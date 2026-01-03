search
Sâmbătă, 3 Ianuarie 2026
Eșalonarea datoriilor firmelor se schimbă: noile reguli fiscale care intră în vigoare

0
0
Publicat:

Pachetul 2 de măsuri fiscale care se aplică de la 1 ianuarie 2026 cuprinde o serie de noi reguli pentru firme, inclusiv în privința eșalonării la plată a datoriilor fiscale ale firmelor, dar și noi reguli pentru declararea inactivității unei firme.

datorii calculate la stat jpeg

Eșalonarea la plată

Sunt reglementate noi condiții pentru eșalonarea la plată, în formă simplificată. În cazul persoanelor juridice, vor putea beneficia de eșalonarea simplificată doar cele care au fost înființate cu minimum 12 luni înainte de depunerea cererii. 

Eșalonarea la plată se acordă pentru: 

  • a) obligațiile fiscale principale și accesorii ale persoanelor fizice în sumă totală cuprinse între 500 – 100.000 lei; 
  • b) obligațiile fiscale principale și accesorii ale asocierilor fără personalitate juridică în sumă totală cuprinse între 2.000 – 100.000 lei; 
  • c) obligațiile fiscale principale și accesorii ale persoanelor juridice în sumă totală cuprinse între 5.000 – 400.000 lei.

Pachetul 2 de măsuri fiscale, care au inttrat în vigoare la 1 ianuarie, abrogă eșalonarea simplificată (până la 12 luni, fără garanții), introdusă inițial ca „colac de salvare” pentru firme cu presiuni de lichiditate. Această schimbare este confirmată și explicată de surse specializate (avocați și publicații economice) care au analizat textul proiectului.

Întărirea regulilor la eșalonarea „clasică” (Codul de procedură fiscală)

Garanție personală (fidejusiune) a beneficiarului real în anumite situații. Proiectul introduce obligativitatea unui contract de fideiusiune din partea asociatului/administratorului când debitorul, la data cererii, are și alte obligații neeligibile pentru eșalonare (de exemplu: datorii dintr-o eșalonare pierdută anterior, accize, ajutoare de stat de recuperat etc.).

Termene mai dure pentru datoriile curente „din afara” eșalonării. Perioada în care trebuie plătite obligațiile care nu intră în eșalonare (inclusiv amenzi sau creanțe transmise de alte instituții) ar urma să se reducă de la 180 de zile la 60 de zile, în caz contrar eșalonarea se poate pierde.

Aceste măsuri urmăresc să limiteze abuzul („eșalonări la nesfârșit”) și să împingă debitorii să-și țină la zi restul datoriilor, a explicat public ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Concret, de la 1 ianuarie 2026, debitorii nu vor mai avea opțiunea pe 12 luni fără garanții, ca în 2025, putând alege doar eșalonarea clasică, care cere garanții (cu excepția termenului scurt fără garanții, limitat la 6 luni, prevăzut în Cod). Pentru perioade mai lungi de 6 luni, va fi nevoie de garanții proporționale cu datoria (de regulă până la acoperirea integrală a sumelor eșalonate).

Când apare obligația de „garanție personală”.

Dacă antreprenorii au, la data cererii, alte tipuri de obligații care nu pot fi eșalonate (de exemplu: accize, sume din ajutoare de stat de recuperat, datorii dintr-o eșalonare anterioară căzută, obligații scadente ulterior certificatului fiscal etc.), ANAF va cere, pe lângă garanțiile clasice, și fidejusiunea asociatului/administratorului (beneficiarul real).

Când poate contribuabilul/plătitorul să fie declarat inactiv

Contribuabilul/Plătitorul persoană juridică este declarat inactiv și îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivității, dacă se află în una dintre următoarele situații:

a) nu are cont de plăți în România sau un cont deschis la o unitate a Trezoreriei Statului;

b) nu a depus situațiile financiare anuale în termen de 5 luni de la împlinirea termenului legal pentru depunerea acestora.

Dacă un contribuabil/plătitor declarat inactiv nu se reactivează în termen de un an de la data la care a fost declarat în inactivitate, acesta se dizolvă.

Obligația firmelor de a deține cont bancar

Persoanele juridice au obligația să deţină un cont de plăţi în România sau la o unitate a Trezoreriei Statului. Pentru persoanele juridice nou-înfiinţate, deschiderea contului se realizează într-un termen de maximum şaizeci de zile lucrătoare de la data înființării.

Capital social minim de 500 lei pentru înființarea SRL

De la data intrării în vigoare legii, valoarea minimă a capitalului social al societăților cu răspundere limitată se stabilește în funcție de nivelul cifrei de afaceri nete raportate prin situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent, respectiv în cazul societăților care au înregistrat o cifră de afaceri netă peste 400.000 lei, valoarea minimă a capitalului social este de 5.000 lei.

În cazul societăților cu răspundere limitată nou înființate, valoarea minimă a capitalului social este de 500 lei.

Valoarea minimă a capitalului social se majorează până la finalul exercițiului financiar următor celui în care se constată creșterea cifrei de afaceri nete raportată prin situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent.

