Marți, 13 Ianuarie 2026
Adevărul
Povestea tuburătoare spusă de medicul Mihai Craiu părinților care refuză să-și vaccineze copiii: „Dacă vrei să îl păstrezi pe ăsta micu', să îl duci la doctor"

Publicat:

Medicul Mihai Craiu atrage atenția că rujeola nu este „o simplă răceală” și că nu este necesar ca un copil să facă boala pentru „o imunitate mai bună”, în locul vaccinului ROR. Cunoscutul pediatru a relatat pe pagina de Facebook a Spitalului Virtual pentru Copii o întâmplare personală tulburătoare.

Medicul Mihai Craiu face un apel la informare corectă. FOTO Facebook Spitalul Virtual pentru Copii
Medicul Mihai Craiu face un apel la informare corectă. FOTO Facebook Spitalul Virtual pentru Copii

„Diverse voci exaltate au comentat, în spiritul pozițiilor adoptate public de mai multă vreme, vestea că autoritățile guvernamentale de sănatate din SUA au modificat schema recomandată de vaccinare în copilărie. Și au dus mai departe decât anunțul oficial, speculațiile privind inutilitatea vaccinării la copil, folosind, printre altele, cele trei "refrene" atât de des repetate:

1.  «.boala X este un moft, fiind o simplă răceală »,

2.   « când eram copii toți făceam boala X și nu se întâmpla nimic »,

3.  « imunitatea pentru boala X este mult mai bună dacă faci boala comparativ cu imunitatea conferită de vaccinare».

Medicul pediatru avertizează că sunt multe afirmații incorecte în spațiul public și în social media despre maladii infecțioase și despre vaccinare.

„Deciziile privind vaccinarea sau refuzul acesteia ar trebui să fie doar ale unor părinți informați. De preferat din surse medicale”, mai spune medicul, în aceeași postare.

„Rujeola poate să producă la unii copii complicații mortale”

Mihai Craiu a relatat câteva despre câteva cazuri tragice în care copii diagnosticați cu rujeolă au murit în urma unor complicații:

„Astăzi doar despre rujeolă sau pojar, cum este numit în vorbirea obișnuită, în România. Rujeola nu este  «doar o răceală ». Rujeola poate să producă la unii copii complicații mortale. Chiar și în acele țări care au sisteme medicale cu multe resurse!

Citeam recent o știre tristă din Israel, unde o fetiță de 11 luni, anterior sănătoasă, a decedat în urma complicațiilor rujeolei în ciuda terapiei intensive extrem de sofisticate, cu suport vital prin ECMO. Ministerul Sănătății din Israel anunță că acest copil nu era vaccinat. Și că acesta este al 12lea deces prin complicațiile rujeolei suvenit în această țară în ultima vreme.

Și în Canada, unde se înregistrau la sfârșitul anului trecut peste 5000 de cazuri de rujeolă, doar în anul 2025, au apărut decese. În Alberta a fost comunicat decesul unui sugar născut prematur, în luna octombrie”.

„Poți face după niște ani o complicație mortală”

Medicul avertizează că, în cazul rujeolei, complicațiile pot apărea și la ani distanță după  diagnostic:

„Și dacă totuși nu ai făcut imediat complicații în momentul bolii acute, tot nu ești 100% ca ai ... scăpat. Uneori poți face după niște ani o complicație mortală, numită PESS (Panencefalită sclerozantă subacută)Nu doresc să polemizez cu nimeni ci doar să vă informez că rujeola NU este  «doar o răceală»! Mulți «avocați» ai curentului antivaccinal fac apel la relatări emoționale de tipul "am cunoscut un părinte al cărui copil a făcut complicații după vaccinare, am auzit că un copil din orașul ... ar fi făcut complicații severe după ce a făcut un vaccin".

„Dănuța tată, dacă vrei să îl păstrezi pe ăsta micul, să îl duci la doctor”

Cunoscutul medic pediatru a relatat o întâmplare din urmă cu trei decenii, care îl tulbură și astăzi.

„Permiteți-mi și mie să fac apel la emoțiile dumneavoastră povestindu-vă o istorie personală. Nu auzită, citită, etc ci personală. În 1995, când s-a născut fiul nostru, soția mea a mers la bunicul ei. Să îi arate strănepotul. Chiar am imortalizat, într-o fotografie, emoția momentului, cu cele 4 generații (era și soacra mea în fotografie).

O singură frază a rostit seniorul, vizibil emoționat: «Dănuța, tată, dacă vrei să îl păstrezi pe ăsta micul, să îl duci la doctor. Să îi facă injecția aia care se numește vaccin». Apoi a tăcut și a continuat să plângă, privindu-și stranepotul.  Inițial nu am înțeles intensitatea emoției, dar, ulterior, discutând cu soacra mea, am înțeles motivul tristeții. Singurul băiat al familiei murise de complicații ale rujeolei, la vârsta de un an”.

„Ssă mergem împreună la cimitirul din Slănic Prahova”

 Mihai Craiu a adăugat în postarea de pe pagina Spitalului Virtual pentru Copii:

„Pentru cei care încă mai cred că este mai bine să facă boala, ca să aibă imunitate mai bună, aș vrea să îi rog să mergem împreună la cimitirul din Slănic Prahova.

Să aprindem o lumânare, în liniște, și să ne reculegem în fața crucii pe care scrie Nicolae... 1933-1934. Pentru mine chiar este personalAcum două zile am fost la cimitir și am aprins lumânări. Pentru Nicolae, pentru străbunicul și pentru mama Cristina”.

