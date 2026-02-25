Ministrul Sănătății anunță șapte noi centre de expertiză în boli rare. „Pentru pacienți, asta înseamnă un traseu medical mai bine definit”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri, 25 februarie, că a aprobat certificarea a șapte noi centre de expertiză în boli rare. Potrivit acestuia, „România ajunge astfel la 58 de centre recunoscute oficial la nivel național.”

„Bolile rare înseamnă cazuri complexe, care nu pot fi gestionate fragmentat. Au nevoie de centre validate, echipe dedicate și responsabilitate clară în fiecare etapă a îngrijirii”, a precizat Alexandru Rogobete.

Noile centre vor fi la:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași – prin Centrul Regional de Genetică Medicală – pentru boli rare neuromusculare

Spitalul Clinic „Sf. Maria” București – Secția Reumatologie – pentru boli musculo-scheletale autoimune și autoinflamatorii

Institutul Clinic Fundeni – Secțiile Neurologie I și II – pentru boli neurologice rare

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” București – Secția Clinică Pediatrică II – pentru gastroenterologie pediatrică în boli rare

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași – Secția Chirurgie Pediatrică I – pentru anomalii vasculare

ONCOHELP Timișoara – pentru sindroame oncopredispozante

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” București – Secția 5 Pneumologie – pentru boli rare respiratorii

Ministrul adaugă că fiecare centru a parcurs un proces riguros de evaluare, pe baza unor criterii clare privind competența profesională, activitatea și capacitatea de colaborare în rețea.

„Pentru pacienți, asta înseamnă un traseu medical mai bine definit și acces mai rapid la diagnostic și tratament. Pentru sistem, înseamnă standarde unitare și responsabilitate clară.

Obiectivul meu este ca această rețea să funcționeze unitar, conectată la programele naționale și la mecanismele europene, astfel încât fiecare pacient să ajungă mai repede la evaluare și terapie”, a afirmat Alexandru Rogobete.

La începutul lunii, Rogobete anunța că extinde rețeaua de centre pentru bolile rare, cu noi unități la Craiova și Timișoara și acces mai larg la terapii moderne.

Noul centru de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova este dedicat diagnosticului și managementului angioedemului ereditar, o boală rară cu potențial sever.

La Timișoara, centrul din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” se concentrează pe anomalii vasculare rare și pe coordonarea îngrijirii pe termen lung.