Nunți cu toxiinfecție alimentară la pachet. Zeci de persoane au ajuns la spital, după trei petreceri ținute la un local din Cisnădie

Cu stări de rău și toxiinfecție alimentară s-au ales zeci de petrecăreți care au fost prezenți la trei evenimente petrecute în perioada 16-18 august la o locație din orașul Cisnădie. Unii dintre ei au fost nevoiți să meargă la spital, iar alții au preferat tratamentul la domiciliu.

Conform publicației Ora de Sibiu, probele prelevate de DSP au scos la iveală că patru persoane însărcinate cu prepararea bucatelor, mai exact bucătarul șef și trei ajutoare, erau infectate cu stafilococ auriu. Toți angajații au fost înlocuiți până la încheierea investigațiilor, conform unui anunț făcut de reprezentanții localului de evenimente.

Se pare că la originea infectărilor a stat un colaborator, care îi ținea locul bucătarului adjunct.

Mărturii

„Am avut nuntă, toate bune și frumoase. Duminică seara eu am avut niște stări de vomă, niște grețuri, scaune diareice, dureri musculare. Luni s-au accentuat, m-au ținut cam o zi și tot luni am aflat că mai sunt undeva la minim 100 de persoane care au aceleași simptome. Noi am fost noi sunați, și ne-au întrebat dacă și noi ne simțim rău. După ce am văzut că s-au adunat vreo zece persoane, la un moment dat am început să am început să sunăm și noi cam pe majoritatea, să vedem dacă au și ei aceleași simptome, să vedem dacă e de acolo. Un minim de 100 de persoane, cam așa, au avut simptomele astea”, a dezvăluit unul dintre mirii care au ales să-și organizeze nunta la locația respectivă.

„Nu, nu au mers toți la medic pentru că mulți au încercat să trateze cu medicamente la medic. Nu știu dacă au fost vreo 20-30 de persoane. Eu nu am fost pentru că nu știam exact despre ce e vorba. Am zis că e doar așa periodic, am crezut că trece. Nașa a fost la Urgențe la Județean. Ideea e că și la nunta de vineri, și la nunta de duminică au fost tot așa persoane care au avut aceleași simptome. Tot de la locația respectivă”, a mai adăugat acesta.

O persoană care a luat parte la un eveniment organizat în acea perioadă a spus că s-a confruntat cu dureri de stomac și vărsături: „A fost toxiinfecție alimentară, așa au scris pe biletul de la UPU. Au fost stări normale, dureri de stomac, vărsături. Au fost mai multe persoane, nu știu exact cine, dar au fost mai multe”.

„Mâncarea nu a părut stricată. A părut totul în regulă. Nu a avut un gust anume de stricat, deci nu a fost alterată mâncarea. Nu a plecat nimeni direct de la nuntă la spital. Nici măcar a doua zi nu a avut multă lume simptome, de-abia luni spre dimineață, luni seara. Deci luni și luni spre marți. Am fost cu familia la Urgențe. Eu știu de cei din familie și din prietenii mai apropiați. Acuma… de la ambele perechi de nași, de la socri până la părinți, frați, mătuși, un copil de un an jumate care a vomitat de cinci ori. Cel puțin nouă ni s-a comunicat toxiinfecție alimentară. DJ-ul nostru la fel, a avut toxiinfecție alimentară. Altceva nu știu. Multă lume nu a fost la spital. A preferat să stea acasă, să ia pastile”, a mai spus un alt petrecăreț.

Citește și: Intoxicare în masă în rândul angajaților biroului companiei mamă a TikTok din Singapore

Peste 20 de persoane s-au îmbolnăvit

În perioada 18-19 august, 10 persoane au mers la spital cu simptome specifice toxiinfecției alimentare, însă nu se știe dacă acestea au fost prezente la unul dintre cele trei evenimente organizate la locația cu pricina.

„10 pacienți s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, având simptome de toxiinfecție alimentară. În data de 18 august s-au prezentat opt persoane, respectiv trei femei în vârstă de 21, 26 și 49 de ani și cinci bărbați de 21, 24, 25, 41 și 51 de ani. De asemenea, în data de 19 august au ajuns la UPU alte două persoane cu simptome asemănătoare, o femeie în vârstă de 21 de ani și un bărbat în vârstă de 26 de ani”, a declarat pentru sursa citată Cristina Bălău, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

După evenimente, peste 20 de nuntași au prezentat simptome.

„În perioada 16-18 august, în locația menționată au avut loc evenimente de tip nuntă, iar în urma acestora au fost raportate cazuri de îmbolnăvire care au suscitat suspiciuni de toxiinfecție alimentară (TIA)”, a afirmat dr. Simona Berariu, purtător de cuvânt DSP Sibiu.

În acel interval de timp au avut loc trei evenimente: la primul au fost prezenți 119 de invitați (17 au avut simptome – 13 adulți și 4 copii); la al doilea au luat parte 324 de invitați - 4 adulți s-au îmbolnăvit, iar la cel de-al treilea eveniment au participat 135 de persoane, înregistrându-se 4 cazuri de îmbolnăvire la adulți.

„Cazurile au fost de gravitate ușoară spre medie, având o simptomatologie ce a constat în: dureri abdominale, grețuri, vărsături, scaune diareice, stare generală influențată, subfebrilitate și/sau febră, dureri musculare. De aceea și numărul de spitalizări a fost mic: trei copii (din cei patru afectați la primul eveniment), externați după două zile; o gravidă, tot de la primul eveniment, care a refuzat inițial internarea, dar s-a prezentat apoi, după circa 24 de ore, a primit îngrijirile necesare și a fost externată a doua zi”, a transmis DSP.