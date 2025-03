Criza de la spitalul Pantelimon, povestea din spatele ușilor închise. Medici: „Cu secția ATI închisă, tratăm bolnavii critici în saloane și săli de operație”

Situația dramatică în care se află Spitalul de Urgență Sfântul Pantelimon din Capitală nu se va încheia prea curând. Motivul? Secția ATI, închisă în toamna anului trecut pentru renovări capitale, a rămas în continuare cu lacătul pe ușă. Ministerul Sănătății, care a promis atunci că lucrările vor fi gata în câteva luni, nu a oferit până în prezent niciun răspuns concret. Între timp, pacienții aflați în stare critică sunt tratați pe secții, în UPU și chiar în blocurile operatorii.

Pacienții în stare gravă, care au nevoie de îngrijiri în terapie intensivă au fost mutați într-un spațiu temporar. „Noua secție este însă mult mai mică. Nu avem aici decât 12 paturi, însă noi suntem spital de urgență și ne vin pacienți pe bandă rulantă”, au mărturisit, sub protecția anonimatului, surse din cadrul spitalului.

Maratonul groazei. Medicii aleargă între etaje rugându-se să nu ajungă prea târziu

Este motivul pentru care nu toți bolnavii beneficiază de internare în ATI, chiar dacă ar avea nevoie: „Avem două categorii de bolnavi. Cei internați pe secții și a căror stare de sănătate se degradează, dar și cei aduși în UPU fie de Ambulanță, fie de aparținători. Și nu poți să-i refuzi, nu ai voie. Trebuie să-i primești și să te descurci cum poți. Dar unde să-i tratezi pe toți? Și atunci pe unii îi internăm în noua secție ATI, pe alții îi ținem în UPU, alții rămân pe secții, iar alții sunt îngrijiți chiar în blocurile operatorii. Ca să vă faceți o idee, din luna mai a anului trecut și până acum, în UPU, au rămas peste 180 de pacienți cu necesar de ATI. Peste 180!”.

Pentru că bolnavii critici sunt răspândiți prin tot spitalul, medicii aleargă din secție în secție ca la maraton: „Avem cel puțin doi medici care sunt de gardă și nu pot face față. Ei trebuie să alerge între parter, etajul unu, etajul doi, trei, patru, cinci și blocul operator. Și nu te duci la ei doar să le măsori tensiunea”. Este adevărat, au existat și persoane care au fost redirecționate către alte spitale, dar nu pentru că Pantelimon ar fi primit ajutor, ci pentru că acei pacienți aveau nevoie de îngrijiri de specialitate. „Un stop resuscitat care s-a diveit a fi infarct a fost direcționat către spitalul desemnat pentru coronarografie”, ne-au declarat surse din spital.

Noua secție de ATI are 12 paturi, față de cea închisă astă toamnă, care avea 25. „Dar nici acestea nu ne erau suficiente. Pentru că suntem spital de urgență, iar fluxul este unul enorm. Și ce am făcut? Am reprogramat pentru operație cazurile care sufereau amânare și am prioritizat cazurile grave. Dacă ne vin pacienți cu politraumă și nu au acces în ATI, atunci rămân în blocul operator pe care îl blochează. Chiar nu știu cum ne vom descurca”, se plâng medicii.

Surse din cadrul spitalului ne-au mărturisit că, odată cu închiderea secției ATI pentru renovare, conducerea a trimis hârtii către serviciile de ambulanță și SMURD anunțând că vor pune la la dispoziția bolnavilor un număr redus de paturi: „Noi asigurăm și județul Ialomița și Călărași și zonele limitrofe Bucureștiului. Ai nevoie de medici, este perfect adevarat, dar ai nevoie și de locuri în ATI. Iar noua secție este foarte mică. Medicii ar trebui să-și desfășoare activitatea în condiții optime. Nu poți să faci îngrijire de ATI la standarde ridicate unui pacient aflat așa...oriunde. Medicilor li se cere să salveze vieți. Dar cum? Cu ce? Și unde?”

„Dacă un pacient are nevoie de intervenție chirurgicală, totul s-a terminat”

Noua secție de terapie intensivă se află la etajului cinci al spitalului, acolo unde înainte de pandemie se afla secția de Ortopedie: „Odată cu pandemia, am avut nevoie de un spațiu pentru amenajarea unei secții ATI destinată bolnavilor de Covid. Atunci s-a decis ca secția de Ortopedie să fie împărțită în două: zona mai mare a rămas Ortopediei, cealaltă zonă mai mică a fost destinată bolnavilor de Covid. S-au făcut atunci niște lucrări, niște amenajări în acest sens”. Această secție ATI, destinată inițial bolnavilor de Covid, găzduiește în prezent pacienții critici aduși de peste tot la Pantelimon.

Secția ATI a spitalului SF. Pantelimon a fost închisă anul trecut în septembrie, imediat după scandalul în care două doctorițe au fost acuzate de omor cu premeditare: „Efectiv nu mai putea funcționa în condițiile acelea. Nu mai corespundea normelor în vigoare. De exemplu, pacienții au nevoie de o suprafață mai mare pentru paturi, s-a mărit distanța între acestea. Și multe alte aspecte care trebuiau puse la punct. Ca să funcționezi corespunzător, trebuie să respecți aceste reguli, norme”.

Dacă medicii din UPU se descurcă, putând monitorza și trata un pacient care are nevoie de terapie intensivă, un chirurg nu are cum să facă acest lucru: „Dacă, doamne ferește. bolnavul are nevoie de o intervenție chirurgicală, totul s-a terminat. Chirurgul nu-l poate opera pentru că nu avem locuri în ATI”.

Raed Arafat, singurul care a întins o mână de ajutor

Surse din cadrul spitalului ne-au mai declarat că nu numai lipsa medicilor și a paturilor din ATI sunt o problemă, ci și lipsa aparaturii medicale: „S-a dat o lege cum că nu mai avem voie să cumpărăm mijloace fixe cu o valoare mai mare de o anumită sumă. Iar la noi în spital există brancarde primite prin Banca Mondială în anul 2007. Unele noi nu avem voie să cumpărăm. Știți că eu am adus de acasă încărcătoare pentru diverse aparte pentru că spitalul nu are?”

Singurul suport a venit din partea lui Raed Arafat: „Doctorul Arafat prin DSU ne-a împrumutat aparatură medicală, aparatură care este și acum la noi. Dacă DSU în momentul de față ne retrage aparatura medicală, UPU Pantelimon moare în secunda doi. Nu vom rămâne decât într-un ventilator și cu vreo trei monitoare. Și atât”.

Medicii din cadrul spitalului Pantelimon cer Ministerului Sănătății să urgenteze demararea lucrărilor de renovare a secției ATI pentru a-și putea continua activitatea. De asemenea, spitalul solicită ajutor pentru acoperirea posturilor rămase vacante în urma demisiei a cinci medici ATI.

Specialist în ATI: „Din sistem nu vin soluții, vin scâncete”

După ce, inițial, Șerban Bubenek, președintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, a declarat pentru „Adevărul” că nu cunoaște situația de la Pantelimon, nu a dorit să comenteze pe marginea acestui subiect și ne-a închis telefonul, acesta a revenit la câteva ore asupra declarației. Într-o conferință de presă el a anunțat că săptămâna viitoare va face o vizită la spital, acolo unde va avea o întâlnire cu conducerea unității medicale: „Și eu i-am atras atenția domnului ministru al Sănătății că nu s-a ținut de cuvânt, nici dânsul, nici echipa dânsului. Această întârziere nu este benefică nimănui. Din sistem nu vin soluții, vin scâncete, deși soluțiile ar trebui să vină din partea celor care se află la putere. Ce pot să vă spun este că săptămâna viitoare o să merg până la Pantelimon și aș vrea să văd cum arată spațiile despre care se spune că vor fi renovate. Pentru că, din ce am înțeles, proiectul era încă din toamnă. E greu să găsești oameni care să dorească să schimbe soarta relațiilor între pacienți și medici la Pantelimon atâta vreme cât tu nu ai un loc unde să primești acești pacienți în condiții civilizate. Pentru că primul contact cu sistemul de sănătate pe care îl au oamenii aceștia trebuie să fie unul de secol XXI”.