Medicii amenință că vor intra în grevă generală. Sanitas confirmă: „Tot ce poate face Guvernul este să ne răspundă la solicitări”

Dacă Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, nu va iniția negocieri cu sindicaliștii din Sănătate asupra noii legi a salarizării, medicii amenință că o grevă generală ar putea începe oricând după data de 21 iunie.

Liderii sindicali susțin că, deși au îndeplinit toate condițiile legale pentru a declanșa greva generală, autoritățile nu au dat până acum niciun semn că sunt dispuse să negocieze pe marginea cererilor formulate de personalul din Sănătate.

Președintele filialei Sanitas București, Viorel Husanu, a explicat pentru „Adevărul” că federația sindicală a urmat întocmai procedura prevăzută de lege, iar acum așteaptă ca Guvernul să vină la masa negocierilor. În caz contrar, după expirarea termenului legal, medicii și ceilalți angajați din sistem vor intra în grevă generală.

„Dacă Guvernul nu va ține cont de revendicările noastre, după 21 iunie vom intra în grevă generală. Potrivit legii, va trebui să mai așteptăm până atunci, dar în rest am îndeplinit toate criteriile pentru a intra în grevă. Am notificat Guvernul pentru consultări, iar în lipsa lor, ne-am declarat în conflict de muncă, ceea ce înseamnă că putem declanșa greva generală.

Am stabilit pe 10 iunie să avem o discuție cu Guvernul, după care trebuie să așteptăm minimum zece zile pentru negocieri. Încă așteptăm să negocieze cu noi. După această perioadă, avem dreptul să declanșăm oricând greva generală. Tot ceea ce poate face Guvernul este să ne răspundă la solicitări”, a declarat Viorel Husanu.

Sindicalistul a mai precizat că, a avut loc o singură întâlnire cu ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, atunci când le-a prezentat noul proiect de lege, iar Ministerul Sănătății nu a oferit nicio garanție că revendicările medicilor vor fi susținute în fața Guvernului.

„În afară de acea întâlnire cu ministrul Pîslaru, în care am aflat de prevederile legii, nu am primit niciun feedback cu până acum despre revendicările pe care le avem. De asemenea, Ministerul Sănătății doar atâta că preluat propunerile noastre, dar ne-au spus că nu pot garanta că ele vor fi susținute în fața Ministerului Muncii sau a Guvernului”, a explicat acesta.

Acțiuni în instanță împotriva Guvernului interimar condus de Ilie Bolojan. Sanitas vrea să notifice și Comisia Europeană

Pe lângă presiunile exercitate prin amenințarea cu greva, Sanitas a demarat și demersuri judiciare pentru a bloca adoptarea noii legi a salarizării de către actualul executiv.

Liderii sindicali contestă dreptul Guvernului condus de Ilie Bolojan de a iniția o astfel de lege, întrucât acesta se află doar în exercițiu.

„Noi am depus două acțiuni în instanță. Una pe fond, în care susținem că actualul guvern, aflat în exercițiu, nu are drept de inițiativă legislativă și că negocierile au fost doar simulate. Cea de-a doua acțiune este o ordonanță prezidențială, cu termen joi, prin care cerem suspendarea măsurilor pentru votarea legii până la judecarea acțiunii pe fond”, a mai relatat Viorel Husanu.

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Într-o intervenție de zilele trecute pentru „Adevărul”, vicepreședintele Sanitas, Răzvan Gae, a amenințat, de asemenea, cu greva generală și sesizarea Comisiei Europene dacă Ministerul Muncii nu va accepta noul pachet de propuneri pentru legea salarizării.

„În cazul în care cerințele nu vor fi îndeplinite, Sanitas va declanșa procedurile legale: mai întâi grevă de avertisment de două ore, apoi, dacă nu se rezolvă, grevă generală. În paralel, vom sesiza Comisia Europeană, prin sindicatele europene afiliate, avertizând că dialogul a fost doar de fațadă”, a relatat Răzvan Gae zilele trecute.

Protestele anterioare

Tensiunile din sistemul sanitar nu sunt noi. Pe 9 iunie, Federația Sanitas a declanșat o grevă japoneză, iar angajații din sănătate au purtat banderole albe pentru a atrage atenția asupra nemulțumirilor.

„Federaţia Sanitas declanşează în 9 iunie greva japoneză cu purtarea banderolei. Dorim să transmitem un mesaj clar autorităţilor, un avertisment şi un apel la dialog. Acest demers nu este scopul final al acţiunilor noastre”, anunţau atunci sindicaliștii.

De asemenea, pe 3 iunie, aproximativ 15.000 de medici au ieșit în stradă în fața Guvernului pentru a protesta împotriva modului în care Ministerul Muncii gestionează procesul de salarizare.

Ce prevede noua lege a salarizării și care sunt revendicările sindicaliștilor

Proiectul de lege a salarizării, care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, introduce o grilă unică de calcul, bazată pe coeficienți diferiți pentru fiecare funcție, înmulțiți cu o sumă de referință stabilită anual prin legea bugetului. Noua grilă are 12 praguri și promite reducerea diferențelor dintre instituții, dar și eliminarea unor sporuri controversate.

În domeniul Sănătății, salariile estimate pentru medici sunt următoarele: un medic primar ar urma să beneficieze de un salariu brut de aproximativ 16.400 de lei, calculat pe baza unui coeficient de 4 înmulțit cu suma de referință de 4.100 de lei. Un medic specialist ar primi în jur de 13.120 lei brut (coeficient 3,2), iar un rezident în primul an ar avea un salariu brut de aproximativ 7.872 de lei (coeficient 1,92).

Cifrele, deși reprezintă o creștere față de nivelurile actuale, sunt departe de revendicările sindicale, care cer o valoare de referință mai mare și coeficienți mai echitabili.

Sindicaliștii solicită o valoare de referință de 4.325 de lei, coeficienți salariali corecți și echitabili, menținerea sporului de tură la 15%, păstrarea sporului de 100% pentru munca prestată sâmbăta și duminica, precum și includerea personalului TESA în aceeași anexă cu personalul sanitar.