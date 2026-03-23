Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
Schema prin care un spital lua bani de la stat pentru internări fictive, în timp ce „pacienții” erau plecați în concediu

Mai mulți angajați ai Spitalului Municipal din Turnu Măgurele au dezvăluit, sub protecția anonimatului, că unitatea ar fi practicat internări fictive pentru a-și crește artificial numărul de pacienți și, implicit, finanțarea de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Potrivit acestora, conducerea le-ar fi cerut să aducă acte ale rudelor pentru a fi trecute în registrele de internare, chiar dacă persoanele respective nu se prezentau fizic în spital, relatează Știrile ProTV

Ministrul Sănătății spune că astfel de practici există și în alte spitale. FOTO Shutterstock

Într-o înregistrare prezentată de sursa citată, Monica Cuclea, managerul general al unității, le cere angajaților să contribuie cu pacienți internați. La discuție a participat și directoarea financiar-contabilă, Ramona Vărzaru.

„După cum știți noi nu ne facem contractul. (...) Dacă vine doctorul și se recomandă internarea și vedeți că pacientul nu vrea și nu vrea, puteți să-i mai ziceți și voi: hai că vă face bine, măcar două zile, vă faceți și niște analize”, afirmă managerul în înregistrare. 

În aceeași ședință, conducerea ar fi sugerat și alte metode: „Voi poate faceți și tratamente în privat, dar vă puteți folosi și de chestia asta: vă ținem internat două zile și vă facem și acasă, după... Vedeți voi...”.

„Inclusiv nouă ne spune să ne internăm”

Unii angajați susțin că presiunea era constantă, iar internările fictive deveniseră o practică obișnuită:

 „Oricine care lucrează în spital poate să aducă o cunoștință... Nici nu trebuie să vină pacientul neapărat. Vine doar cu cardul, buletinul și biletul de trimitere”.

Cum obțineau documentele? Simplu:  „Putea să fie bunicul, bunica, mama, tată... De obicei, așa se internează! În familie!”

Internările ar fi fost trecute în acte, deși pacienții nu rămâneau în spital:

„Ni se spune că dacă nu avem internări, nu ne luăm salariile!”

Pacienți „internați” în timp ce erau în vacanță în Italia

Investigația arată că inclusiv directoarea financiar-contabilă și soțul ei, viceprimar în Saelele, figurau internați timp de cinci zile, deși se aflau în concediu în Italia. Un alt pacient, fost adjunct al IPJ Teleorman, apărea internat, dar nu a fost găsit în spital.

În fața camerei, managerul Monica Cuclea a negat acuzațiile.

CNAS confirmă fenomenul: „Nu este corect”

Horațiu Moldovan, președintele CNAS, recunoaște că astfel de practici există în sistem:

Spitalul are 301 posturi finanțate de stat, iar 80% din buget merge pe salarii. Pentru medicamente și dotări rămân sume infime. 

Soluția propusă de Ministerul Sănătății și CNAS

Ministerul Sănătății și CNAS propun acum o reformă amplă: reducerea paturilor neutilizate, dezvoltarea ambulatoriilor și sancțiuni dure pentru internări fictive.

„Degeaba ții 80 de paturi de interne, dacă tu ai 20 de pacienți internați. Trebuie să-ți redimensionezi secția”, explică Horațiu Moldovan.

Ministrul Alexandru Rogobete avertizează că „această practică în care internăm pacientul pentru a-i face analize medicale trebuie să dispară. (…) Aceste investigații se pot face în câteva ore în ambulatoriu”.

De anul acesta, spitalele unde se descoperă internări fictive pot pierde 10% din contractul cu CNAS, iar medicii implicați își pot pierde locul de muncă atât la stat, cât și în privat.

