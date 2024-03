Românii care donează sânge de trei ori pe an vor plăti impozite mai mici

Deputații au adoptat un proiect legislativ care prevede o reducere a impozitului pe clădiri și terenuri pentru românii care donează sânge de cel puțin trei ori pe an. Aceasta va putea fi cumulată inclusiv cu reducerea de 10%, acordată celor care plătesc anticipat impozitele.

Legea care prevede reduceri procentuale ale impozitelor pe clădiri și terenuri, decise de consiliile locale, pentru persoanele fizice care dovedesc că au donat sânge de minimum trei ori pe an pe parcursul unui an calendaristic merge la promulgare. Practic, consiliile locale vor putea acorda o reducere celor care donează sânge de minimum trei ori într-un an. Mai mult decât atât, reducerea va putea fi cumulată cu bonificaţia de 10% acordată pentru plata cu anticipaţie a impozitelor, până la data de 31 martie. Reducerea se aplică diferenţei rezultate în urma scăderii bonificaţiei din impozitul datorat, menționează legea.

Reducerea, la mâna consiliilor locale

„Donarea de sânge se realizează atât în cadrul centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti, cât şi în cadrul unităţilor mobile aparţinând centrelor de recoltare de sânge, dotate corespunzător, care se deplasează în vederea recoltării de sânge de la potenţialii donatori“, se mai arată în lege.

Însă nu este obligatoriu să beneficiem de reduceri la impozit dacă suntem donatori. Fiecare autoritate locală va fi liberă să decidă dacă acordă o astfel de reducere pentru promovarea donării de sânge, iar „scutirile sau reducerile de la plata impozitului taxei se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. Procentul reducerii, precum şi documentele justificative necesare dovedirii efectuării numărului minim de donări de sânge se stipulează în cuprinsul hotărârii de consiliu local care instituie reducerea impozitului acordată în baza prezentei legi” , mai arată legea.

Senatul a adoptat proiectul în decembrie 2023, iar Camera Deputaților a fost for decizional. Legea a fost aprobată săptămâna aceasta și va merge spre promulgare.

Beneficii

La începutul anului, centrele de transfuzii sanguine din toată țara au fost luate cu asalt de donatori după ce valoarea tichetelor de masă pe care aceștia le primesc a crescut de peste 4 ori de la începutul anului: de la 67 de lei la 280 de lei. Mai mult, donatorii primesc o zi liberă și o reducere de 50% la transportul în comun. De asemenea, donatorii beneficiază gratuit și de evaluare medicală, de un set de analize ce relevă starea de sănătate și de un set de analize de biochimie, la solicitarea donatorului. Cei care donează sânge pot afla ce grupă de sânge au și dacă au Rh-ul pozitiv sau negativ.

Cu toate acestea, în unele centre din țară se simte din nou lipsa donatorilor.

„Dragi donatori, numărul celor care s-au prezentat să doneze astăzi este redus! Doar 15 persoane până la această oră. Rugăm toate persoanele cu stare bună de sănătate să vină la sediul nostru. Vă reamintim că pentru a dona sânge nu este nevoie obligatoriu de programare! Programul este de luni până vineri 7.30-13.30!”, anunță cei de la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța pe Facebook. Un mesaj asemănător a fost publicat și pe 4 martie.

La București, numărul donatorilor a rămas crescut. „Există în continuare un număr crescut de donatori în București. Ideal este ca potențialii donatori să-și facă programare, pentru că în acest fel avem o evidență a donatorilor care ajung în centru și putem să ne organizăm mai bine activitatea și să micșorăm timpul de așteptare. În funcție de solicitările de produse sanguine din spitale, primim donatori și fără programare, dar, într-un număr limitat”, a explicat medicul Lucia Grijac, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină București.

Românii care vor să doneze sânge trebuie să-și facă programare în aplicațiile Donorium sau BlooDoChallenge.

Zilnic, la Centrul de Transfuzie Sanguină București vin în jur de 200-250 de persoane. Legat de noua lege care presupune acordarea unei reduceri a impozitelor pentru cei care donează sânge de cel puțin trei ori pe an, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină București spune: „Teoretic, orice lege care vine în sprijinul donatorului ar trebui să ducă la o creștere a numărului de donatori. Sper și îmi doresc să ajute. Vom vedea în perioada următoare ce se va întâmpla. Orice modalitate de susținere a activității de donare de sânge este bine-venită pentru că în felul acesta noi putem asigura nevoile de produse sanguine ale pacienților din spitale”.

Doar oamenii sănătoși pot dona sânge

Medicii ne încurajează să donăm sânge. Transfuzia durează între 8 și 10 minute și este recoltată o cantitate de 450 de ml de sânge. Există cinci centre în București și câte un Centru de Transfuzie în fiecare municipiu de județ.

Dacă media donatorilor la nivel european este de 10%, în țara noastră mai puțin de 2% din populație donează sânge. Țările europene cu cel mai mare nivel de donare de sânge sunt Austria, Franța, Grecia și Cehia.

Condiții pentru a dona sânge

Se poate dona sânge de patru ori pe an, o dată la trei luni, iar donatorii trebuie să specifice întregul istoric medical, pentru a elimina riscurile la care sunt expuși pacienții care au nevoie de sânge. În plus, trebuie:

- să ai vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani;

- să fii cetățean român sau rezident în România;

- să ai greutatea >/= 50 kg;

- să ai tensiunea arterială între 10 și 18 mmHg;

- să nu fi suferit intervenții chirurgicale în ultimele 6 luni;

- să nu fii în evidență cu diverse afecțiuni în tratament (diabet, boli cardiovasculare, hematologice, renale, infecțioase sau parazitare, reumatologice, neurologice, alergii etc.);

- să nu ai predispoziție la sângerare prelungită în caz de leziuni;

- femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, de alăptare sau în perioada menstruală.