Video Medicii trag un semnal de alarmă. Cazurile de insuficiență respiratorie severă la copii reapar odată cu sfârșitul verii. La ce simptome trebuie să fie atenți părinții

Spitalul Virtual pentru Copii avertizează asupra creșterii numărului de cazuri de insuficiență respiratorie la copiii mici, cauzate de infecții virale ale căilor respiratorii. În ultimele zile, doi sugari au ajuns în stare gravă la Camera de Primiri Urgențe.

Spitalul Virtual pentru Copii atrage atenția că, odată cu redeschiderea creșelor, grădinițelor și școlilor, numărul acestor cazuri va crește accelerat în următoarea lună dacă nu sunt luate măsuri de prevenție.

Un studiu european la care a participat și INSMC arată că incidența bronșiolitei la copii a revenit la nivelul de dinaintea pandemiei. Din peste 11.300 de cazuri înregistrate la Urgențe, aproape jumătate (5.184) au fost la sugari sub 6 luni, mulți necesitând spitalizare, iar unii chiar terapie intensivă.

„Un studiu european asupra bronșiolitei la copil, în care spitalul nostru (INSMC) a fost implicat, arată că am reajuns EXACT acolo unde eram înainte de pandemie”, scrie unitatea medicală virtuală pe Facebook.

Medicii recomandă părinților să fie atenți la semnele de debut ale bronșiolitei: wheezing (zgomot șuierător la expir), respirație rapidă (peste 50 respirații pe minut la sugar) și înfundarea părților moi ale toracelui (sub coaste, între coaste sau la baza gâtului). În astfel de situații, este indicată prezentarea de urgență la spital.

Spitalul Virtual pentru Copii a publicat și un video cu semnalele care ar trebui să îi alarmeze pe părinți.

Pentru prevenție, specialiștii recomandă:

- spălarea și dezinfectarea mâinilor înainte de atingerea sugarilor,

- evitarea spațiilor aglomerate și a contactului cu persoane răcite,

- renunțarea la fumat, deoarece fumul de țigară afectează grav căile respiratorii ale copiilor mici.