitamine, suplimente, cosmetice și dermato-cosmetice, produse pentru mama și copilul, ușor de distribuit;

· Conținut informativ și educațional dedicat pacientului, cu susținerea specialiștilor, farmaciști sau medici: blog, articole legate de sănătate, wellness etc.;

· Garanția profesionalismului prin zeci de mii de recenzii contorizate în programe ca Trusted.ro - program național de certificare a magazinelor online de încredere și a clienților ce își cunosc drepturile în online;

· Autorizare a farmaciei online de către Ministerul Sănătății;

· Metode flexibile de livrare și plată: card, ramburs, opțiuni de ridicare de la easybox etc.;

· Comunicare și suport activ pentru pacient: comunicare directă prin telefon, e-mail, chat.

Importanța unui stil de viață echilibrat

Suportul profesionistului este, prin urmare, necesar atât în mediul online, cât și în farmaciile fizice, iar pacienții trebuie să conștientizeze - indiferent de modul de livrare a informației – că un stil de viață echilibrat este esențial pentru potențarea suplimentelor alimentare. De la somnul odihnitor și mișcarea zilnică la alimentația bogată în legume, fructe și proteine de calitate.

Somnul are un rol esențial în regenerarea sistemului imunitar. În timpul somnului profund, organismul produce citokine - proteine care coordonează reacția de apărare împotriva infecțiilor. Astfel, un adult care doarme mai puțin de 6 ore pe noapte are un risc aproape dublu de a contracta o viroză față de o persoană care doarme 7-8 ore.

Activitatea fizică moderată, precum mersul rapid, înotul sau yoga, stimulează circulația și crește numărul celulelor imunitare active. Însă pentru a înțelege că este nevoie de măsură în toate, efortul fizic excesiv, mai ales în perioadele în care ne simțim obosiți, poate avea efect invers, slăbind rezistența organismului.

Obiceiuri care fac diferența

Spălarea frecventă a mâinilor și evitarea atingerii feței rămân cele mai simple și eficiente metode de prevenție;

Aerisiți zilnic locuința, mai ales în sezonul rece. Aerul proaspăt reduce concentrația de virusuri din interior;

Consumați lichide suficiente - hidratarea menține mucoasele nazale umede, ceea ce ajută la blocarea pătrunderii virusurilor;

Evitați fumatul și alcoolul în exces, care afectează sistemul imunitar și mucoasa respiratorie.

De reținut, protejarea organismului în perioadele de viroze este rezultatul unui efort combinat: alimentație echilibrată, suplimente atent alese și obiceiuri zilnice sănătoase. Iată cele câteva elemente care trebuie să devină obișnuință pentru a trece mai ușor nu doar peste sezonul virozelor, ci peste periode de solicitare și afecțiuni, indiferent de sezon. Un organism se poate apăra numai dacă îi oferim sprijinul de care are nevoie.

