Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
Ce riști dacă mânânci pește sau fructe de mare insuficient gătite. O mamă a rămas fără mâini și picioare, după o cină preparată acasă

Publicat:

Medicii atrag atenția asupra riscurilor legate de consumul de pește crud, după ce mamă din California a ajuns să își piardă toate cele patru membre în urma infecții infecție grave cu o bacterie „mâncătoare de carne”, cel mai probabil de la un tilapia insuficient gătit, potrivit relatărilor prietenilor și presei locale.

Laura Barajas, în vârstă de 40 de ani, din San Jose, s-a îmbolnăvit în iulie 2023, după ce a cumpărat peștele dintr-o piață locală, l-a gătit acasă și l-a consumat, relatează USA Today

La scurt timp, starea ei s-a deteriorat dramatic. Prietena ei, Anna Messina, a declarat pentru postul KRON că Laura Barajas a fost internată în spital, diagnosticată cu o infecție cu Vibrio vulnificus, o bacterie despre care Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) avertizează că poate provoca sepsis sever, amputări și chiar deces în doar una-două zile de la debutul simptomelor.

Prietena a povestit că femeia a fost conectată la un ventilator, indusă în comă și a dezvoltat o septicemie severă, cu insuficiență renală.

„Degetele îi erau negre, picioarele negre, buza de jos neagră”, a spus aceasta.

Toate cele patru membre i-au fost amputate

Pe 13 septembrie, după mai bine de o lună de spitalizare, medicii au decis pe 13 septembrie să îi amputeze ambele brațe și ambele picioare pentru a-i salva viața, potrivit mesajului publicat de Messina într-o campanie de strângere de fonduri. Barajas are un băiețel de șase ani.

„Ce li s-a întâmplat lor ni se poate întâmpla oricăruia dintre noi”, a scris prietena ei.

O bacterie prezentă în peștele crud poate provoca infecții severe. FOTO Shutterstock
Ce este Vibrio vulnificus

Vibrio vulnificus este o bacterie din aceeași familie cu cea care provoacă holera și se dezvoltă în apele marine calde. Infecția poate apărea după consumul de pește sau rructe de mare crude sau insuficient gătite, dar și prin expunerea unei răni la apă de mare sau apă salmastră.

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor avertizează că, simptomele pot apărea în primele 24 de ore după consumul de pește crud sau insuficient gătit, iar majoritatea pacienților au nevoie de terapie intensivă sau amputări

Aproximativ una din  cinci persoane infectate moare în decurs de 48 de ore, atrage atenția CDC.

Printre simptome se numără febra, tensiunea scăzută, vezicule dureroase și, în cazurile severe, sepsis și șoc septic.

Luni, 23 februarie 2026, Mirror a atras din nou atenția asupra cazului Laurei Barajas, care ridică semne serioase de alarmă în rândul medicilor, care avertizează că infecțiile cu Vibrio vulnificus pot evolua fulgerător și pot transforma o situație aparent banală într-o urgență medicală extremă.

Cum poate fi redus riscul

CDC recomandă câteva măsuri esențiale pentru prevenirea infecției: evitarea consumului de fructe de mare crude sau insuficient gătite,spălarea mâinilor după manipularea peștelui crud și prezentarea la medic în cazul apariției unei infecții cutanate.

SUA

