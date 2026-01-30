Un virus extrem de periculos a ajuns în România. Chikungunya este transmis de țânțari. Care sunt simptomele

Autoritățile sanitare au confirmat primul caz de Chikungunya în România, o boală virală transmisă prin înțepătura țânțarilor. Pacientul, un bărbat de aproximativ 50 de ani, a prezentat simptome asemănătoare gripei, iar evoluția a fost complicată de un teren oncologic preexistent.

Virusul Chikungunya, rar întâlnit în Europa și mai frecvent în Africa și America de Sud, a fost confirmat la un bărbat de circa 50 de ani. Boala se transmite prin mușcătura țânțarilor care s-au infectat anterior de la persoane bolnave. Pacientul a prezentat simptome precum febră, dureri articulare și musculare, oboseală și erupții cutanate, similare cu o gripă, iar evoluția a fost mai dificilă din cauza unui teren oncologic preexistent.

„Cu tot ce înseamnă o infecție virală, cu gripa, mai ales că suntem în sezon. Și, dacă nu este în contexte epidemiologice, s-ar putea să fie o astfel de boală exotică, să nu fie doar un diagnostic simplu. Un pacient de acest tip, în momentul în care are și boli cronice, care pun probleme deosebite, poate ajunge ca, de la o astfel de infecție, să dezvolte complicații importante. Se poate ajunge, de exemplu, la sepsis, adică la o infecție generalizată, cu afectarea mai multor organe. Nu vorbim de acest caz, vorbim în general”, a explicat un doctor, într-o intervenție la Digi24.

Diagnostic dificil și prevenție

Stabilirea diagnosticului de Chikungunya necesită echipamente de laborator speciale și reactivi specifici, precum și implicarea medicilor specializați. „De fiecare dată când s-a pus problema să fie o infecție cu Ebola sau în cazul infecției cu SARS-CoV-2, toată această situație, toate aceste provocări au însemnat o abordare, în primul moment, la Institutul Matei Balș. Știți bine că avem unitatea pentru astfel de situații, suntem pregătiți cu absolut tot ce este normal să fie, să se facă acest lucru: să se pună diagnosticul. Nu înseamnă că nu se poate pune și în alt laborator”, a adăugat specialistul.

Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” este pregătit să depisteze astfel de virusuri rare și, în curând, va putea diagnostica și virusul Nipah, provenit din India.

Transmiterea Chikungunya și riscurile asociate

Virusul se răspândește doar prin înțepătura țânțarilor infectați și nu se transmite prin contact direct între persoane. Simptomele apar la 3-7 zile după mușcătura țânțarului. Deși mortalitatea este rară, boala poate provoca complicații grave, mai ales la copii, persoane vârstnice sau cu boli cronice. Printre acestea se numără encefalita, insuficiența cardiacă, complicații renale sau afectarea sistemului nervos. Gravidele infectate pot avea avort spontan sau naștere prematură, iar bebelușii expuși pot dezvolta malformații sau afecțiuni neuro-musculare.

„Practic, nu trebuie să fim liniștiți, pentru că trebuie să punem problema transmiterii cu ușurință de la o persoană la alta. Evident, situația în care ar fi vară și un țânțar – un țânțar care este în România – ar putea transmite de la o persoană care are deja boala la cineva care nu are. Acestea sunt aspecte importante legate de acest subiect”, a subliniat doctorul.

Măsuri de prevenție

Specialiștii recomandă protecție împotriva țânțarilor prin purtarea de haine cu mâneci lungi și pantaloni, folosirea plaselor de țânțari, repelentelor și evitarea călătoriilor în zone cu focare active pentru gravide. Nu există tratament specific sau vaccin împotriva Chikungunya, prevenția fiind singura metodă eficientă de protecție.

Pacientul diagnosticat urmează să fie externat, iar autoritățile medicale continuă monitorizarea cazurilor pentru a preveni răspândirea virusului.