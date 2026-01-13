search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Rogobete reacționează după ce Radu Miruță a anunțat schimbări în Sănătate: „Din cunoștințele mele, colegul meu este ministrul Apărării”

0
0
Publicat:

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat marți că la nivelul Ministerului Sănătății nu există niciun document strategic care să prevadă tăierea cu 10% a salariilor.

Alexandru Rogobete/FOTO: Facebook
Alexandru Rogobete/FOTO: Facebook

Ministrul Sănătății a fost întrebat la Antena 3 despre afirmațiile vicepremierului USR Radu Miruță care anunța că miniștrii până săptămâna viitoare trebuie să vină cu propuneri pentru reducerea fondului de salarii și a vorbit despre sănătate, spunând că spitalele vor fi împărțite pe categorii și, în funcție de rang, fiecare unitate va avea un fond mai mare sau mai mic.

Din cunoștințele mele, dar poate greșesc sau poate s-a schimbat între timp ceva, domnul Miruță, colegul meu, este ministrul Apărării. Sigur, ca om politic, poți să-ți dai cu părerea despre mai multe subiecte, dar eu fac apel la echilibru şi la un discurs în cunoștință de cauză.

Reducerea bugetului, reducerea cheltuielilor dacă pot spune așa, în sănătate se va face într-un mod echilibrat, nu pe fugă, nu pe genunchi, nu peste noapte şi bugetul se va re-echilibra prin includerea criteriilor de performanță. Este o diferență de la cer la pământ.

Să ne înțelegem puțin. Noi avem spitale în România unde nu pot acoperi liniile de gardă. Gărzile sunt plătite la nivelul anului 2017 şi pot continua cu inechitățile care se întâmplă şi vedem de câteva săptămâni sănătatea este din nou în agenda zilei cu o serie de disfuncționalități care ţin în special de inechitățile resursei umane”a declarat ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete spune că nu există la Ministerul Sănătății niciun document care să prevadă tăieri de 10% ale salariilor.

El recunoaște că sunt luate măsuri de eficientizare și economii în sistemul de sănătate, dar consideră neechilibrate declarațiile despre tăieri salariale făcute de persoane care nu coordonează domeniul, făcând referire la vicepremierul Radu Miruță.

Despre faptul că Radu Miruţă a declarat că vicepremierul PSD Marian Neacșu a fost de acord cu aceste decizii, Alexandru Rogobete a spus că el știa că în această perioadă toate ministerele lucrează la bugetul pe anul viitor.

Rogobete: „Din toamna anului trecut se tot discută despre această reașezare a sistemului”

Mâine va exista o întâlnire la guvern, cu fiecare ministru în parte, pentru a discuta bugetul pe domenii. Încă o dată spun. Discuţia cu reducerea fondului de salariu nu este de acum, este veche.

Din toamna anului trecut se tot discută despre această reașezare a sistemului şi eu am spus de fiecare dată şi spun la fel de fel şi acum, în sistemul de sănătate economiile se fac în alte zone nu la salariile sau la veniturile personalului medical, personal medical care oricum nu este plătit la nivelul anului 2026, şi aici mă refer la plata gărzilor”, a ținut să precizeze ministrul.

El a explicat că reclasificarea spitalelor pe patru categorii şi înfiinţarea unei categorii de spitale noi, şi anume, spitalele strategice, este un proiect pe care l-a început încă de anul trecut şi care nu are nicio legătură cu reducerea fondului de salarii sau cu o altă reducere.

„Este vorba de o reorganizare a unităților sanitare, care funcţionează după un model vechi de peste 30 şi ceva de ani”, a spus ministrul Alexandru Rogobete.

Ministrul a arătat că în momentul de faţă avem 8 categorii de spitale, fiecare tarifat de diferit şi când spun tarifat de diferit mă refer la punctul pe serviciu, la tariful pe care îl plătește Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru serviciu medical, nu pentru salariu, şi care nu mai are legătură cu realitatea de astăzi, pentru că între timp s-au făcut multe investiţii în spitale, lucrurile s-au mai schimbat, tehnologia sigur că a avansat şi atunci este necesară o reorganizare pe patru categorii.

„Evident că fiecare categorie de spital va avea un tarif diferit în funcţie de rangul spitalului, tarif diferit pe punctul de serviciu medical, pe serviciu medical pe care îl oferă”, a mai spus el.  

Radu Miruță a anunțat că Guvernul va adopta săptămâna viitoare un pachet de reformă a administrației, care prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale, urmând să fie asumat în Parlament.

El a precizat că, în cazul MApN, MAI și al serviciilor, se lucrează la un proiect de creștere a vârstei de pensionare, ca alternativă la tăieri salariale sau reduceri de personal.

