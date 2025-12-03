Prințesa inimilor: Aiko, tânăra care a cucerit Japonia și ar putea deveni împărăteasă, reaprinde dezbaterea asupra legii de succesiune

Prințesa Aiko, fiica unică a Împăratului Naruhito și a Împărătesei Masako, a cucerit inimile japonezilor și a devenit simbolul unei monarhii aflate în criză. La 24 de ani, Aiko participă activ la îndatoririle oficiale și se implică în proiecte sociale, dar legea actuală îi interzice accesul la tron. Popularitatea ei a reaprins dezbaterea despre necesitatea schimbării regulilor de succesiune.

În timpul unei vizite recente la Nagasaki, mulțimea a scandat numele lui Aiko cu o intensitate care i-a surprins chiar și pe oficialii Casei Imperiale. În fața lor se afla o prințesă care, prin aparițiile sale publice discrete, dar calde, a reușit să cucerească inimile japonezilor.

„Am susținut întotdeauna ca Prințesa Aiko să fie încoronată”, a spus Setsuko Matsuo, o supraviețuitoare a bombardamentului atomic din 1945, scrie AP News.

Alți admiratori spun că au urmărit-o crescând și simt că a venit momentul ca Japonia să își modernizeze tradițiile. „Acum vrem să o vedem ca viitor monarh”, afirmă Mari Maehira, o femeie de 58 de ani venită special la Nagasaki pentru a o saluta.

Un viitor incert pentru monarhia japoneză

Problema este una urgentă: Familia Imperială, odinioară puternică și numeroasă, a ajuns astăzi la doar 16 membri, toți adulți, iar moștenitorii masculini sunt extrem de puțini. Pe lângă împărat, doar doi bărbați mai pot accede la tron — Prințul Moștenitor Akishino, în vârstă de 60 de ani, și fiul său, Prințul Hisahito, de 19 ani.

Prințul Akishino a recunoscut într-o declarație recentă că situația este „îngrijorătoare”, dar sistemul actual nu le permite membrilor familiei imperiale să facă schimbări. „Tot ce putem face este să ne reducem îndatoririle oficiale”, a spus el.

Aiko, simbolul unei generații care cere schimbare

Prințesa Aiko a atras atenția publicului încă din 2021, când a început să își asume roluri oficiale. Japonezii au descoperit o tânără inteligentă, discretă, politicoasă și surprinzător de amuzantă în discuțiile publice. Vizita ei oficială în Laos, prima făcută singură peste hotare, a fost considerată un succes și a întărit percepția că poate reprezenta Japonia cu demnitate.

În același timp, Aiko a trecut prin provocări care au apropiat-o de public: bullying în copilărie, probleme de sănătate și o adolescență trăită sub mare presiune mediatică.

„Sper să îmi îndeplinesc cu sinceritate toate sarcinile și să îmi susțin părinții”, a spus ea într-o rară declarație despre situația actuală.

Deși Japonia a avut în istorie opt împărătese, regulile moderne sunt rigide: succesiunea este permisă doar bărbaților de pe linie paternă. Legea actuală datează din 1947, iar conservatorii o consideră esențială pentru identitatea națională.

Totuși, mișcările civile cer schimbarea. Artistul Yoshinori Kobayashi a publicat volume de manga care pledează pentru o împărăteasă Aiko, iar susținătorii trimit aceste materiale parlamentarilor pentru a impulsiona dezbaterea. Pe rețelele sociale, activiștii postează constant mesaje despre necesitatea reformei.

„Dacă insistăm pe o succesiune exclusiv masculină, monarhia va dispărea”, afirmă Ikuko Yamazaki, una dintre cele mai active voci ale campaniei.

„O împărăteasă ar schimba percepția asupra femeilor în întreaga Japonie”, a adăugat Yamazak

Guvernul a mai discutat schimbarea legii în 2005, dar nașterea prințului Hisahito a oprit orice reformă. În 2022, un panel conservator a recomandat menținerea sistemului actual și doar câteva ajustări minore — insuficiente pentru salvarea monarhiei, spun specialiștii.

Comitetul ONU pentru drepturile femeilor a cerut Japoniei să permită femeilor să urce pe tron, dar Tokyo a respins recomandarea, considerând-o „inadecvată”.

Între timp, presiunea populației crește, iar imaginea tot mai puternică a lui Aiko ar putea determina politicienii să reia subiectul. Pentru mulți japonezi, prințesa nu este doar o figură publică, ci simbolul unei tradiții care trebuie să se adapteze timpurilor moderne.