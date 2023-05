Suma total insuficientă suportată de statul român pentru copiii cu autism. „Mi s-a spus să-mi abandonez copilul”

În România, unul din 54 de copii este afectat de tulburări din spectrul autist. Costul mediu lunar al terapiilor pentru un singur copil se ridică la 1.500-2.000 de euro, iar suportul financiar pe care îl oferă statul este de 200-250 de euro, adică ceva mai mult de o zecime din sumă.

Tulburările de spectru autist (autismul) sunt un fenomen care ia amploare în România. Specialiștii spun că diagnosticarea precoce este esențială în terapia copiilor afectați de autism. O parte a semnalelor de alarmă pot fi depistate de părinți încă de la o vârstă foarte fragedă.

La nivel național, unul din 54 de copii este afectat de tulburări din spectrul autist. La nivelul județului Iași există 608 copii cu autism, dintre care 49 de cazuri au fost înregistrate la începutul acestui an.

România care se mișcă greu

Totul pare o poveste al cărei sfârșit nu-l cunoaște nimeni. Din păcate, pentru părinții copiilor cu autism este o poveste care încă nu are un final fericit.

„Atunci când am pornit pe acest drum era înainte de anul 2000, când mi s-a spus să-mi abandonez copilul pentru că nu am ce să fac cu el. De aceea, povestea noastră este o poveste care a început greu și care s-a derulat greu. Din păcate, în România lucrurile se mișcă foarte greu. Încă sunt foarte multe lucruri de făcut, încă sunt situații în care părinții nu pot asigura terapia de care copiii au nevoie, fiindcă nu sunt fonduri suficiente, fiind o terapie care costă foarte mult. Fiul meu are astăzi 27 de ani și noi, părinții care avem copii deveniți adulți, ne gândim ce se va întâmpla cu copiii noștri după ce noi nu vom mai fi”, declară Carmen Ghercă, președintele Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România, Filiala Iași.

Copiii cu autism devin și ei adulți. Uitați de autorități

La maturitate, persoanele cu autism se confruntă cu probleme de accesibilitate și discriminare în viața de zi cu zi. Mulți se confruntă cu dificultăți în a găsi locuri de muncă și în a se integra în societatea mai largă.

Cristina Nichita, președintele Asociației Surâsul Albastru Iași, trage un semnal de alarmă și subliniază că este important ca întreaga comunitate să continue să lucreze la promovarea conștientizării și a înțelegerii autismului pentru a ajuta la crearea unui mediu mai prietenos și mai incluziv pentru toată lumea.

„Părinții care deja au adulți cu autism în familie sunt supuși altor provocări. Problema este că în momentul în care ei termină studiile rămân izolați în familii. Pentru că, în România, pentru adulții cu autism cu există niciun serviciu. Singurii care s-au gândit să ofere servicii în această direcție sunt părinții care aveau ONG-uri și care au pornit la drum atunci când copiii lor erau mici.

Noi asta facem, lucrăm cu 12 tineri cu autism. Practic, suntem la limită cu numărul de locuri pe care le avem în centrul nostru. Îi învățăm, cât putem, să se descurce singuri. Dacă centrul nostru s-ar închide, acest tineri ar trebui să rămână acasă, cu părinții care, la rândul lor, ar trebui și ei să se izoleze”, adaugă Carmen Ghercă, președintele Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România, Filiala Iași.

„Din anumite motive administrative, nu s-a reușit”

În Iași, există o serie de școli și centre de îngrijire specializate în autism, care își propun să ofere educație, terapie și sprijin pentru persoanele cu autism și familiile lor. Aceste instituții sunt esențiale pentru a ajuta persoanele cu autism să se integreze în societate și să își dezvolte abilitățile necesare pentru a avea o viață independentă.

„Am intervenit și anul trecut, dar din anumite motive administrative nu s-a reușit, însă anul acesta s-a reușit și acoperisem, din bugetul municipalității, o sumă de 200.000 de lei, aproximăm că ne ajunge pentru 200 de copii cu autism, de pe raza municipiului Iași, să-i sprijinim cu 500 de lei pe lună. O sumă nesemnificativă raportată la nevoia totală, dar este un început, pentru că, cu 500 de lei, pentru părintele care trăiește cu salariul minim pe economie sunt patru ședințe lunare, câte una pe săptămână”, declară consilierul Costel Marian Dalban.