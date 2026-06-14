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Spitalele se pregătesc de blocaj. Sanitas amenință cu greva generală și reclamă salarii „ca în 1953”

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Federația Sanitas amenință cu blocarea spitalelor și sesizarea Comisiei Europene dacă Ministerul Muncii nu va accepta noul pachet de propuneri pentru legea salarizării. Sindicaliștii reclamă faptul că asistenții medicali sunt „prost plasați în grilă, ca în anul 1953”, iar negocierile cu autoritățile s-au purtat mai mult în absența ministrului Sănătății și sub presiunea unui buget limitat.

protest medici
Medicii se pregătesc să intre în grevă. FOTO: Sanitas

O atenție deosebită se îndreaptă către asistentul medical, care reprezintă cea mai numeroasă categorie dintre angajații din sistemul sanitar, dar care a fost în mod constant defavorizat, după cum a explicat Răzvan Gae, vicepreședintele Federației Sindicale Sanitas, pentru „Adevărul”.

„De asemenea, Sanitas propune reintroducerea în lege a unor categorii uitate sau omise, cum ar fi gastroenterologia, medicina internă, cardiologia, prepararea produselor citostatice (care sunt cancerigene și reprotoxice) și sporul pentru sterilizare, care implică substanțe toxice pentru respirație”, a declarat Răzvan Gae, vicepreședintele Federației Sindicale Sanitas.

În eventualitatea în care revendicările nu vor fi îndeplinite, federația sindicală a anunțat că va demara procedurile legale în etape succesive.

„În cazul în care cerințele nu vor fi îndeplinite, Sanitas va declanșa procedurile legale: mai întâi grevă de avertisment de două ore, apoi, dacă nu se rezolvă, grevă generală. În paralel, vom sesiza Comisia Europeană, prin sindicatele europene afiliate, avertizând că dialogul a fost doar de fațadă”, a mai explicat Răzvan Gae.

Sindicalist: „Majoritatea negocierilor s-au desfășurat fără ministrul Sănătății”

În ceea ce privește dialogul cu autoritățile, liderul sindical a semnalat o deschidere redusă din partea Ministerului Sănătății, acolo unde majoritatea negocierilor s-au desfășurat în absența ministrului. La Ministerul Muncii, situația este diferită doar ca aparență.

„Până acum, deschiderea din partea Ministerului Sănătății a fost slabă. Majoritatea negocierilor s-au desfășurat fără ministru, iar la Ministerul Muncii a existat doar o deschidere verbală, dar li s-a spus că trebuie să se încadreze într-un buget de 8 miliarde de lei. Din această sumă, dacă majoritatea se alocă sporurilor medicilor, pentru restul personalului rămâne mai puțin de jumătate”, a precizat Răzvan Gae.

Vicepreședintele Sanitas a subliniat că sistemul sanitar nu se reduce la corpul medical, ci include zeci de alte categorii de personal, iar poziționarea asistenților medicali în grila de salarizare ar fi profund inechitabilă.

„Sistemul sanitar nu este format exclusiv din medici – de la portar și până la medic există 50-60 de categorii de personal – iar asistenții medicali sunt prost plasați în grilă, asemănător grilei din 1953. Încercările din 2024 (n.r. majorarea salariului de bază cu 500 de lei și un spor de 100 de lei înmulțit cu trei sporuri de weekend) nu au fost suficiente. În țările OCDE și în Uniunea Europeană, asistentul medical are un salariu de bază la un procent 45-55% față de cel al medicului”, a conchis Răzvan Gae, vicepreședintele Federației Sindicale Sanitas.

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