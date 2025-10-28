Tratament revoluționar cu lumină infraroșie: distruge majoritatea celulelor canceroase în doar 30 de minute

O nouă terapie inovatoare bazată pe lumină ar putea distruge celulele canceroase în doar 30 de minute, potrivit oamenilor de știință.

Cercetătorii de la Universitatea Texas din Austin au folosit lumină infraroșie, invizibilă pentru ochiul uman, emisă de becuri LED asupra testelor care conțineau celule umane de cancer de piele sau de colon, precum și celule sănătoase.

În testele lor, tuburile conțineau și fulgi nanoscopici de oxid de staniu (SnOx), absorbiți selectiv de celulele canceroase. „Când lumina a fost direcționată asupra celulelor, fulgii nanoscopici au absorbit energia și s-au încălzit, transformându-se în «încălzitoare microscopice» care au distrus celulele canceroase, lăsând în mare parte celulele sănătoase neatinse”, explică cercetătorii, potrivit Daily Mail.

După 30 de minute, tratamentul a ucis până la 92% din celulele de cancer de piele și 50% din cele de cancer de colon, fără a afecta semnificativ celulele sănătoase.

O alternativă promițătoare la terapiile clasice

Dr. Jean Anne Incorvia, cercetător în nanodispozitive la Universitatea Texas și coordonatorul studiului, a declarat: „Scopul nostru a fost să creăm un tratament care să fie nu doar eficient, ci și sigur și accesibil. Cu combinația de lumină LED și fulgi de SnOx, am dezvoltat o metodă care vizează precis celulele canceroase, fără a afecta celulele sănătoase”.

Tehnica face parte din terapia fototermală, care folosește lumina pentru a distruge celulele canceroase. În mod obișnuit, aceasta utilizează lasere specializate și este costisitoare, fiind disponibilă doar în centre specializate. Totuși, noua metodă cu LED-uri ar putea reduce costurile și permite o răspândire mai largă.

Dr. Artur Pinto, cercetător la Universitatea din Porto, Portugalia, implicat în studiu, a adăugat: „Obiectivul nostru final este ca această tehnologie să fie disponibilă pacienților oriunde, mai ales în locuri cu acces limitat la echipamente specializate, cu mai puține efecte secundare și costuri mai mici. Ne imaginăm că, într-o zi, pacienții cu cancer de piele ar putea folosi un dispozitiv portabil acasă, pentru a distruge celulele canceroase rămase după operație, reducând riscul de recurență”.

Impactul asupra tratamentelor actuale

Tratamentele clasice pentru cancer includ chirurgia, chimioterapia și radioterapia, toate având efecte secundare semnificative. Chimioterapia circulă prin întregul corp și poate afecta celulele sănătoase, iar radioterapia, prin expunerea la radiații, poate deteriora ADN-ul celulelor sănătoase. Efectele includ pierderea părului, oboseală, greață, durere și slăbirea sistemului imunitar.

Noua metodă, care încă se află în faze timpurii de cercetare, oferă speranța unui tratament care atacă direct celulele canceroase, fără a afecta țesutul sănătos.

Statistici și perspective

În SUA, peste 5 milioane de persoane sunt diagnosticate anual cu cancer de piele, iar aproximativ 9.000 mor din cauza bolii. Majoritatea cazurilor sunt depistate precoce și tratabile. În cazul cancerului de colon, aproximativ 152.000 de persoane sunt diagnosticate anual și 50.000 decedează. Spre deosebire de cancerul de piele, boala nu provoacă simptome până în stadii avansate, ceea ce face tratamentul mai dificil.

Cercetarea publicată în revista ACS Nano arată că nanoparticulele se încălzesc cu 19 grade Celsius după 30 de minute de expunere la lumină, provocând moartea celulelor canceroase prin distrugerea structurii interne și a proteinelor acestora. Această metodă ar putea declanșa și un răspuns imunitar, ajutând organismul să lupte împotriva cancerului.