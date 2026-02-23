Cum explică ministrul Sănătății activarea planului de intervenție pe Otopeni: „Să aștept ce? Prevenția nu e motiv de scuză”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat pe Facebook după valul de comentarii apărute în urma activării planului de intervenție preventivă, în cazul aeronavei HiSky care a declarat urgență și a revenit pe Aeroportul Internațional Henri Coandă.

„Văd că lucrurile se încing și apar tot felul de comentarii: că de ce am reacționat, că de ce am vorbit, că de ce nu am așteptat. Să aștept ce?”, a întrebat ministrul, după ce în spațiul public au apărut acuzații că măsura sa a generat panică, existând voci care i-au cerut demisia.

Acesta a explicat că, în momentul în care a fost informat despre depresurizarea aeronavei, nu existau alte date certe, în afară de faptul că avionul cu 180 de pasageri la bord urma să survoleze pentru a-și reduce greutatea înainte de aterizare. „Doamne ajută că totul s-a încheiat bine”, a adăugat Rogobete, după ce aeronava a aterizat în siguranță.

Ministrul a subliniat că rolul său este să prevină, nu să reacționeze după producerea unui dezastru. „Rolul meu, ca ministru al Sănătății, nu este să reacționez după ce se întâmplă ceva grav. Rolul meu este să fiu pregătit înainte”, a transmis acesta.

În postare, Rogobete a explicat că, într-un scenariu negativ, ar fi existat posibilitatea unor victime multiple, iar spitalele din București funcționează cu un grad ridicat de ocupare. „Victimele multiple nu se tratează pe pistă. Se tratează în spitale. Asta înseamnă organizare și coordonare din timp, nu improvizație. Asta înseamnă responsabilitate”, a arătat ministrul.

Ministrul a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi creat panică prin comunicarea publică a situației.

„A spune că am creat panică pentru că am informat public și am pus sistemul în alertă este complet absurd. Informarea înseamnă transparență”, a scris el.

În final, Alexandru Rogobete și-a asumat decizia de a acționa rapid.

„Prevenția și pregătirea nu sunt motive de scuză, sunt obligații. Este dezamăgitor ca, atunci când îți faci treaba la timp, să fii acuzat că ți-ai făcut treaba. Eu aleg să fiu pregătit. De fiecare dată”, a încheiat ministrul Sănătății.

Incidentul a avut loc duminică seară, când o aeronavă HiSky care decolase de pe Aeroportul Otopeni cu destinația Hurghada a semnalat o posibilă problemă de presurizare la aproximativ 30 de minute de la decolare și a intrat în procedură de urgență. Conform procedurilor, echipajul a decis revenirea pe aeroportul din București și a survolat zona pentru reducerea greutății înainte de aterizare.

La bord se aflau 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului. Autoritățile au mobilizat preventiv echipaje ISU, SMURD și ambulanțe, însă aeronava a aterizat în siguranță, iar nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.