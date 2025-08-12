Neregulile de la Centrul pentru Arși Floreasca ajung pe masa procurorilor. „Sunt de natură penală!”

Neregulile grave descoperite la Centrul pentru Arși de la Spitalul Floreasca din Capitală ajung pe masa procurorilor. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că în spital lipsea sistemul de ventilație HVAC, deși acesta apare „negru pe alb” în documentele oficiale și era confirmat de DSP. Reprezintă o situație „de natură penală” ce va fi sesizată Parchetului, a anunțat șeful Sănătății.

„În urma controlului la Centrul pentru Arşi al Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti am constatat că rezultatul este de natură penală şi voi sesiza Parchetul în această situaţie, întrucât în referatul de verificare iniţial din anul 2022, s-a dat copy-paste din memoriul tehnic al unităţii sanitare în referatul de aprobare al Direcţiei de Sănătate Publică”, a declarat, marţi, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Centrul de Arși de la Floreasca funcționa fără sistem de ventilație HVAC

Ministrul a spus că, în urma controlului, a reieşit că nu există sistem de ventilaţie HVAC (n. red, evacuarea aerului viciat şi filtrarea aerului proaspăt), deşi în memoriul tehnic realizat de către Spitalul Floreasca şi de către fostul manager de la acea perioadă „scria negru pe alb că există”, iar Direcţia de Sănătate Publică „a confirmat, din păcate, acest lucru în documente, dar el nu există în realitate”.

„Spaţiile nu respectă normativul şi nu sunt corespunzătoare conform unui centru de arşi, lucru confirmat de către fostul manager în memoriul tehnic şi, din păcate, reconfirmat de către Direcţia de Sănătate Publică atunci când s-a eliberat avizul”, a mai spus Alexandru Rogobete, conform sursei citate.

Corpul de Control al Ministerului Sănătății a fost trimis de două ori la Floreasca

În urmă cu o săptămână, ministrul Alexandru Rogobete a dispus un nou Corp de Control din partea Direcţiei de Sănătate Publică din Bucureşti pentru a verifica administrativ spitalul. Rezultatele verificărilor vor ajunge direc pe masa procurorilor.

Scandalul de la Centrul de Arși al Spitalului Floreasca din Capitală a început în vara acestui an, unde o pacientă a fost internată cu arsuri pe 70% din suprafaţa corpului, în urma exploziei centralei de apartament din locuinţa sa, fiind dusă la Spitalul Floreasca din Bucureşti, unde a stat 53 de zile, timp în care a fost infectată cu mai multe bacterii, în cele din urmă fiind transportată la un spital din Belgia.