Bebelușii, cei mai vulnerabili la deshidratare. Care sunt cauzele și simptomele și ce trebuie să facă părinții

Deshidratarea poate fi periculoasă, pentru că, în forme grave, nu mai permite organismului să funcționeze normal. Problema este întâlnită mai des la sugari.

Bebelușii sunt cei mai predispusi la infecții digestive din cauza deshidratării. De aceea, este important ca adulții să recunoască primele semne ale deshidrătarii și să ia din timp măsuri, mai ales în aceste zile, când ne confruntăm cu un val de căldură excesivă.

”Copiii foarte mici, cu vârstă sub 1 an au în compoziția corpului lor mult mai multă apă decât noi adulții. Și, spre deosebire de noi cei mari, o pierd mult mai ușor!! Și nici nu spun ceva special când se întâmplă asta. Chiar dacă stă sub o umbrelă la malul mării, chiar dacă este plimbat în cărucior cu un "acoperiș de protecție", chiar dacă poartă o pălarie pe cap, un sugar poate să se deshidrateze imediat , în această căldură. Dacă adoarme sub umbrelă sau în cort, chiar și "mângâiat" de briza răcoritoare a mării, un astfel de sugar poate pierde cantități impresionante de lichid”, potrivit paginii de Facebook ”Spitalul virtual pentru copii”.

Simptomele deshidratării în cazul copiilor sunt destul de ușor de recunoscut. În momentul în care apar îngrijorări cu privire la deshidratarea micuțului, părinților le este recomandat să consulte un medic pediatru.

”Dacă acel copil are și o alimentație capricioasă, pentru că are colici sau îi ies dinții, o să apară condițiile perfecte pentru deshidratare severă.

Dacă al dumneavoastră copil mic are:

1. Ochii înfundați în orbite sau încercănați și nu era așa și ieri (vezi poza);

2. Fontanela anterioară deprimată (vezi schema);

3. Urinează mult mai puțin decât în mod normal (normal ar fi cam 1-2 ml/kg și pe oră, adică un copil de 8 kg o să urineze 40-80 ml în 5 ore. Adică în medie 5 pamperși schimbați pe zi...;

4. Dacă are buzele uscate, "prăjite" și limba uscată;

5. Dacă are respiratia rapidă, mai rapidă decât normal;

6. Dacă doarme și nu poate fi deloc trezit sau din contră, este extrem de "mârâit" și nu poate fi calmat deloc;

7. Dacă are pliul cutanat "leneș" (o să fac o altă postare despre pliul cutanat!);

ATUNCI este probabil deshidratat sever.

Mergeți imediat la spital dacă observați la copilul dumneavoastră oricare 2 sau 3 din semnele de mai sus. Nu trebuie să fie prezente toate 7 pentru a fi extrem de grav”, mai scrie ”Spitalul virtual pentru copii”.