Ministrul Sănătății anunță schimbări importante pentru spitale. „Se va modifica la 180 de grade modul de calcul al personalului”

Prezent în județul Olt pentru a inaugura o secție de tratare a adicțiilor post-cură, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat că săptămâna viitoare va fi adoptată o ordonanță de urgență care modifică substanțial normarea personalului în spitale.

Întrebat cum poate fi rezolvată problema deficitului de personal din spitalele publice, criza de medici în anumite specialități fiind aproape generalizată, ministrul Sănătății a precizat că și alte țări europene se confruntă cu lipsa medicilor, în schimb în sistemul din România se adaugă și problema distribuției specialiștilor. Săptămâna viitoare ar urma să fie adoptată o ordonanță de urgență care va produce modificări substanțiale, a anunțat ministrul.

„Este o realitate. Din păcate nu este realitatea din această țară, în multe țări europene există pe anumite specialități o lipsă de personal. De exemplu, Germania se confruntă cu lipsă de anesteziști, România se confruntă în mai multe specialități. (...) Ca număr de medici la 100.000 locuitori nu suntem mult sub media UE. Suntem cu 0,6 puncte sub medie, problema noastră este distribuția lor la nivel național, în sensul în care în anumite unități sanitare există o distribuție inegală, redusă, iar în multe centre mari, de exemplu, ei sunt supraaglomerați. Este o supraaglomerare, pe anumite specialități, de personal medical”, a afirmat ministrul.

„România este pe primul loc ca număr de paturi de spitalizare continuă la nivel european”

S-a ajuns în această situație, este de părere ministrul Rogobete, pentru că „spitalele nu au mai fost reașezate de peste 20 de ani”, iar legislația cu privire la normativul de personal este nemodificată de tot atâta vreme.

„În momentul de față, România este pe primul loc ca număr de paturi de spitalizare continuă la nivel european, doar că acele paturi de spitalizare continuă stau goale. În foarte multe locuri gradul de ocupare pe anumite secții nu depășește 5% pe an. De ce se păstrează în continuare aceste paturi de spitalizare continuă în structura unei unități sanitare? Pentru că normarea personalului se face doar la numărul de paturi, nu se ține cont de numărul de pacienți, nu se ține cont de complexitatea cazurilor, nu se ține cont de serviciile conexe, nu se ține cont de personalul auxiliar”, a atras atenția ministrul.

Lucrurile ar urma să fie corectate printr-o ordonanță de urgență care „va modifica la 180 de grade modul de calcul al normativului de personal”. În stabilirea necesarului de personal se va ține cont într-o mai mică măsură de numărul de paturi, indicator astăzi esențial, în schimb vor fi luați în calcul alți indicatori, precum rulajul de pacienți, numărul de pacienți care staționează, numărul de zile de staționare. „Una este să ai pacienți care stau în medie două zile și alta este să ai pacienți care stau 20-30 de zile, o lună, două și așa mai departe. Se va ține cont de complexitatea cazurilor”, a mai spus ministrul, dând exemplu intervențiile neurochirurgicale, care sunt servicii complexe care impun mai mult personal medical, pacientul necesitând recuperare, consulturi interdisciplinare etc..

„Cred că odată cu regândirea modului de organizare a unităților sanitare, cu regândirea modului de normare în funcție de istoricul și de adresabilitatea unității sanitare, lucrurile se vor schimba”, a adăugat ministrul.

Schimbări în viitor și pentru sistemul de ambulanță

Schimbări ar urma să aibă loc, deși ministrul nu a acordat un termen, și în sistemul de ambulanță, care va fi reorganizat, ajungându-se la concluzia că „o organizare administrativă teritorială este mult mai eficientă decât una locală”.

Stațiile județene de ambulanță rămân, a precizat ministrul, în schimb vor fi modificări în privința coordonării. „În continuare în Olt va rămâne stația de ambulanță, cu tot personalul ei, mai puțin managerul, este adevărat, pentru că în momentul în care comasezi coordonarea pe mai multe județe, coordonarea se va face unitar într-un singur punct”, a comentat Rogobete, ulterior precizând că nu neapărat așa vor sta lucrurile în ceea ce privește Serviciul Județean de Ambulanță Olt, ci că în continuare se fac analize.

„Noi încă nu am stabilit câte județe comasăm, care cu care și cum se va face, nu știm asta. În momentul de față se face analiza pe cifre, se calculează populația deservită, se calculează numărul de echipaje, se calculează inclusiv geografic, accesul, drumuri și așa mai departe, și funcție de această reorganizare se va gândi cum se va stabili coordonarea administrativă. Repet, nu se desființează niciun serviciu de ambulanță din niciun județ, doar că anumite servicii de ambulanță vor fi coordonate teritorial dintr-un singur punct, aste este tot ce se întâmplă”, a mai spus ministrul.

„Se va ajunge cu siguranță în destul de multe locuri la desfacerea contractului de muncă”

Ministrul Sănătății s-a referit și la posibilitatea ca medicii din sistemul public să desfășoare în continuare activitate în mediul privat. Ministrul a precizat că nu are de gând să le interzică medicilor angajați la stat să mai activeze și în privat, în schimb le va da, prin modificări legislative, mai multă autonomie managerilor de spital să acționeze în anumite situații.

„Nu sunt de principiu că medicul trebuie să aleagă între public sau privat, însă, așa cum am spus ferm de fiecare dată și o spun și acum - inclusiv o modificare legislativă importantă o să apară săptămâna viitoare în acest domeniu - am rugat și rog în continuare colegii mei medici să își respecte programul de lucru din sistemul public. După programul de lucru din sistemul public, evident, fiecare este liber să își desfășoare activitatea de medic, sau să ofere servicii medicale, acolo unde dorește. (...) Prin modificarea legislativă care o să apară săptămâna viitoare, managerul unității sanitare va avea mult mai multe instrumente administrative decât are acum și se va ajunge cu siguranță în destul de multe locuri la desfacerea contractului de muncă pentru nerespectarea legislației în vigoare. Nu cer nimeni în plus, nu cer nimic atipic, nu cer nimic ciudat, cer doar să se respecte programul de lucru în sistemul public pentru care acel medic este plătit”, a conchis Rogobete.