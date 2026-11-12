Răceala a trecut, dar tusea nu dispare. De ce putem tuși până la opt săptămâni după o viroză și când trebuie să mergem la medic

Răceala trece, febra dispare, dar tusea poate persista săptămâni întregi. Medicii explică faptul că virusurile pot lăsa în urmă inflamații care mențin sensibilitatea căilor respiratorii chiar și după vindecare. Aproximativ un sfert dintre adulți se confruntă cu o tuse care durează între trei și opt săptămâni după o răceală sau o gripă, potrivit specialiștilor consultați de The Washington Post.

De ce tușim săptămâni întregi după o răceală? Foto: Shutterstock

Majoritatea infecțiilor respiratorii, inclusiv răceala, gripa și COVID-19, se vindecă în una-două săptămâni. Tusea este însă adesea ultimul simptom care dispare.

Dr. Megan Conroy, medic pneumolog la Centrul Medical Wexner al Universității de Stat din Ohio, explică faptul că unele virusuri pot provoca inflamații și leziuni ale mucoasei căilor respiratorii. Chiar și după vindecare, acestea rămân sensibile la stimuli care în mod normal nu ar provoca tuse.

După o viroză, sensibilitatea căilor respiratorii poate crește atât de mult încât până și o schimbare de temperatură sau o iritație ușoară poate declanșa tusea.

Există însă și alți factori care o pot prelungi. Printre aceștia se numără secrețiile nazale care ajung în gât, refluxul gastric sau astmul, ale cărui simptome pot apărea pentru prima dată după o viroză.

Ce poate agrava tusea și cum o putem calma

Potrivit specialiștilor consultați de The Washington Post, aerul rece și uscat, praful, alergenii, fumul de țigară și utilizarea țigărilor electronice pot agrava tusea. Același efect îl poate avea și efortul fizic intens, motiv pentru care medicii sfătuiesc pacienții să evite activitățile solicitante până la recuperare.

Dr. Elisabeth Fowlie Mock, medic de familie și membră a consiliului de conducere al Academiei Americane a Medicilor de Familie, sugerează folosirea unui umidificator dacă aerul din casă este prea uscat. De asemenea, acoperirea nasului și a gurii cu un fular atunci când ieșim în frig poate reduce iritarea căilor respiratorii.

În ceea ce privește tratamentul, medicii explică faptul că există puține remedii care s-au dovedit eficiente în reducerea duratei tusei după o viroză. În majoritatea cazurilor, aceasta dispare de la sine, fără să fie nevoie de medicamente.

Mierea poate calma iritația gâtului și poate reduce temporar tusea. În cazul persoanelor care au secreții abundente, pot fi utile și medicamentele care ajută la fluidificarea mucusului, deși efectul lor asupra tusei este limitat.

Medicii avertizează însă că administrarea mai multor siropuri sau preparate pentru răceală poate fi periculoasă, deoarece unele conțin aceleași substanțe active. Astfel, există riscul depășirii dozelor recomandate, inclusiv în cazul paracetamolului, care, administrat în exces, poate provoca leziuni grave ale ficatului.

Dacă tusea este agravată de refluxul gastric, specialiștii sfătuiesc pacienții să mănânce porții mai mici, să evite alimentele care le provoacă simptome și să nu se întindă în pat imediat după masă.

Când trebuie să mergem la medic

În cele mai multe cazuri, tusea apărută după o viroză dispare în cel mult opt săptămâni. Totuși, anumite simptome pot indica probleme care necesită un consult medical.

Dr. Elisabeth Fowlie Mock atrage atenția că, dacă starea pacientului se înrăutățește după aproximativ zece zile sau apar febră mare și dificultăți de respirație, poate fi vorba despre o complicație, precum pneumonia sau sinuzita bacteriană.

Persoanele de peste 60 de ani, cele care fumează de mult timp și pacienții cu astm sau alte boli pulmonare cronice sunt sfătuiți să meargă la medic dacă tusea nu dispare după două săptămâni.

De asemenea, este important să cerem sfatul unui specialist dacă tusea devine tot mai puternică, ne împiedică să ne desfășurăm activitățile obișnuite sau persistă mai mult de opt săptămâni. În aceste situații, medicul poate verifica dacă există o altă afecțiune care provoacă simptomele și poate recomanda tratamentul adecvat.