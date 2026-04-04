search
Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Acuzații grave în cazul vaccinurilor Pfizer. Voiculescu susține că Rafila a lăsat România să piardă bani: „E prejudiciul lui Cîțu”

0
0
Publicat:

Foştii miniştri ai Sănătăţii Vlad Voiculescu şi Alexandru Rafila se acuză reciproc, sâmbătă, în cazul procesului cu Pfizer privind achiziţia de vaccinuri COVID.

Alexandru Rafila și Vlad Voiculescu
Voiculescu afirmă că cineva din Ministerul Sănătăţii i-a spus că Alexandru Rafila ştia exact care sunt consecinţele pentru România dacă nu va răspunde la oferta Pfizer.

Funcţionarii din Ministerul Sănătăţii tocmai s-au prins că e groasă”, scrie fostul ministru USR al Sănătăţii, Vlad Voiculescu, pe Facebook.

Tocmai m-a sunat cineva din Ministerul Sănătăţii să îmi spună că dl. Rafila ştia exact care sunt consecinţele pentru România dacă nu va răspunde la oferta Pfizer - că România va plăti sute de milioane de euro în plus - dar s-ar fi lăsat convins de apropiaţi care îi spuneau: «lasă-l Sandule, e prejudiciul lui Cîtu, cu cât mai mare, cu atât mai bine. N-ai văzut că îl îngroapă şi pe Voiculescu deşi nu a decis ăla nimic…» Eu sunt şocat, recunosc că îmi e greu să procesez aşa ceva”, mai spune Voiculescu.

În replică, fostul ministru PSD al Sănătăţii spune că „minciuna dăunează grav sănătăţii”.

Pe lângă incapacitatea de a-şi asuma propriile greşeli sau pe cele ale colegei de partid, dr. Ioana Mihăilă, care au aruncat România într-o situaţie imposibilă, aceea de a fi nevoită să achiziţioneze 39 de milioane de doze de vaccin COVID de care nu aveam nevoie, domnul Vlad Voiculescu se tot acoperă cu afirmaţii neadevărate în spaţiul public. Domnul Voiculescu fuge de orice responsabilitate şi încearcă să lege situaţia pe care chiar reprezentantii USR au creat-o de mine şi de echipa Ministerului Sănătăţii”, îl acuză Rafila pe Vlav Voiculescu.

El precizează că, în realitate, în limitele competenţelor legale, a reuşit să renegocieze şi să vândă aproximativ 7,5 milioane de doze, ceea ce a redus pierderea României cu circa 150 de milioane de euro.

Poate dl. Vlad Voiculescu să răspundă dacă o renegociere ar fi fost posibilă, având în vedere limitările legale care nu ne permit să plătim pentru ceva ce nu primim? Şi, în aceste condiţii, cât ar fi avut România de plătit? Dacă USR nu a avut nicio legătură cu această achiziţie, de ce apare numele doamnei Ioana Mihăilă pe memorandum? Depăşeşte orice limită a înţelegerii să fiu considerat vinovat pentru faptul că nu am „reparat” greşeala făcută de guvernul Cîţu şi, implicit, de ministrul Sănătăţii din acele momente, doamna Mihăilă, prin semnarea unui contract. Cu alte cuvinte, ei au semnat contractul fără o logică clară şi fără o analiză profesională riguroasă a situaţiei, fără să se consulte cu specialiştii în sănătate publică si tot ei mă acuză că nu am renegociat acel contract”, spune Rafila.

Fostul ministru apreciază că „afirmaţiile lui Voiculescu fac parte, cu siguranţă, dintr-o manevră de evitare a consecinţelor propriilor decizii” iar „discuţiile” pe care le invocă, astazi, într-o nouă postare, nu au avut loc niciodată, întrucât nu corespund profilului său moral şi profesional.

Dacă deţine dovezi în acest sens, îl invit să le prezinte organelor de cercetare penală, nu să lanseze informaţii false în spaţiul public, aşa cum s-a obişnuit. Este degradant pentru un parlamentar europen şi consilier onorific al Preşedintelui României să recurgă la asemenea tactici, în care moralitatea şi adevărul lipsesc cu desăvârşire”, consideră Alexandru Rafila.

Un tribunal din Bruxelles a decis miercuri, în primă instanță, că România și Polonia trebuie să achite sumele restante pentru vaccinurile anti-COVID comandate de la grupul farmaceutic Pfizer/BioNTech, în perioada pandemiei și refuzate ulterior.

Conform hotărârii, Polonia datorează 1,3 miliarde de euro, iar România aproximativ 600 de milioane de euro.

