Facem sau nu baie copiilor când sunt răciți? Medicul Mihai Craiu spulberă unul dintre cele mai populare mituri

Medicul Mihai Craiu a răspuns, pe pagina Spitalul Virtual pentru Copii, la una dintre cele mai frecvente întrebări puse de părinți în sezonul răcelilor: dacă este permisă spălarea copiilor când sunt bolnavi.

„După o săptămână foarte încărcată asupra căreia voi reveni, am avut surpriza să primesc o întrebare de la o mamă îngrijorată: «oare câtă vreme nu trebuie să mai fac baie copilului meu? Știți că ne-ați recomandat acum trei zile să desfundăm nasul cu apa de mare, să dăm multe lichide și să folosim la nevoie doctoriile de febră... Ne spuneați, la consult, că o răceală obișnuită ține cam o săptămână. Am reținut exact expresia dumneavoastră - evoluția răcelii o să fie 3-4 zile în sus, apoi încă 3-4 zile în jos... Chiar trebuie să nu îl spăl 7-8 zile? Să nu îi fac baie deloc?»”, a început medicul povestea pe pagina sa de Facebook.



El a povestit apoi că a rămas surprins de întrebare, deoarece nu făcuse niciodată o astfel de recomandare copiilor pe care îi consultă în Compartimentul de Primiri Urgențe al INSMC.

„Am întrebat mama de unde are informația aceasta cu opritul băii pentru un copil răcit și mi-a spus că «toată lumea așa zice»”, a continuat el povestea.

Când a întrebat cine e „toată lumea”, răspunsul a fost simplu: „am văzut pe TikTok, pe grupurile de părinți, am auzit la mătușile mele și la bunica, chiar și fostul meu medic de familie a spus așa”, a spus femeia.

„Am realizat că este un adevărat ... mit urban în România”, a spus medicul Mihai Craiu.

Ce spun specialiștii

Potrivit medicului Alina Mihăilă-Fecioru, copilul ar trebui să fie spălat dacă face febră. El poate fi curățat și dacă s-a vaccinat, dar fără a freca locul. Alte scenarii în care copilul poate fi spălat este dacă are varicelă, iritații, sau dacă este răcit.

Ea le-a transmis părinților că, pentru a-și curăța corespunzător copiii, au nevoie doar de apă și săpun și nu de lapte, ceai de mușețel sau alte „leacuri secrete”.

„Copiii nu se „strică” de la apă. În schimb… se strică fără ea”, a concluzionat medicul.