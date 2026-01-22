Adevărul organizează Healthcare Forum 2026. Ministrul Sănătății va participa la discuțiile despre problemele și soluțiile sistemului sanitar

Adevărul organizează pe 24 martie 2026, între orele 10:00 și 16:00, Healthcare Forum 2026 – „Adevărul despre Sănătatea României: Probleme, Realități, Soluții”. Evenimentul reunește specialiști importanți din industria de sănătate pentru a analiza principalele probleme ale sistemului medical românesc.

În cadrul Forumului experții invitați, printre care se numără și ministrul Sănătății, Alexndru Rogobete, vor propune soluții concrete la provocările sistemului de sănătate. Vor fi abordate teme precum accesul la spitale și tratamente, decalajele între urban și rural, colaborarea dintre sectorul public și privat sau criza de personal medical.

Invitații la Healthcare Forum organizat de Adevărul

Alexandru Rogobete – Ministrul Sănătății

Adrian Marinescu – Manager, Institutul Matei Balș

Dr. Lucian G. Pop – Medic Primar Obstetrică-Ginecologie, Șef de Lucrări, UMF Carol Davila

Dr. Anca Coliță – Manager, Institutul Clinic Fundeni

Dr. Alexandru Ulici – Manager, Spitalul pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

Sandra Alexiu – Medic de familie, Președinte, Asociația Medicilor de Familie București-Ilfov

Radu Gănescu – Președinte, COPAC (Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România)

Rozalina Lăpădatu – Președinte, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune

Monica Althamer – Director program, navigator pacienți, Spitale Publice din Bani Privați

Vasile Barbu – Președinte, Asociația Națională pentru Protecția Pacienților

Forumul va aborda patru teme principale

PANEL 1 – Decalaje: Accesul pacienților la spitale și tratamente

Diferențe între orașe mari și mediul rural.

Stadiul spitalelor regionale și soluții pentru acces echitabil la servicii medicale.

Accesul la medicamente și impactul creșterii prețurilor.

Rolul distribuitorilor și producătorilor locali.

PANEL 2 – Public, privat și străinătate

Comparații între sistemele de sănătate din UE.

Colaborarea stat–privat și situația medicilor care lucrează în ambele sisteme.

Rolul investițiilor private și criza de personal medical.

PANEL 3 – Inovația în sănătate

Digitalizare și telemedicină.

Inteligența artificială în diagnostic și prevenție.

Cybersecurity și finanțări prin PNRR.

PANEL 4 – Prevenția

Rolul medicinei de familie.

Suplimente, vitamine, mișcare.

Asigurări private.

Participarea este gratuită, iar organizatorul își rezervă dreptul de a selecta participanții. Pentru confirmarea participării, se recomandă înscrierea cu email de companie și completarea formularului Attendee Card. Participanții confirmați vor primi un email cu subiectul „Approved Registration”.

Înscrie-te AICI pentru participare