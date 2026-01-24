Video Rogobete anunță inaugurarea noului ambulatoriu de la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”. Proiect de 22 de milioane de lei

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat inaugurarea noului ambulatoriu de specialitate de la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, o investiție realizată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare de 22 de milioane de lei.

Noua clădire are 23 de cabinete destinate diagnosticului și tratamentului în regim ambulatoriu, acoperind mai multe specialități medicale și oferind pacienților acces mai rapid la consultații și investigații.

Potrivit ministrului, proiectul contribuie direct la dezvoltarea serviciilor de ambulatoriu la nivel național și face parte dintr-un program mai amplu, care include alte 68 de investiții pentru reabilitarea, extinderea, înființarea și dotarea ambulatoriilor publice.

„Ambulatoriul este cheia unui sistem medical eficient. Aici începe diagnosticul corect, tratamentul rapid și prevenția reală. Pentru oameni, înseamnă acces mai ușor la medici, timp de așteptare redus, mai puține internări inutile și îngrijire aproape de casă. Pentru sistem, înseamnă degrevarea spitalelor, costuri mai bine controlate și servicii medicale oferite la momentul potrivit”, a transmis Alexandru Rogobete.

Ministrul a precizat că această componentă din PNRR se apropie de final la nivel național, peste 95% dintre proiecte fiind deja închise și achitate integral de Ministerul Sănătății.