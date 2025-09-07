Ministrul Sănătății va trimite corpul de control la spitalele unde lucrează medicii conspiraționiști care au participat la pseudo-conferința de la Brașov. CNAS: „Mesajele pun în pericol populația”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat trimiterea corpului de control la spitalele unde activează medicii care au participat la pseudo-conferința de la Brașov.

Ministrul Alexandru Rogobete declară război dezinformării

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, intenționează să trimită Corpul de Control al instituției sale la spitalele unde lucrează medicii care au transmis informații false despre vaccinare în cadrul evenimentului desfășurat sâmbătă, la Brașov, potrivit antena3.ro.

Rogobete intenționează să sesizeze și Parchetul în acest caz, după verificările la nivelul unităților medicale.

Acesta a avut o reacție dură pe pagina sa de Facebook și a cerut tuturor instituțiilor din subordine să ia măsuri dure împotriva celor care împrăștie cu informații false.

„Dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor. Nu negociez cu minciuna și nu voi permite nimănui să submineze încrederea pacienților în tratamentele moderne.

Solicit societăților profesionale să analizeze prin comisiile de etică comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spațiul public, inclusiv prin „pseudoconferințe” golite de orice conținut științific. Extind solicitarea inclusiv către Colegiul Medicilor din România pentru a lua mǎsuri de urgență. Este un moment în care corpul medical trebuie să își formeze proprii anticorpi, sancționând ferm orice abatere de la responsabilitatea unor medici față de adevăr și față de pacienți. În fața manipulării, nu există neutralitate.

Este intolerabil ca astfel de neadevăruri să fie propagate chiar de către persoane care poartă titlul de medici. Jurământul față de pacienți înseamnă adevăr și știință, nu manipulare și conspirații” a scris ministrul Rogobete pe Facebook.

Președintele CNAS avertizează: „Mesajele fără baze științifice din sănătate pun în pericol populația”

„În ultima perioadă au apărut în spațiul public mesaje și opinii legate de sănătate care nu au la bază dovezi științifice și care pot crea confuzie sau teamă. Unele dintre aceste mesaje sunt promovate chiar de persoane cu pregătire medicală, dar care aleg să ignore cunoștințele fundamentale dobândite în facultatea de medicină și recomandările validate de comunitatea științifică internațională”, este recomandarea transmisă de conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan, președintele CNAS, citată de Agerpres.

Astfel de informații nefondate, spune el, reprezintă un pericol real pentru sănătatea populației: ele pot întârzia prezentarea la medic, pot împiedica un diagnostic corect și la timp și pot afecta succesul tratamentelor.

„CNAS vă asigură că: medicii aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate au obligația să respecte ghidurile și protocoalele medicale validate științific; prescrierea de medicamente și conduita medicală se bazează exclusiv pe evidențe clare, recunoscute și acceptate de comunitatea medicală; obiectivul nostru principal este protejarea sănătății dumneavoastră printr-un act medical de calitate, sigur și responsabil”, precizează Moldovan.

El adaugă faptul că relația medic-pacient se bazează pe încredere și comunicare corectă.

„Atunci când apar mesaje contradictorii, cel mai sigur pas este să discutați direct cu medicul dumneavoastră de familie sau cu specialistul care vă urmărește cazul, nu să vă lăsați influențați de opinii răspândite fără fundament. Avem nevoie să vindecăm relația medic-pacient și să reconstruim încrederea reciprocă. Doar astfel putem asigura un sistem de sănătate funcțional, care să răspundă cu adevărat nevoilor dumneavoastră. Este momentul să avem din nou încredere unii în ceilalți!”, mai spune dr. Horațiu-Remus Moldovan.

Reacția ministrului Sănătății și șefului CNAS vin după ce, în cursul zilei de sâmbătă, la Brașov, a avut loc o conferință intitulată 'COVID-19&Convergența Bio-Digitală'. La eveniment, care a fost transmis live pe mai multe platforme online, au participat mai mulți medici din țară.

La conferința desfășurată la Brașov, prezentată drept o dezbatere medicală, vorbitorii au abordat subiecte precum „explozia de cancere post-vaccinare”, „copii care mor din cauza vaccinului COVID”, ideea unei „conspirații globale prin vaccinare”, iar unii dintre ei au susținut că există dovezi științifice că homosexualitatea este o boală.