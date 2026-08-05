 Un pachet de scutece, comandat la fiecare 30 de secunde pe eMAG. Peste 500.000 de comenzi pentru bebeluși au ajuns a doua zi la clienți | adevarul.ro

Un pachet de scutece, comandat la fiecare 30 de secunde pe eMAG. Peste 500.000 de comenzi pentru bebeluși au ajuns a doua zi la clienți

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Părinții din România comandă tot mai frecvent online produsele necesare îngrijirii copiilor, iar scutecele rămân în top. Potrivit unei analize realizate de eMAG, în prima jumătate a anului 2026 a fost comandat, în medie, câte un pachet de scutece la fiecare 30 de secunde. Peste 500.000 de comenzi cu produse pentru bebeluși au beneficiat de livrare a doua zi.

Părinții preferă să rezolve mai multe nevoi într-o singură comandă. FOTO eMAG
Părinții preferă să rezolve mai multe nevoi într-o singură comandă. FOTO eMAG

Datele companiei arată că părinții au comandat în primele șase luni ale anului peste 520.000 de pachete de scutece, peste 240.000 de pachete de șervețele umede, mai mult de 106.000 de biberoane și tetine, peste 100.000 de cutii de lapte praf și peste 55.000 de suzete. De asemenea, au fost cumpărate peste 47.000 de monitoare pentru bebeluși și peste 110.000 de produse dedicate igienei celor mici.

„În România, cele mai multe nașteri au loc în lunile de vară și la începutul toamnei, iulie și septembrie fiind lunile cu cea mai ridicată natalitate, potrivit statisticilor oficiale. Pentru părinți, primul an de viață al copilului vine cu nevoi care se schimbă constant și care cer soluții rapide și flexibile, lucru confirmat de o analiză realizată de eMAG asupra comenzilor pentru produsele destinate bebelușilor. Datele arată că, în prima jumătate a acestui an, pe eMAG a fost comandat un pachet de scutece la fiecare 30 de secunde, în timp ce peste 500.000 de comenzi au beneficiat de livrare chiar a doua zi”,  se arată într-un comunicat transmis de eMAG. 

Valoarea medie a unei comenzi cu produse pentru nou-născuți a fost de 149 de lei, iar peste jumătate din gama destinată bebelușilor a fost inclusă în campaniile de reduceri organizate de eMAG în prima jumătate a anului.

„Părinții găsesc într-un singur loc produsele de care au nevoie”

Potrivit companiei, părinții preferă să rezolve mai multe nevoi într-o singură comandă. Printre cele mai frecvente combinații de produse s-au numărat scutecele și șervețelele umede, produsele pentru igienă, dar și aparatele de aerosoli împreună cu accesoriile aferente.

„În primul an din viața unui copil, părinții învață că timpul devine cea mai valoroasă resursă. Între nevoile care apar de la o zi la alta și dorința de a face cele mai bune alegeri pentru cei mici, orice soluție care le simplifică viața contează. La eMAG, oferim o experiență prin care părinții găsesc într-un singur loc produsele de care au nevoie, pot lua decizii informate cu ajutorul miilor de recenzii lăsate de alți părinți și beneficiază de servicii care le oferă flexibilitate atât în privința timpului, cât și a bugetului. Fiecare comandă livrată rapid și fiecare instrument care îi ajută să economisească bani înseamnă mai puține griji și mai mult timp pentru ceea ce contează cu adevărat”, a declarat Răzvan Acsente, CMO eMAG România, Bulgaria și Ungaria.

Peste 350.000 dintre comenzi au fost cu livrare la locker

Analiza eMAG mai arată că cele mai multe comenzi de produse pentru bebeluși au fost plasate din județele Ilfov, Cluj, Iași și Timiș. În București, Sectorul 6 conduce clasamentul comenzilor din această categorie.

„Pentru a răspunde nevoii de acces rapid la produsele esențiale, peste 500.000 de comenzi cu produse destinate bebelușilor au fost livrate chiar a doua zi. În plus, peste 350.000 dintre comenzi au fost cu livrare la locker, oferind părinților flexibilitatea de a le prelua atunci când programul le permite. Cele mai multe comenzi cu produse pentru bebeluși au fost plasate din Ilfov, Cluj, Iași și Timiș, iar la nivelul Capitalei clasamentul este condus de Sectorul 6”. 

„Înființată în 2001, eMAG este un pionier al sectorului de comerţ online care s-a dezvoltat în România, Ungaria și Bulgaria cu obiectivul de a ajuta clienții din întreaga regiune să economisească timp și bani. Cu o gamă de produse în continuă creștere pe care le pune la dispoziția clienților împreună cu partenerii din Marketplace, eMAG este locul unde oricine poate căuta și comanda orice, oricând și oriunde. Clienții din România ai platformei beneficiază de servicii cu valoare adăugată, cum ar fi aplicația mobilă, livrare rapidă la easybox, 30 de zile timp de retur, rambursare rapidă prin Instant Money Back, servicii flexibile de plată din contul eMAG/MyWallet, și abonamentul cu livrare gratuită Genius peste un anumit prag în cinci aplicații de comerț electronic (eMAG, Wolt, Fashion Days, Freshful și Flip)”, se arată în același comunicat.

 

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