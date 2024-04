Rujeola poate readuce la viață boli eradicate

Ne aflăm în plină epidemie de rujeolă, iar situația ar putea deveni din ce în ce mai gravă, atenționează specialiștii, care trag un mare semnal de alarmă: dacă rata de vaccinare va scădea în continuare, riscăm să readucem la viață boli pe care le credeam eradicate. Ce este de făcut? Se cer măsuri urgente! Printre acestea, scoaterea de la naftalină a Legii Vaccinării, adoptată de Senat anul în 2017 și blocată de atunci în Camera Deputaților.

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Sănătate Publică, de la începutul anului și până în prezent, în România se înregistrează aproape 10.000 de cazuri de rujeolă și 11 decese. Cele mai multe îmbolnăviri s-au înregistrat în județele Brașov, Mureș și București. Iar cifrele nu se opresc aici: 9 din 10 pacienți bolnavi nu au fost vaccinați împotriva acestui virus.

Este contextul în care fostul ministru al Sănătății, deputatul PSD Patriciu Cadariu, cere adoptarea de urgență a Legii vaccinării. Deputatul s-a adresat colegilor săi din Parlament pentru a-i convinge să susțină adoptarea proiectului de lege care ar eradica boli grave, de secol trecut. „Sunt un susţinător al acestei legi privind vaccinarea dar, atâta vreme cât nu găsesc o masă critică, acţiunea unui singur om nu poate să producă schimbarea. Am avut această problemă ca ministru al Sănătăţii, am regăsit-o an de an la fiecare schimbare de ministru, deci e o chestiune care trenează de zeci de ani şi nu pare să existe o voinţă politică care să producă schimbarea”, a precizat medicul. „Să nu facem jocul antivacciniştilor, oricare ar fi ei, din interior sau din exterior!”, a îndemnat Cadariu.

Acesta recunoaște că este vorba despre o lege controversată și deloc populistă, cu atât mai mult cu cât ne aflăm în an electoral și nimeni nu dorește să-și supere alegătorii. Spunem asta pentru numărul celor care se declară împotriva imunizării - la modul general vorbind - este pe cât de mare, pe atât de activ și vocal. Curentul anti-vaccinist de la noi din țară este unul foarte puternic, cel mai puternic din Europa. Iar acest fenomen este strâns legat de nivelul de educație al populației, este de părere medicul Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie. „Impactul dezinformării este foarte mare mai ales în zonele unde se înregistrează un nivel de educație scăzut și foarte scăzut. Prin urmare, la modul general vorbid, dacă lucrurile merg prost într-o anumită direcție și nu există nici o legislație care să facă lumină, care să reglementeze anumite aspecte..asta ar trebui să ne dea de gândit. Cel mai important drept este dreptul la viață. Iar dacă pentru a apăra acest drept trebuie să existe o lege, atunci hai să o avem, consider că este mai mult decât binevenită. Cine ia decizia pentru protejarea vieții copiilor? Părinții, care, unii sunt corect informați, alții mai puțin. Părinți care, unii au un nivel de educație mai ridicat, alții mai scăzut. Însă, atenție! Decizia lor, a tuturor, influențează cursul vieții copiilor. Dacă decizia este greșită, va duce la niște probleme pe care le-ar putea suporta copiii. Aici ar trebui să intervină legea. O lege făcută nu să pedepsească, ci să protejeze”, a declarat epidemiologul pentru „Adevărul”.

Medicul Patriciu Cadariu, completează ideea afirmând că acoperirea vaccinală era înainte de 1989 de peste 95%, cât recomandă şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii. În prezent aeasta a scăzut cu aproape 10 procente „De ce? Pentru că ne batem joc de educaţie, de sănătate, pentru că în goana după voturi ajungem să debităm sau să acceptăm tot felul de lucruri, pentru că sub pretextul democraţiei, pe care n-am învăţat-o, de fapt, sub pretextul libertăţii absolute am cedat pas cu pas lucruri pe care le câştigasem, paradoxal, într-o dictatură. Adică o acoperire vaccinală optimă. Şi nu fac apologia dictaturii lui Ceauşescu, sunt într-o opoziţie totală faţă de asta, dar exista de bine de rău un sistem medical care a reuşit să eradicheze unele boli iar copilaşii erau protejaţi.”

Îndemnul medicului către colegii săi din Parlament este „să nu facem jocul antivacciniştilor, oricare ar fi ei, din interior sau din exterior! Ei atentează efectiv la sănătatea poporului român. Se pot lua nişte măsuri, se pot face şi impune reguli. Bătălia este între partide mainstream şi noi creaţii aberante din genunea reţelelor sociale.”

Dr. Emilian Popovici a amintit faptul că în Germania, de exemplu, „în landurile unde legea prevede amenzi pentru cei care nu și-au vaccinat copiii, acolo unde s-a interzis accesul în colectivitate al copiilor nevaccinați, acolo unde au interzis accesul în casele de bătrâni al persoanelor de vârsta a treia nevaccinate..aproape că nu au avut cazuri de îmbolnăvire. Au fost doar patru într-un singur an. Deci se poate! Vrei să nu se supere lumea? Vrei să ai câteva cazuri pe an sau 10.000?”

Gindrovel Dumitra, coordonatorul Grupului de Vaccinologie din cadrul Societății naționale de medicină a familiei a precizat pentru „Adevărul” că „în ceea ce privește prevenirea bolilor prin vaccinare, este obligatoriu să te vaccinezi. Altfel, orice persoană care nu este vaccinată se va îmbolnăvi la un moment dat de rujeolă. Ce să facă legea? Trebuie să transpună cât se poate de clar un fapt cu caracter medical. Dacă ne dorim să prevenim decese cauzate de o boală care poate fi prevenită prin vaccinare atunci vaccinarea ar trebui să fie obligatorie”.

Rujeola poate șterge imunitatea în fața unor boli prin care deja am trecut

Rujeola este o boală extrem de contagioasă care îi afectează îndeosebi pe copii, însă îi poate afecta și pe adulții nevaccinați. Boala debutează cu o erupție care apare inițial la nivelul feței și la nivelul gâtului. Este vorba despre pete mici și roșii, care se răspândesc apoi pe tot restul corpului. „Însă problema cea mai mare este cea a complicațiilor care pot apărea”, atenționează epidemiologul Emilian Popovici. „Este vorba despre complicații la nivelul plămânilor, la nivelul creierului, sau care pot afecta urechea medie. De asemenea, se discută foarte serios despre o capacitate a virusului rujeolic de a șterge memoria imună, protecția dobândită de sistemele imune pentru boli de care pacienții au suferit deja. Practic, virusul rujeolic ne expune la recidive mult mai agrave ale unor boli prin care am trecut și pentru care nu mai avem imunitate”, explică medicul. Prin urmare, mai spune acesta, nu este o boală cu care să glumești.

Și încă un aspect asupra căruia specialistul a atras atenția: boala se manifestă diferit de la o persoană la alta. Organismul, de asemenea, reacționează diferit. „Ce trebuie să știe părinții: nici un medic din lume nu poate garanta că o astfel de boală nu va genera deces. Nu avem niciodată de unde să știm cum va evolua infecția, cum va răspunde organismul”, a mai adăugat epidemiologul.

Ce ar trebui făcut pentru a crește rata de vaccinare, pentru a convinge părinții să-și imunizeze copiii? E greu, spun specialiștii, dar nu imposibil. „Trebuie să crești, în primul rând, nivelul de educație al populației la modul general vorbind. Lucru total neglijat de zeci de ani. Evident, vei crește inclusiv nivelul de educație pentru sănătate. Practic, în acest moment, vei avea populația partener în proiectele tale, inclusiv în proiectele de sănătate. Altfel nu poți. Nu ai cum să realizezi ceva”, continuă dr. Popovici.

Apoi, mai spune specialistul, informarea în ceea ce privește vaccinarea trebuie să fie una permanentă. Să nu vorbim despre asta doar în momentul în care apare epidemia. De exemplu, în cazul în care apare un vaccin nou, medicul de familie ar trebui să informeze pacienții cu privire la tot ce presupune imunizarea cu acest ser și s-o facă cu cel puțin șase luni sau chiar un an înainte de apariția lui pe piață. „Ar trebui gândite campanii de informare care să fie cu un pas înaintea antivacciniștilor”, este de părere epidemiologul Emilian Popovici. Oamenii trebuie informați înainte, trebuie insistat pe acea informație, trebuie livrată pe înțelesul tuturor, mesajul să fie unul clar, concis, la obiect și bine țintit. „În momentul de debut al campaniei de vaccinare va începe și campania antivaccinistă. Însă oamenii deja vor ști despre ce este vorba, iar cei care se opun nu vor mai avea puterea de convingere necesară pentru o boicota imunizarea”, a mai precizat epidemiologul. „Această dezinformare vehiculată de antivacciniști se va lovi de zidul cunoașterii. Dar pentru asta trebuie o muncă susținută, continuă și profesionistă”, a explicat dr. Popovici.

Legea vaccinării: varianta inițială vs varianta aproape finală

Legea vaccinării, elaborată de Ministerul Sănătății, a fost aprobată de Guvern pe 9 august 2017. Două luni mai târziu, pe 23 octombrie, proiectul este adoptat de Senat, iar apoi ajunge în Camera Deputaților, for decizional. Unde se află și în prezent.

În varianta adoptată de Senat legea prevedea că vaccinarea copiilor cu vaccinurile prevăzute în Calendarul național de vaccinare precum şi cu cele administrate în situaţii epidemiologice speciale întregii populaţii ori unor grupuri de populaţie, este obligatorie. Mai mult „în cazul vaccinărilor obligatorii, consimțământul se prezumă ca fiind dat."

Odată ajunsă în atenția deputaților, legea suferă modificări, iar termenul de „obligativitate” este înlocuit cu termenul „opțional”. De exemplu, într-unul dintre amendamentele depuse se precizează că vaccinarea copiilor cu vaccinurile prevăzute în Calendarul național de vaccinare este "opțională". Un alt amendament spune că „toate vaccinările adulţilor și copiilor se fac în baza acordului expres și prealabil al pacientului sau al reprezentantului legal." Motivarea? Orice act medical necesită acordul pacientului sau al reprezentantului legal.

Proiectul vaccinării în noua variantă, la care încă se lucrează, este mult mai blând și spune, printre altele următoarele: copiii vor fi vaccinați cu vaccinurile din Calendarul național de vaccinare, precum și cu cele administrate în situații epidemiologice speciale întregii populații sau unor grupuri de populație, numai cu consimțământul părinților. Părinții care refuză să-și vaccineze copiii trebuie să meargă la consiliere pe tema vaccinării. În cazul în care refuză să meargă la aceste ședințe de consiliere, aceștia riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 10.000 de lei. Cei care se prezintă la ședințele de consiliere însă refuză în continuare vaccinarea nu vor fi sancționați. Accesul copiilor nevaccinați în școli și grădinițe va fi interzis numai în caz de epidemie în comunitatea respectivă.