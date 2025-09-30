România lansează o strategie pentru combaterea bolilor cardio și cerebrovasculare. Anunțul ministrului Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat marți, 30 septembrie, la lansarea Strategiei Naționale pentru Combaterea Bolilor Cardio și Cerebrovasculare. Potrivit ministrului documentul „marchează un moment istoric pentru reforma sistemului sanitar din România.”

Prin această strategie, declară Rogobete, România „se alătură altor 5 țări europene care au deja implementate strategii similare, construind una dintre cele mai complexe și moderne abordări din Uniunea Europeană, axată pe prevenție și diagnostic precoce”.

„Bolile cardiovasculare și cerebrovasculare reprezintă prima cauză de deces și dizabilitate în țara noastră. Din păcate, fiecare dintre noi cunoaștem pe cineva atins de aceste afecțiuni”, a transmis ministrul pe Facebook.

Acesta a explicat se îşi propune România concret prin această strategie:

• Creșterea cu 10% a capacității de diagnostic precoce;

• Înființarea a 20 de centre comunitare pentru îngrijirea pacienților cronici;

• Creșterea cu 20% a numărului de unități ATI și a finanțării pentru proceduri complexe;

• Dezvoltarea rețelei de centre de reabilitare cardiovasculară și neurologică (+15%);

• Constituirea Registrului Național al Pacienților cu Risc Vascular Înalt;

• Implementarea de aplicații mobile și platforme online dedicate pacienților;

• Atragerea de personal specializat: cardiologi, fizioterapeuți, psihologi și asistente cu expertiză.

De asemenea, documentul este construit pe cinci direcții strategice:

Crearea unui sistem integrat de date; Creșterea accesului la diagnostic și tratament; Dezvoltarea reabilitării medicale; Consolidarea resursei umane; Stimularea cercetării și inovării.

„Această strategie este parte integrantă a Strategiei Naționale de Sănătate și reprezintă un efort comun al profesioniștilor din domeniu, coordonat de Comisiile de specialitate de Cardiologie și Neurologie ale Ministerului Sănătății.

Mulțumesc tuturor și transmit cele mai sincere aprecieri celor care au contribuit la elaborarea acestui document esențial pentru sănătatea românilor: Prof. Dr. Dragoș Vinereanu, Prof. Dr. Dafin Mureșanu, CS II Dr. Ștefan Strilciuc, precum și tuturor grupurilor de lucru ale Societății Române de Cardiologie și Societății de Neurologie din România. Această strategie pune pacientul în centrul atenției, acolo unde trebuie să fie, și confirmă că încrederea ne face bine. România dovedește că se poate construi o țară a faptelor concrete pentru oameni”, încheie Rogobete.

Bolile cardiovasculare (BCV) și cerebrovasculare sunt principalele cauze de mortalitate și morbiditate la nivelul României, potrivit unui raport al Institutului Național de Sănătate Publică.

De asemenea, țara noastră ocupă unul dintre primele locuri în Europa în ceea ce privește mortalitatea din cauze prevenibile sau tratabile, cu o rată semnificativ mai mare decât media europeană.

Boala cardiacă ischemică și boala cerebrovasculară sunt bine reprezentate în ambele categorii.

În Uniunea Europeană (UE), BCV sunt responsabile de 42,5% din numărul global de decese anual, respectiv aproximativ 10000 de decese/zi(4).