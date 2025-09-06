Medicii avertizează: Nu toți microbii identificați în nasul copiilor, inclusiv Stafilococul auriu, provoacă boli de sezon

Spitalul Virtual pentru Copii reamintește părinților că portajul nazal cu Stafilococ auriu este frecvent la copii și nu înseamnă neapărat boală, chiar dacă riscurile cresc în colectivități precum școlile

În postarea de pe 2 septembrie, pagina face o trimitere la o postare din 2023, „deoarece este extrem de actuală și acum.”

„Probabil că un număr crescut de copii vor sta împreună, în spații închise și neventilate în următoarele săptămâni.

Pentru că spaima în fața curenților de aer este foarte crescută în țara noastră - sunt sigur că auziți periodic afirmații de genul «închide geamul/ușa aceea căci mă trage curentul». Soluția este simplă: toți copiii stau cuminți, cât ține ora de materia X, într-o clasă bine închisă!

Astfel apar condiții favorabile de «schimb în natură»... O serie întreagă de musafiri nedoriți ai nasului sau gâtului se pot muta de la un copil la altul. Cu sau fără apariția unor semne de boală...”, transmite pagina de Facebook.

Potrivit autorului postării, părinții și medicii caută adesea „musafirul nedorit” în nasul copiilor, dar rezultatele nu înseamnă întotdeauna boală.

„Cert este că reacția celor mai mulți părinți și medici este de a căuta musafirul nedorit.

Problema este că uneori căutăm ceva și găsim ... altceva. Adică în unele cazuri exsudatul nazal identifică un «ceva» care exista în nas anterior bolii actuale. Un «ceva» care NU produce boala ce afectează copilul la momentul evaluării!

Cel mai des întâlnit «ceva» este Stafilococul auriu. Studiile făcute în comunitate, pe voluntari sănătoși, arată că un număr foarte mare (până la 30% din cei testați) pot avea portaj intermitent sau cronic de stafilococ auriu”, mai adaugă aceasta.

De asemenea, potrivit paginii, portajul nazal reprezintă un echilibru delicat între microb și mucoasa nazală; în partea din față a nasului, mucoasa keratinizată, fără cili, este ușor de colonizat de Stafilococul auriu.

„Starea de portaj este un echilibru complex între un microb și mucoasa nazală de la nivelul narinelor (în partea din față a nasului avem o mucoasă specială, keratinizată, fără cili și de aceea este mai ușor de colonizat de către Stafilococul auriu).

Un purtător sănătos are un echilibru perfect între musafir și mecanismele genetice și imune de apărare ale gazdei. Doar când se strică grav echilibrul poate să apară boala invazivă. Adică să plece singur «la plimbare»" prin corpul nostru, acel musafir nedorit.

Echilibrul poate fi stricat de expunerea la factori de mediu (poluanți, în special fumat, aeroalergene, etc) sau de scăderea mecanismelor de apărare (boli grave ce scad imunitatea, cancere, medicamente imunosupresoare, de exemplu cortizonicele).

Mesajul de luat acasă este unul simplu - NU toți microbii identificați prin exsudat nazal sunt «vinovați» de producerea bolilor de sezon!”, precizează pagina.

„Nu trebuie să tăiem toți copacii într-o pădure dacă am aflat că pe unii copaci crește vâsc”

Nu în ultimul rând, pagina afirmă că în perioada următoare, copiii vor fi expuși mai mult la virusuri, iar administrarea generală de antibiotice (oral sau injectabil) în cazul unui portaj nazal este o greșeală la copiii sănătoși, fără comorbidități.

„Acum vom avea mai multe boli produse de virusuri, iar tratamentul cu antibiotice pe cale generală (oral sau injectabil), în cazul unui scenariu de portaj nazal, este o eroare în cazul copiilor care nu au comorbiditați.

Tratamentul cu antibiotice pe cale generală ar putea distruge germenele ce produce portajul... dar nu mereu. Cu siguranță afectează flora intestinală, microbiomul nazal sau cel de pe piele... Și, în final, poate genera portaj de microbi rezistenți la multe antibiotice...

NU trebuie să tăiem toți copacii într-o pădure dacă am aflat că pe unii copaci crește vâsc”