Joi, 14 August 2025
Adevărul
Mit spulberat. Fructele nu afectează ficatul ca alcoolul. Cât înseamnă, de fapt, „prea mult"

Publicat:

Auzim de ani întregi că fructele ar putea „ataca” ficatul prin producerea de alcool și ar putea duce la afecțiuni hepatice, precum ciroza. Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu, medic cardiolog, contrazice ferm aceste afirmații cu argumente susținute de studii științifice și de opinia specialiștilor gastroenterologi.

Cantitatea de alcool din fructe, insignifiantă pentru a ataca ficatul FOTO Istock
Cantitatea de alcool din fructe, insignifiantă pentru a ataca ficatul FOTO Istock

„NU! Fructele NU atacă ficatul cu alcool”

„Recent au ajuns și la mine niște materiale susținute foarte «entuziast» care induc ideea că putem să ne îmbolnăvim ficatul dacă mâncăm fructe pentru că acestea pot produce o cantitate de alcool atât de mare încât ne-ar putea ataca ficatul la fel ca la un alcoolic (!?)”, a scris pe Facebook fostul președinte al Societății Române de Cardiologie.

Medicul atrage atenția că acest mit este alimentat, în special, de două scenarii:

„1. Dacă consumăm fructe seara. 2. Dacă consumăm fructe după ce mâncăm mesele principale.”

Potrivit medicului, această idee nu are susținere științifică:

„Ca unul care am fost obișnuit în ultimii 40 de ani cu zeci-sute de studii care atestă rolul benefic al consumului de fructe asupra sănătății și care NU am auzit sau văzut nici un studiu care să susțină cele de mai sus, m-am repezit din nou în căutarea de studii pe această temă și am cerut și opinia unor colegi gastroenterologi.”

Când apare cu adevărat alcoolul în fructe

Medicul clasifică drept insignifiant procentul de alcool (etanol) existent în fructe, de sub 0,1-0,5%.

Mai mult, aceste cantități sunt rapid metabolizate (anulate) de către alcooldehidrogenaza produsă de ficat, a clarificat el.

În continuarea postării, dr. Tatu-Chițoiu explică faptul că niveluri mai mari de etanol pot apărea doar în situații rare și anume:

  • fructe lăsate să fermenteze mult timp;
  • sindrom de fermentație intestinală, o afecțiune extrem de rară, întâlnită la persoane cu dezechilibre severe ale florei intestinale.

NU la oameni sănătoși!!!”, punctează cardiologul.

Adevăratele pericole pentru ficat

Specialistul subliniază că pericolele reale nu au legătură cu fructele. Totodată, el atrage atenția asupra acelor riscurile reale pentru sănătatea ficatului și anume:

  • consumul cronic și excesiv de alcool;
  • aportul mare de calorii și zaharuri rafinate;
  • afecțiuni hepatice preexistente.

Fructele, inclusiv cele consumate seara, nu reprezintă un pericol, decât în cazuri speciale: cantități foarte mari la persoane cu diabet necontrolat sau boală hepatică avansată.

Câte fructe echivalează o bere

Un calcul simplu făcut de medic demontează și mai clar mitul:

Spre exemplu, ar trebui să mâncați 31 de banane pentru a ajunge la aceeași cantitate de alcool ca într-o sticlă de bere de 500 ml sau 23 de banane pentru echivalentul unui pahar de vin (150 ml).”

Potrivit unui tabel, postat de medicul cardiolog, mai putem observa că, tot o bere de 500 ml mai poate fi echivalată de:

  • ~ 42 mere sau pere;
  • 31 de porții de struguri (de 200 de grame/ porție);
  • 62 de poții de pepene galben (de 200 de grame/ porție).

„E o prostie”

În concluzie, „fructele proaspete, nefermentate conțin doar urme minuscule de etanol — mult sub pragurile necesare pentru a provoca efecte asupra ficatului. Metabolismul natural și concentrațiile reduse fac aceste cantități inofensive în condiții normale de consum”, afirmă dr. Gabriel Tatu-Chițoiu.

„Chiar sucurile stocate în frigider mențin niveluri de etanol sub 0,1 %, mult sub ceea ce ar putea reprezenta un pericol real.”

Singurele situații potențial riscante „sunt legate de alimente procesate pentru copii mici care conțin piureuri cu niveluri ușor mai ridicate de alcool — dar și într-un astfel de caz, doar pentru copiii mici și în cantități mari”, mai afirmă el.

Un alt medic gastroenterolog, citat de în postare, rezumă toată situația într-un mod tranșant:

„E o prostie!”
Sănătate

