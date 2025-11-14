Forma sălbatică a virusului poliomielitic, descoperită în apele reziduale din Germania. Epidemiolog român: „Oamenii trebuie să înțeleagă că nu e de glumă"

Forma sălbatică a virusului responsabil de poliomielită a fost detectată în probele de apă reziduală din Germania. Informația a fost confirmată pentru Reuters de principala autoritate de sănătate din țară. Descoperirea vine la mai bine de 30 de ani de la înregistrarea ultimelor cazuri de infecție în Germania. Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că este prima detectare a acestui tip de virus în Europa din 2010 încoace. Medicul epidemiolog Emilian Popovici atrage atenția că în România, rata vaccinării nu asigură imunizarea colectivă în fața acestui virus, care în cele mai grave situații poate duce la paralizie ireversibilă.

Până la această descoperire, în Europa ultimele forme ale virusului sălbatic de poliomielită fusese înregistrate în Elveția, în 2007 și în Rusia și Tajikistan în 2010. Anunțul de acum al autorităților germane arată că pericolul acestui virus nu a trecut.

,,Faptul că n-a fost descoperit asta nu înseamnă că virusul chiar n-a existat. Faptul că nu s-a îmbolnăvit nimeni până acum în Germania înseamnă că au o acoperire vaccinală foarte bună, apreciată între 85% și 93% pentru trei doze de vaccin. Ceea ce înseamnă o imunitate colectivă funcțională.

Imunitatea colectivă devine funcțională la peste 80% acoperire vaccinală și este deplin funcțională, spre exemplu, la o rată de peste 90%. Deci, practic, risc de îmbolnăvire în Germania la o asemenea acoperire vaccinală, cu o imunitate colectivă funcțională nu există", explică prof. dr. Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie.

Nu același lucru s-ar întâmpla și în România, dacă virusul ar reapărea, atrage atenția medicul. În țara noastră, potrivit ultimelor date INSP, care analizează schema de vaccinare a copiilor născuți în iulie 2013, rata de vaccinare a fost de doar 66,7% în mediul urban şi 60,4% în mediul rural.

,,Din păcate, la noi, acoperirea vaccinală a scăzut pe fondul ăsta antivaccinist și pe tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, inclusiv în perioada pandemică. Deci nu este greu de imaginat că există și un risc în cazul în care virusul polio sălbatic ar fi prezent. Lucurile trebuie privite cu seriozitate, nu cu panică, pentru că panica nu aduce niciun beneficiu, părinții să-și vaccineze copiii pentru a-i proteja fața de această boală îngrozitoare, până la urmă, care a înspăimântat o lume întreagă în decenile trecute. (...) În cazul unei epidemii să zicem mai mari, unul la 200 de cazuri ajunge să facă forma paralitică, care este ireversibilă și dintre aceștia 10% mor", spune medicul Emilian Imbri.

În România, ultimul caz de poliomielită a fost înregistrat în 1992. După un istoric dureros. În anii '80 țara noastră raporta în medie zeci până la sute de cazuri pe an de poliomielită paralitică, cu perioade de epidemii locale.

Ce se poate face pentru a crește rata de vaccinare

,,Trebuie informare, pentru că se știe foarte bine că vaccinurile nici cele din programul de imunizare ale copilului nu sunt vacinuri obligatorii, ci sunt vacinurile propuse în calendarul de imunizare la copil. Deci părinții sunt cei care decid. Trebuie să fie conștienți de riscul ăsta care se vede clar acum și să își vaccineze copiii. Asta este ceea ce trebuie făcut. Trebuie informare, informare, informare, făcută într-un mod profesionist și consecvent", spune Emilian Imbri.

Acoperirea vaccinală este slabă la aproape toate vaccinurile incluse în programul de vaccinare, atrage atenția medicul epidemiolog:

,,Oamenii trebuie să se înțeleagă că nu e de glumă și eu tot repet următoarea afirmație pe care o fac cu toată credința: Varianta A este aceea în care părinții înțeleg să-și vaccineze copii și bolile prevenibile prin vaccinare sunt ținute sub control. Varianta B este aceea în care părinții refuză să-și vaccineze copiii și epidemiile reapar. Varianta C nu există. Există doar varianta A și varianta B. Deci o varianță C în care să nu se vaccineze copiii și să nu apare epidemii nu este posibilă. Din păcate".

Când se face vaccinul care protejează față de virusul poliomielitic

În România, schema de vaccinare împotriva poliomielitei (conform calendarului național de vaccinare) este următoarea:

Prima doză – la 2 luni A doua doză – la 4 luni A treia doză – la 11 luni Rapel (a patra doză) – la 6 ani

Dozele sunt administrate sub formă de vaccin polivalent combinat (de obicei DTPa‑VPI‑Hib-HepB), care protejează simultan împotriva mai multor boli.

Ce forme de poliomielită există

În cazul poliomielitei, există două forme de poliomielită care circulă la nivel global. Poliovirusul sălbatic este mai rar și era detectat până acum, doar în Afghanistan și Pakistan. Cealaltă formă circulă în mai multe țări și provine din cazuri rare în care virusurile vii slăbite, folosite pentru imunizare, suferă mutații și se răspândesc în comunități cu rate scăzute de vaccinare.