Video Incident în timpul unui conferințe în Biroul Oval: un bărbat s-a prăbușit lângă Donald Trump. Reacția președintelui SUA

Un incident neașteptat a avut loc joi în Biroul Oval al Casei Albe, în timpul unei conferințe de presă susținute de președintele american Donald Trump. În timp ce liderul republican anunța un acord privind reducerea prețului medicamentelor pentru slăbit, unul dintre invitați s-a prăbușit brusc, provocând panică în încăpere.

Bărbatul, identificat ca fiind Gordon Findlay, director executiv al companiei farmaceutice Novo Nordisk, se afla în picioare lângă biroul președintelui Trump. În momentul în care David Ricks, directorul executiv al Eli Lilly, vorbea despre acordul privind medicamentele pentru slăbit, Findlay a căzut la podea, spre uimirea tuturor celor prezenți.

Ricks și-a întrerupt imediat discursul, iar mai multe persoane au sărit în ajutorul bărbatului. Donald Trump s-a ridicat de la birou și s-a îndreptat spre Findlay, care zăcea pe podea. Transmisiunea în direct a fost întreruptă pentru câteva minute, în timp ce echipa medicală intervenea.

Printre cei care au oferit primul ajutor s-a numărat și Mehmet Oz, cunoscut publicului drept Dr. Oz, actual director al programului de sănătate publică Medicaid, relatează The Independent.

După reluarea conferinței, Trump a explicat că Findlay „s-a simțit amețit”, dar că „între timp și-a revenit și se simte bine”.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat ulterior incidentul, precizând că „unitatea medicală a Casei Albe a acționat rapid, iar domnul este bine. Conferința de presă se va relua în curând”.

Evenimentul, deși de scurtă durată, a atras numeroase reacții în mediul online, unde momentul prăbușirii a fost surprins de camerele de filmat și distribuit pe rețelele sociale.