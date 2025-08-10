Ministrul sănătății anunță investiții majore în spitalele din Prahova. „Rămâne o prioritate și un angajament ferm”

Ministrul sănătății Alexandru Rogobete a reafirmat, duminică, angajamentul ferm pentru dezvoltarea sistemului medical din Prahova, subliniind investițiile de peste 100 de milioane de lei și planurile pentru un Centru de politraumă de ultimă generație la Spitalul Județean din Ploiești.

Ministrul Alexandru Rogobete a transmis, după întâlnirea cu președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, că dezvoltarea sistemului de sănătate din județ este o prioritate comună.

„Astăzi, la Ministerul Sănătății, am avut plăcerea să îl primesc pe domnul Virgiliu Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova. Discuțiile noastre s-au axat pe dezvoltarea sistemului de sănătate din Ploiești și din întreg județul Prahova – o prioritate pe care o împărtășim și pe care o urmărim cu determinare”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Rogobete a evidențiat investițiile recente: „Prahova a beneficiat de peste 100 de milioane de lei din fonduri PNRR, fonduri europene și fonduri de la Ministerul Sănătății pentru investiții care au vizat modernizarea infrastructurii medicale, reducerea infecțiilor nosocomiale, dotarea cabinetelor de medicină de familie cu aparatură performantă și implementarea de soluții digitale. Aceste proiecte nu sunt doar cifre pe hârtie – ele se traduc în servicii mai bune, condiții mai sigure și acces mai rapid pentru pacienți.”

Despre planurile de viitor, ministrul a precizat: „Ne-am propus să continuăm investițiile în Spitalul Județean din Ploiești. Vizăm reabilitarea și dotarea blocului operator și a secției de ATI, precum și dezvoltarea unui Centru de politraumă de ultimă generație, finanțat din fonduri europene. Aceste obiective vor ridica standardele serviciilor medicale și vor răspunde mai eficient situațiilor de urgență.”

Ministrul a subliniat legătura personală cu județul: „Pentru mine, Prahova are o semnificație specială. Este locul care m-a susținut în drumul meu politic și față de care simt o responsabilitate directă. În fața prahovenilor mi-am asumat proiecte concrete, iar astăzi mă bucur să văd că ele prind contur și schimbă în bine imaginea spitalelor din județ.”

„Sănătatea prahovenilor rămâne o prioritate și un angajament ferm! Încrederea ne face bine!”, a încheiat el.