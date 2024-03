Imunitatea la COVID-19 nu ne scapă de îmbolnăvire. Medicamentul care reduce riscul de deces, dar expiră în depozitele din țările europene

În cazul infecției cu SARS-COV-2 nu se obține o imunitate de durată în ceea ce privește reinfectarea, ci una care vizează mai mult imunitatea celulară, ceea ce înseamnă că în momentul în care facem din nou boala nu mai facem forme severe, atrag atenția medicii care subliniază că, în continuare, ar fi bine să ne izolăm dacă ne îmbolnăvim.

Cu timpul tot mai mulți români au căpătat imunitate la COVID-19, fie prin boală, fie prin vaccin, dar asta ne ferește doar de formele grave, atrage atenția doctorul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Timişoara.

„S-a căpătat oarecare imunitate, dar se știe că în cazul infecției cu SARS-COV-2 nu se obține o imunitate de durată în ceea ce privește reinfectarea. Este o imunitate care vizează mai mult imunitatea celulară, asta înseamnă că în momentul în care faci din nou boala nu mai faci forme severe. Dar te poți îmbolnăvi la 6-9 luni de la ultima infectare, așa este imunitatea în formele actuale de COVID-19. Același lucruri se întâmplă și prin vaccin”, a explicat acesta.

Aproape o mie de cazuri de COVID-19 au fost raportate săptămâna trecută în țara noastră, potrivit INSP. Totodată, au fost înregistrate 13 de decese la pacienţi cu COVID-19, în judeţele Tulcea, Bihor, Neamţ, Bistriţa Năsăud şi Constanţa. Două treimi (66,7%) dintre decese s-au înregistrat la persoane nevaccinate, relevă raportul săptămânal de supraveghere.

Deși acum facem forme mai ușoare ale bolii, afecțiunea pune în pericol viețile pacienților care au și alte boli. De altfel, datele INSP arată 71% dintre persoanele care au murit de COVID-19 de la începutul pandemiei și până acum aveau boli cardiovasculare, iar 93.8% aveau cel puțin o comorbiditate asociată.

„Evoluția tulpinilor actuale a dus la o formă mult mai ușoară a bolii și riscul este la persoane cu factori de risc importanți, la diabetici, obezitate, la persoane cu neoplazii sau în tratament pentru neoplazii sau care inhibă imunitatea, cu boli cardiovaculare. În rest, am avut persoane de 90 sau peste 90 de ani care prin terapia specifică au trecut în mod favorabil prin infecția cu COVID-19”, a transmis dr. Virgil Musta.

Simptomele pentru COVID-19

Medicul Virgil Musta a explicat pentru „Adevărul” care sunt simptomele pe care le dă acum COVID-ul.

„Simptomele sunt foarte asemănătoare cu cele ale altor viroze sau ale gripei și anume: febră, cefalee, dureri de mușchi și de oase, dureri de gât, uneori chiar și scaune moi, diareice apoi apare tuse, care inițial este uscată și apoi cu secreții. E foarte greu să ne dăm seamă că este COVID -19 dacă nu facem un test. Doar dacă avem un criteriu epidemiologic, dacă cineva din apropiere a făcut COVID. Din punct de vedere al simptomatologiei, pentru că atât gripa, cât și alte infecții respiratorii merg cu simptomatologie asemănătoare, este greu să punem diagnosticul de COVID. El se pune fie pe baza testului antigen fie pe baza PCR-ului specific” spune medicul.

Izolarea nu mai este obligatorie în cazul acestei afecțiuni, dar este esențială dacă vrem să îi protejăm pe cei care sunt încă expuși riscului.

„Izolarea este necesară din punct de vedere al împiedicării răspândirii bolii. Perioada de izolare este însă mai scurtă, deoarece contagiozitatea virusului nu mai este atât de lungă. Eu cred că izolarea 5-7 zile este suficientă, în formele mai severe, acolo izolarea este mai lungă, dar se face în spital. Teoretic, având risc de contagiozitate mic, după cinci-șapte zile nu mai este necesar să porți mască”, a adăugat medicul.

De altfel, după patru ani, s-a schimbat și modul în care afecțiunea dată de virusul SARS-CoV-2 este tratată.

„Se folosesc vitamine, antinflamatorii nesteroidiene și simptoaptice, adică pentru febră - antitermice, pentru tuse- antitusive. Dacă pacientul prezintă factori de risc, atunci recomandăm Paxlovid, dacă facem tratamentul la domiciliu, iar în spital administră Redemsivirul”, spune Virgil Musta.

Mii de doze de Paxlovid, pe cale să expire

Paxlovid este un antiviral foarte eficient împotriva COVID-ului sever, reducând riscul de deces cu 73% dacă se administrează în primele cinci zile de la infecție, potrivit unui studiu preliminar realizat de National Institutes of Health. Cu toate acestea, el a fost subutlizat în Europa. Nu doar loturi întregi de vaccinuri împotriva COVID-19 expiră, ci și milioane de doze de antiviral.

Paxlovid, produs de Pfizer, a fost cumpărat în cantități mari în 2022. Aproximativ 3,1 milioane de doze ale medicamentului, în valoare de 2 miliarde de euro, urmează să expire în Regatul Unit, Germania, Spania, Italia și Franța până la sfârșitul acestei luni, scrie Euronews. Unul din motivele pentru care medicamentul nu a fost folosit atât de des este reprezentat de faptul că „nu mai sunt atât de multe persoane la risc care să necesite terapie”, consideră medicul Virgil Musta.

Momentul în care ar trebui să ne prezentăm la camera de gardă este atunci când ne confruntăm cu dificultăți de respirație, cum ar fi respirație rapidă și superficială, spun medicii. Vestea bună este că sezonul infecțiilor respiratorii care au umplut spitalele din țara noastră este pe sfârșite.

„La spital a fost o perioadă aglomerată pentru că au fost mai multe cazuri de afecțiuni infecto-contagioase. Avem epidemie de rujeolă, am avut cazuri de gripă, am avut cazuri de Covid și destul de multe cazuri de scarlatină. Toate aceste infecții au făcut ca spitalul să fie destul de plin și să facem cu greu față internărilor, dar am reușit. Se pare că acum suntem într-o scădere a numărului de cazuri din aceste patologii”, a transmis medicul de la Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara.