Managerii spitalelor cer sancțiuni mai dure pentru medicii care pleacă la privat în timpul programului: „Du-te la privat definitiv”

Legea este „destul de permisivă” cu medicii care combină activitatea din spitalele publice cu cea din privat, susțin managerii din Timișoara, după ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat controale naționale pentru verificarea respectării programului de lucru.

Managerul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, Cristian Oancea, consideră că medicii care neglijează activitatea din spitalele publice ar trebui să plece definitiv în mediul privat. El atrage atenția că legislația actuală este prea permisivă cu angajații din sistem, potrivit Radio Timișoara.

„Atât ca medic, cât și ca manager de spital, am fost și director medical, consider că colegii noștri, fie că vorbim de medici, fie că vorbim de asistenți medicali sau de alte cadre didactice sau auxiliare, trebuie să stea la programul de lucru pentru care sunt plătiți. Nu mi se pare normal, cum a fost cazul recent adus în atenția opiniei publice, ca în timpul programului de lucru să te duci la privat. Atunci du-te la privat definitiv. Și cred că domnul ministru ar trebuit să dea o lege prin care, dacă prinzi medicul, că, dintr-o excepție a făcut regulă, adică se plece constant în alt serviciu spitalicesc, să i se desfacă contractul de muncă. Eu cred că legea e destul de permisivă cu angajații și salariile sunt suficient de bune ca să ne facem treaba pentru interesul pacientului”, spune managerul Cristian Oancea.

Și managerul Spitalului Municipal Timișoara, Stela Iurciuc, susține că o soluție eficientă ar fi defalcarea clară a programului fiecărui medic.

„Eu m-aș bucura să avem posibilitatea cu noul program de implementare a digitalizării casei de asigurări să facem medicii prin rotație, exact ceea ce a spus Ministrul Sănătății. Medicii prin rotаție să facă ambulatoriu integrați. Două săptămâni un medic să-și desfășoare activitatea, să zic așa, în ambulatorul integrat și două săptămâni să-și desfășoare activitatea pe secție. Deci e o nevoie de reformă și a Casei Naționale de Asigurări, de a permite acest program care este specificat din 2008 în Legea ambulatorului integrat, atunci când a apărut ea” spune managerul”, a explicat Stela Iurciuc.

Colegiul Medicilor a transmis că este esențială o delimitare clară și transparentă a timpului alocat activităților din sectorul public și cel privat.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, subliniază că respectarea programului de lucru în spitalele publice este esențială și că controalele vor fi extinse la nivel național.