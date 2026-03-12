„După 36 de ani, pacientul își va putea vedea dosarul electronic”. Alexandru Rogobete anunță lansarea unei noi platforme interactive

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că în câteva luni va deveni disponibilă o nouă platformă digitală destinată sistemului medical din România, care va permite inclusiv accesul direct al pacienților la propriul dosar medical electronic.

Anunțul a fost făcut miercuri, 11 martie, în cadrul evenimentului Gala Doctorului Digital 2026, organizat la MINA Museum. Ministrul a vorbit despre investițiile realizate în ultimii ani pentru digitalizarea sistemului medical și despre proiectele aflate în curs de implementare.

„Medicina digitală în România a început deja. Odată cu programele prin PNRR, totuşi, s-au făcut investiţii masive în zona digitală în ultimii ani de zile. În câteva luni, va fi disponibilă noua platformă digitală din domeniul sănătăţii care va conecta atât furnzorii, cât şi pacienţii. Vorbim despre o platformă interactivă, în care pacientul îşi va putea vedea - aş putea spune într-un final apoteotic - după 36 de ani, dosarul electronic, se vor putea realiza programări”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul a oferit și câteva exemple de unități medicale din România unde digitalizarea este deja implementată în activitatea curentă. Printre acestea se numără Spitalul Județean Timișoara, unde clinica de Anestezie și Terapie Intensivă funcționează de aproximativ un an și jumătate fără documente pe suport de hârtie, dar şi Spitalul „Marie Curie” și la Spitalul de Copii Iași.

În opinia lui Alexandru Rogobete, digitalizarea sistemului medical nu înseamnă doar introducerea unor aplicații informatice, ci o transformare amplă a modului în care sunt organizate și gestionate serviciile de sănătate.

„Când vorbim de digitalizare în sănătate, mai degrabă discutăm despre o transformare digitală, pentru că transformarea activităţii medicale într-un format digital este un proces care nu se poate face peste noapte, are nevoie de infrastructură şi asta am încercat să asigurăm prin programele din PNRR”, a precizat ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete a subliniat, de asemenea, că dezvoltarea medicinei digitale presupune și adaptarea practicilor medicale la noile tehnologii, inclusiv în ceea ce privește securitatea datelor și protecția informațiilor despre pacienți, şi s-a declarat optimist în privința ritmului de modernizare a sistemului medical românesc în următorii ani.

„Sunt încrezător că în perioada imediat următoare, adică următorii 2-3 ani de zile, sistemul de sănătate din România va fi transformat cât de mult se poate în zona digitală. De asemenea, România este pregătită în momentul de faţă pentru a se alinia spaţiului european de date pe zona medicală şi vom începe procedurile pentru conectare, astfel încât românii să aibă acces la datele medicale oriunde se află în Europa”, a concluzionat Alexandru Rogobete.