Spitalele vor primi din luna martie fonduri de la Ministerul Sănătății pentru operaţii asistate robotic

Spitalele publice urmează să primească, începând din luna martie, fonduri de la Ministerul Sănătăţii pentru intervenţiile chirurgicale asistate robotic, a informat, vineri, ministrul Alexandru Rogobete.

"Programul pentru acţiuni prioritare pentru chirurgie robotică, acel program prin care Ministerul Sănătăţii finanţează direct spitalele publice care deţin roboţi şi care realizează intervenţii chirurgicale asistate robotic este finalizat, el va fi aprobat, odată cu aprobarea bugetului pentru anul 2026, şi estimez eu, începând din luna martie, spitalele publice vor primi fonduri direct de la Ministerul Sănătăţii pentru intervenţiile chirurgicale asistate robotic", a declarat Rogobete, cu prilejul unei vizite de lucru la noua secţie de ATI Neonatologie din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Marie Curie".

El a amintit, totodată, că, în decembrie anul trecut, Ministerul Sănătăţii a pus în transparenţă şi va fi aprobat odată cu noul buget, pentru prima dată în România, un program naţional de screening şi prevenţie decontat pentru screeningul neonatal, numărul de biomarkeri urmând să crească de la trei, câţi sunt în prezent, la nouăsprezece.

"Discutăm apoi despre zona de screening şi prevenţie pentru cancer şi vom avea programele naţionale de screening pentru cancerul de sân, cancerul colorectal şi cancerul de col şi o să urmeze zona de nutriţie şi boli metabolice, unde va fi inclusă şi obezitatea, dar pentru componenta de obezitate sunt în discuţii destul de avansate cu societăţile profesionale, dar şi cu industria, pentru că îmi doresc pentru pacienţii care au diagnosticul de obezitate să putem deconta şi acele tratamente pentru menţinerea greutăţii", a menţionat ministrul.

Alexandru Rogobete a completat că este în plin proces de schimbare şi modul de realizare a gărzilor. "Discutăm despre un proiect de act normativ care este în curs şi anume introducerea mai multor modificări în mecanismul de realizare a gărzilor, aici discutăm despre gărzi de douăsprezece ore, despre împărţirea gărzilor în mai multe componente, gardă la domiciliu, gardă de monitorizare, gardă de urgenţă. (...) M-am opus şi am fost împotriva tăierii cu 10% a veniturilor personalului medical, dar susţin plata pe performanţă şi sunt (...) împotriva celor care la ora douăsprezece se filmează în spitalele private, cum fac intervenţii chirurgicale, ei fiind in timpul programului de lucru", a punctat ministrul Sănătăţii.