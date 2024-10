Care este cel mai sănătos aliment din lume, conform științei. Este gratuit, dar românii nu-l cunosc

Este considerat cel mai sănătos aliment din lume, conform științei, dar este ignorat complet în România. Deși pare a fi un aliment mic și cu puține calorii, planta acvatică, cunoscută științific sub numele de Nasturtium officinale, ascunde în interiorul său o proporție impresionantă de vitamine.

O alimentație sănătoasă reprezintă o prioritate pentru mulți, iar includerea anumitor alimente în dieta noastră este esențială pentru obținerea nutrienților necesari și prevenirea bolilor. Unul dintre super-alimentele / superalimentele care se remarcă prin multiplele sale beneficii este hribul, dar este important de menționat că acest termen se referă și la o ciupercă utilizată în gastronomie foarte apreciată în România.

În realitate, hribul la care ne referim aici este o plantă acvatică, cunoscută științific sub numele de Nasturtium officinale, dar și sub denumirea populară de Năsturel / Măcriș de apă (diferit de măcrișul de grădină), Creson de apă, Brâncuță sau Năsturaș.

Pe lista ierburilor uitate din bucătăria românească, dar nu și din alte culturi

Această plantă își are originea în Europa și Asia Centrală, unde crește în mod natural în jurul izvoarelor și a cursurilor de apă curată. De-a lungul istoriei, Năsturelul a fost consumat de diverse culturi datorită proprietăților sale medicinale și a gustului distinctiv, însă astăzi nu este foarte cunoscut în bucătăria românească, deși pe vremuri era destul de popular, atât ca ingredient culinar, cât și ca remediu tradițional. Am putea spune că acum se află pe „lista ierburilor uitate” din bucătăria românească, dar nu și din medicina tradițională, unde continuă să fie apreciat pentru beneficiile sale nutritive și medicinale.

În bucătăria spaniolă, consumul de Năsturel a crescut, în special în Insulele Canare, unde este un ingredient tradițional în preparate precum potajul de hrib - o supă/ciorbă preparată în stilul celor care conțin plante verzi, precum măcrișul de grădină sau spanacul. Reintroducerea sa în dieta spaniolă a fost stimulată de recunoașterea beneficiilor sale pentru sănătate, ceea ce face ca, în ciuda popularității mai reduse în gastronomia spaniolă, să fie un aliment valoros.

În Germania, această plantă este cunoscută sub denumirea de „planta scorbutului”, deoarece marinarii obișnuiau să păstreze semințele de năsturel așezate între pături umede, care germinau în două sau trei zile, prevenind astfel apariția acestei boli.

De-a lungul istoriei, Năsturelul a fost utilizat ca aliment, condiment și plantă medicinală.

Superaliment recunoscut de știință

De fapt, Năsturelul conține mai mult calciu decât laptele și 15 vitamine esențiale pentru organism.

Conform unui studiu realizat de Universitatea William Paterson din New Jersey, publicat în revista Preventing Chronic Disease, Năsturelul este considerat cel mai sănătos aliment din lume.

Această cercetare a evaluat densitatea nutrițională a 41 de fructe și legume, iar Năsturelul a obținut cea mai mare punctaj, ceea ce reflectă valoarea sa nutritivă superioară. Se remarcă prin numeroasele sale beneficii nutriționale, fiind o sursă bogată de vitamine și minerale esențiale, precum vitaminele A, C, E și K, calciu, fier și acid folic, toate vitale pentru funcționarea corectă a organismului și prevenirea bolilor.

Secretul pentru un sistem imunitar puternic

Unul dintre cele mai importante beneficii ale Năsturelului este capacitatea sa de a întări sistemul imunitar. Conținutul său ridicat de vitamina C stimulează producția de globule albe, esențiale pentru combaterea infecțiilor și protejarea împotriva bolilor cronice, conform unor cercetări. În plus, această vitamină acționează ca un puternic antioxidant, contribuind la reducerea daunelor celulare cauzate de radicalii liberi. Consumul regulat de alimente bogate în vitamina C, precum Năsturelul, poate îmbunătăți răspunsul imun și reduce durata și severitatea bolilor comune.

Aliatul anticancerigen din alimentație

Năsturelul are, de asemenea, proprietăți anticancerigene. Compușii fitochimici, cum ar fi glucosinolații (gluconizonați) și izotiocianații, prezenți în această plantă, au efecte antioxidante și antiinflamatorii, ceea ce poate inhiba creșterea celulelor canceroase.

Un studiu publicat în The British Journal of Nutrition subliniază aceste beneficii specifice ale Năsturelului, sugerând că un consum regulat ar putea fi o strategie eficientă în prevenirea cancerului. Acești compuși promovează detoxifierea și eliminarea carcinogenilor din organism, protejând ADN-ul de posibile daune.

Remediu natural pentru o inimă sănătoasă

Consumul regulat de Năsturel poate avea un impact pozitiv asupra sănătății cardiovasculare, ajutând la reducerea nivelului de colesterol și a tensiunii arteriale, care sunt doi factori de risc esențiali pentru bolile de inimă. Nitrații prezenți în năsturel îmbunătățesc funcția endotelială și circulația sângelui, contribuind astfel la o inimă mai sănătoasă.

Acești nitrați naturali favorizează producția de oxid nitric, o moleculă care ajută la relaxarea și dilatarea vaselor de sânge, îmbunătățind fluxul sanguin și reducând tensiunea arterială.

Secretul unei sănătăți osoase puternice

În ceea ce privește sănătatea osoasă, Năsturelul este o sursă excelentă de vitamina K, esențială pentru formarea și menținerea unor oase puternice. Acest nutrient contribuie la mineralizarea oaselor și reglează proteinele osoase, reducând riscul de fracturi, conform unui studiu publicat în The American Journal of Clinical Nutrition.

În plus, vitamina K este crucială pentru coagularea sângelui, prevenind hemoragiile excesive și contribuind la procesul de vindecare. De fapt, deficitul acestui nutrient poate duce la o scădere a densității osoase și la o susceptibilitate crescută la fracturi.

Elixir pentru ochi și sistemul digestiv

Năsturelul este benefic pentru sănătatea oculară datorită conținutului său ridicat de vitamina A și carotenoide, precum luteina și zeaxantina. Aceste substanțe ajută la reducerea riscului de degenerare maculară asociată vârstei. De fapt, vitamina A este esențială pentru vederea nocturnă și menținerea unei cornee sănătoase, în timp ce carotenoizii acționează ca antioxidanți, protejând celulele oculare de daunele oxidative.

Ideal pentru controlul greutății

În plus, Năsturelul este sărăcăcios în calorii și bogat în fibre, ceea ce îl face un aliat ideal pentru controlul greutății. Fibra dietetică reglează sistemul digestiv și promovează senzația de sațietate, ajutând astfel la reducerea aportului caloric total. Consumul de alimente bogate în fibre este, de asemenea, asociat cu o incidență mai mică a bolilor cronice, cum ar fi diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Prin urmare, fibra dietetică îmbunătățește sănătatea intestinală, stimulând creșterea bacteriilor benefice în intestin. Năsturelul poate fi consumat în salate, supe sau smoothie-uri, fiind ușor de integrat în diverse mese.

Sursă uimitoare de hidratare și nutrienți

Năsturelul este, de asemenea, un aliment extrem de hidratant, având un conținut ridicat de apă, esențial pentru menținerea echilibrului de lichide în organism și pentru funcționarea optimă a celulelor. Hidratarea adecvată este crucială pentru multe funcții corporale, inclusiv pentru reglarea temperaturii și transportul nutrienților. Prin prevenirea deshidratării, năsturelul contribuie la menținerea performanței fizice și mentale, precum și la sănătatea generală.

Contraindicații - ce trebuie să știm înainte de a consuma Năsturelul

Este esențial să consumi Năsturelul cu moderație, deoarece, deși este o sursă bogată de nutrienți, un consum excesiv nu este recomandat din cauza riscului de acumulare a anumitor minerale.

De asemenea, este crucial să-l speli bine înainte de consum pentru a elimina orice bacterii sau contaminanți. Siguranța alimentară joacă un rol important în prevenirea bolilor transmise prin alimente, cum ar fi infecțiile cu E. coli sau Salmonella, care pot cauza probleme serioase de sănătate. De aceea, nu se recomandă folosirea Năsturelului de baltă care crește spontan în zone de apa poluată deoarece poate conține diferiți paraziți.

De asemenea, nu este indicat consumul de preparate cu Năsturel de către cei care suferă de ulcer gastric, copii mai mici de patru ani și de femeilor însărcinate.

Frunzele se culeg tinere și se consumă proaspete în salate, garnituri sau sucuri obținute prin stoarcere. Tăiate mărunt, ele condimentează minunat preparatele reci, mai ales cele pe bază de lapte. Au un gust aromat, acrișor și ușor picant.