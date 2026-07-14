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Poți beneficia de implant dentar dacă ai parodontoză?

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Un singur diagnostic poate schimba complet planul de tratament pe care îl aveai în minte. Mulți pacienți ajung să creadă că pierderea unuia sau mai multor dinți va rămâne definitivă după ce află că suferă de parodontoză. Înainte să renunți la această variantă, citește până la final și află în ce condiții un implant dentar poate rămâne o soluție potrivită.

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De ce parodontoza nu exclude automat un implant dentar

Primul lucru pe care îl urmărește medicul este stadiul bolii parodontale. Dacă infecția este activă, gingiile sângerează frecvent, iar osul continuă să se retragă, inserarea unui implant se amână până la controlul afecțiunii deoarece implantul are nevoie de un țesut sănătos pentru a se integra în condiții bune.

După tratamentul parodontal și stabilizarea bolii, numeroși pacienți pot beneficia de implant dentar. Decizia se bazează pe investigații imagistice, examen clinic și cantitatea de os rămasă, astfel că merită să îți faci și tu o programare la parodontologie in Bucuresti.

Ce verifică medicul înainte de inserarea implantului

Înainte de inserarea implantului, medicul analizează starea gingiilor, adâncimea pungilor parodontale, mobilitatea dinților rămași și cantitatea de os disponibilă. De cele mai multe ori, evaluarea este completată de o radiografie panoramică și de un examen CBCT.

Pe baza investigațiilor se stabilește dacă implantul poate fi inserat imediat sau dacă este nevoie de tratamente suplimentare. Uneori este suficientă terapia parodontală, iar în alte situații se recomandă adiție osoasă, extracția unor dinți cu prognostic rezervat sau câteva luni de vindecare înainte de intervenție.

Cantitatea de os face diferența, însă există soluții

Parodontoza afectează osul care susține dinții, iar în formele avansate pierderile pot fi importante, motiv pentru care mulți pacienți cred că implantul nu mai reprezintă o opțiune. Medicina dentară dispune însă de proceduri care permit refacerea volumului osos în numeroase situații.

Adiția osoasă și regenerarea osoasă ghidată se folosesc frecvent înaintea inserării implantului. În funcție de complexitatea cazului, perioada de vindecare poate varia între 4 și 9 luni. Timpul de așteptare pare lung, însă fiecare etapă urmărește obținerea unei baze stabile pentru implant și reducerea riscului de complicații.

Există un risc mai mare de complicații?

Pacienții care au avut parodontoză prezintă un risc mai mare de apariție a periimplantitei comparativ cu persoanele fără antecedente parodontale. Periimplantita reprezintă o inflamație a țesuturilor din jurul implantului și poate provoca pierdere osoasă dacă nu este tratată la timp.

Riscul poate fi redus considerabil prin controale regulate și o igienă orală atentă. Periajul realizat de două ori pe zi, folosirea periuțelor interdentare, igienizările profesionale efectuate la aproximativ 6 luni și respectarea recomandărilor medicului ajută la păstrarea implantului pentru foarte mulți ani.

Ce influențează succesul tratamentului pe termen lung

Succesul unui implant nu depinde exclusiv de intervenția chirurgicală deoarece fumatul, diabetul dezechilibrat, igiena orală deficitară și lipsa controalelor periodice pot duce la sensibilitate dentara și influența evoluția tratamentului chiar și atunci când intervenția a decurs fără probleme.

La fel de importantă este colaborarea dintre pacient și medic. Respectarea planului de tratament, prezentarea la consultațiile recomandate și tratarea din timp a oricărei inflamații cresc considerabil șansele ca implantul să rămână funcțional timp de zeci de ani.

Când este momentul potrivit pentru implant

Mulți pacienți își doresc inserarea implantului imediat după extracție, însă acest lucru nu este întotdeauna posibil în prezența parodontozei. Medicul stabilește momentul intervenției după ce boala este controlată și țesuturile au ajuns într-o stare favorabilă vindecării.

Graba poate compromite întregul tratament, motiv pentru care fiecare etapă are rostul ei. Evaluarea completă, tratarea infecției și alegerea momentului potrivit cresc șansele unei integrări corecte și ale unui rezultat care să reziste mulți ani.

Dacă ai primit acest diagnostic și ai pierdut unul sau mai mulți dinți, programează o consultație într-o clinică stomatologică și află care sunt pașii potriviți pentru situația ta.

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