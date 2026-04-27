Hidrocefalia la copilul prematur: de la diagnostic precoce la șanse reale de recuperare

Hidrocefalia este o afecțiune care poate apărea la nou-născuți, însă riscul este semnificativ mai mare în cazul copiilor născuți prematur. Fragilitatea creierului în această etapă de dezvoltare face ca acești copii să fie mai vulnerabili la complicații neurologice, inclusiv la acumularea excesivă de lichid la nivelul creierului.

Deși termenul poate suna alarmant pentru părinți, medicina modernă oferă astăzi soluții eficiente de diagnostic, monitorizare și tratament, iar intervenția la timp poate face diferența între o evoluție dificilă și una apropiată de normal.

Pentru a înțelege mai bine această afecțiune, am discutat cu Dr. Alina Costache, medic specialist neurochirurgie și Dr. Dana Zaciu, medic primar neonatologie în cadrul Ponderas Academic Hospital.

Ce este hidrocefalia și de ce apare mai frecvent la prematuri

Hidrocefalia este o afecțiune în care se acumulează prea mult lichid în interiorul creierului. Acest lichid, numit lichid cefalorahidian, are în mod normal rolul de a proteja și hrăni creierul, însă atunci când nu mai este produs și eliminat în mod echilibrat, începe să se adune și să pună presiune pe structurile cerebrale.

„Hidrocefalia nou-născutului este acumularea în exces de lichid cefalorahidian la nivelul sistemului ventricular, din cauza unui dezechilibru între producție și resorbție. Principala cauză este hemoragia, care este mai frecventă la nou-născuții prematuri din cauza imaturității cortexului cerebral”, spune Dr. Alina Costache.

Copiii născuți prematur sunt mai expuși acestui risc deoarece creierul lor nu este complet dezvoltat. Vasele de sânge sunt mai fragile și se pot rupe mai ușor, ceea ce poate duce la mici sângerări în interiorul creierului. Aceste sângerări pot bloca circulația normală a lichidului și favorizează apariția hidrocefaliei.

Semnele precoce și importanța monitorizării atente

După ce copilul ajunge acasă, hidrocefalia nu apare întotdeauna brusc, ci poate evolua treptat. De aceea, sunt câteva semne la care părinții trebuie să fie foarte atenți.

„Unul dintre cele mai importante semne este creșterea accelerată a perimetrului cranian. Zona moale din creștetul capului, numită fontanelă, poate părea umflată sau mai tare decât de obicei, chiar și atunci când copilul este liniștit. Pot apărea vene proeminente la nivelul scalpului, iritabilitate sau, dimpotrivă, somnolență accentuată. Vărsăturile repetate, dificultățile de alimentație și faptul că ochii copilului par orientați în jos, astfel încât se vede mai mult partea albă de sus a ochilor (numită și „privire în apus de soare”), sunt semne care necesită evaluare medicală rapidă”, spune Dr. Dana Zaciu.

Pe scurt, orice schimbare vizibilă la nivelul capului sau al comportamentului copilului ar trebui discutată cât mai repede cu medicul.

În paralel, controalele regulate sunt esențiale în primii ani de viață. Acestea includ urmărirea dezvoltării copilului, verificarea tonusului muscular și măsurarea constantă a circumferinței capului, iar atunci când este nevoie, medicul poate recomanda investigații suplimentare pentru a vedea exact ce se întâmplă la nivelul creierului.

Metode moderne de diagnostic și momentul intervenției

Astăzi, hidrocefalia poate fi depistată rapid cu ajutorul unor investigații adaptate vârstei copilului. Una dintre cele mai folosite metode este ecografia realizată prin fontanelă, pentru că nu doare și permite medicilor să vadă structura creierului.

„Ecografia transfontanelară este frecvent utilizată la sugari deoarece este neinvazivă și permite vizualizarea structurilor cerebrale. RMN-ul cerebral este preferat pentru evaluări mai complexe, iar tomografia computerizată este utilizată mai ales în situații de urgență”, spune Dr. Dana Zaciu.

Decizia de tratament nu se ia imediat, ci în funcție de evoluția copilului.

„Stabilirea momentului optim pentru intervenția chirurgicală se bazează pe corelarea datelor clinice cu cele imagistice. Se urmăresc progresia dilatării ventriculare, ritmul de creștere a capului și apariția semnelor de hipertensiune intracraniană”, spune Dr. Alina Costache.

Atunci când este nevoie de intervenție, cea mai frecventă soluție este montarea unui tub special (șunt) care ajută la eliminarea lichidului în exces din creier. Există și variante minim invazive, realizate endoscopic.

În unele situații, când copilul este prea mic sau instabil pentru o operație, se folosesc soluții temporare pentru drenarea lichidului, până când intervenția definitivă poate fi făcută în siguranță.

Impactul asupra dezvoltării și rolul recuperării timpurii

Evoluția unui copil diagnosticat cu hidrocefalie poate fi diferită de la caz la caz. Unii copii pot avea întârzieri în dezvoltarea mișcărilor sau dificultăți de coordonare, în timp ce alții pot întâmpina probleme de atenție, memorie sau limbaj.

„Hidrocefalia poate avea un impact variabil asupra dezvoltării neurologice și motorii. Evoluția depinde în mare măsură de severitatea afecțiunii, de cauza acesteia și de momentul inițierii tratamentului”, spune Dr. Alina Costache.

Din acest motiv, recuperarea începută cât mai devreme este esențială pentru copil.

„Kinetoterapia, fizioterapia și programele de stimulare timpurie contribuie la dezvoltarea abilităților motorii, la îmbunătățirea tonusului muscular și la prevenirea complicațiilor. Cu cât aceste intervenții sunt inițiate mai devreme, cu atât șansele de recuperare sunt mai mari”, explică Dr. Dana Zaciu.

Prognostic și importanța colaborării multidisciplinare

Un diagnostic de hidrocefalie nu înseamnă automat că evoluția copilului va fi una negativă. Cu tratament la timp și monitorizare atentă, mulți copii pot ajunge să se dezvolte aproape normal.

„Prognosticul este influențat de cauza bolii, severitatea acesteia și rapiditatea intervenției. În multe situații, copiii pot avea o evoluție favorabilă, mai ales dacă beneficiază de tratament și programe de recuperare bine structurate”, spune Dr. Alina Costache.

Pentru ca lucrurile să evolueze bine, este esențial ca mai mulți medici să lucreze împreună pentru același copil.

„Colaborarea dintre neurologul pediatru, neonatolog, neurochirurg și terapeuții de recuperare este fundamentală, iar comunicarea cu familia permite adaptarea continuă a planului terapeutic”, explică Dr. Dana Zaciu.

La fel de importantă este și monitorizarea pe termen lung, chiar și după tratament.

„Follow-up-ul neurologic permite identificarea precoce a eventualelor complicații sau întârzieri de dezvoltare și ajustarea tratamentului în funcție de nevoile copilului”, adaugă Dr. Dana Zaciu.

Un rol esențial în evoluția copilului îl are colaborarea dintre specialități, dar și implicarea familiei în procesul de îngrijire și recuperare. Atunci când există o echipă medicală care lucrează coordonat și un plan de monitorizare bine stabilit, intervențiile pot fi adaptate constant, în funcție de nevoile copilului, crescând șansele unei dezvoltări cât mai bune.

Cu informația corectă, intervenție la timp și sprijin constant, hidrocefalia poate fi gestionată eficient, iar copiii pot avea o evoluție bună și o viață cât mai apropiată de normal.

Din decembrie 2025, activitatea Maternității și a Centrului de Chirurgie Fetală & Neonatală Regina Maria se desfășoară în cadrul Ponderas Academic Hospital, într-o structură medicală integrată care permite abordarea multidisciplinară a celor mai complexe cazuri materno-fetale. Această etapă marchează consolidarea unui program medical dedicat intervențiilor înainte de naștere și îngrijirii avansate a nou-născutului.