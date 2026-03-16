Intervenții stomatologice decontate de stat în spitalele publice: ce tratamente vor fi gratuite

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că odată cu aprobarea bugetului de stat pe acest an se va aproba şi programul AP-STOMA, prin care Ministerul Sănătăţii va finanţa cabinete stomatologice în spitalele publice.

Prezent, luni, la inaungurarea unui centru destinat sănătăţii mintale a tinerilor, Alexandru Rogobete a vorbit despre programul AP-STOMA, prin care Ministerul Sănătăţii va asigura în mod direct finanţare pentru cabinete medicale care să funcţioneze în unităţi sanitare publice.

El a anunţat că acest program va fi aprobat „în curând, odată cu aprobarea bugetului”, scrie News.

Prin programul AP-STOMA, tratamentele stomatologie acordate în spitalele publice vor fi finanţate de Ministerul Sănătăţii, fiind vorba despre intervenţii stomatologice în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi, inclusiv cu anestezie generală. Acest program este destinat atât copiilor, cât şi adulţilor.

Tratamentele din AP-STOMA care se pot finanța:

– medicația, materialele și instrumentarul necesar tratamentelor stomatologice, inclusiv pentru intervenții sub anestezie generală

– analizele și investigațiile imagistice necesare evaluării și monitorizării pacienților

– echipamente medicale esențiale: unituri dentare, radiologie și imagistică, sterilizare, bloc operator, ATI, laborator etc

– consumabile, materiale de protecție și investigații auxiliare.